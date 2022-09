Geiner Alvarado: Motivos del Congreso para censurar al ministro del MTC

Geiner Alvarado fue cuestionado cuando ejerció su cargo como titular del Ministerio de Vivienda antes de asumir el MTC. (Andina)

Este jueves 15 de septiembre, luego de aprobar la moción que pedía su salida del gabinete ministerial, el pleno del Congreso de la República decidió censurar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado.

La censura contra Alvarado, por incapacidad moral y falta de idoneidad para el cargo, se logró con un total de 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

Como se recuerda, dicha moción promovida por Avanza País, se originó luego de las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción cuando Alvarado fue titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“La moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Geiner Alvarado López, ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará al presente acuerdo al señor Presidente de la República para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú, en el inciso B del artículo 86° del Reglamento del Congreso de la República”, expresó el presidente de la Mesa Directiva, José Williams.

Congresistas sobre censura

Durante la sesión del pleno, la congresista Adriana Tudela (Avanza País), fue la primera en tomar la palabra. De ese modo, aseguró que su bancada estaba a favor de la censura contra Geiner Alvarado.

Posteriormente, dicha posición fue apoyada por Kelly Portalatino (Perú Libre), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), quien además precisó que si una gran mayoría está de acuerdo, se debe censurar rápidamente al ministro Alvarado.

Sin embargo, cuando fue el turno del congresista del Bloque Magisterial, Álex Paredes, se mostró en desacuerdo con la iniciativa. “Mientras no haya resultados finales, quitémonos el complejo de juez jurado y verdugo”, señaló.

Por su parte, el parlamentario Elvis Vergara (Acción Popular), indicó que apoyaría la citada censura por la poca celeridad del Ministerio Público y el Poder Judicial para ejecutar los procesos.

“A una lideresa de una organización política recién la están acusando después de tantos años de investigación. No podemos esperar tanto tiempo”, manifestó usando como ejemplo a Keiko Fujimori.

“Coincidimos en la necesidad de solicitarle al Gobierno que no basta solo decir que se lucha contra la corrupción, sino además una muestra política concreta es separar a funcionarios involucrados. Y este Gobierno tiene, lamentablemente, funcionarios involucrados en actos de corrupción”, resaltó Ruth Luque (Juntos por el Perú) durante su turno en el debate.

Inscritos en debate

Posteriormente, los congresistas inscritos en el debate iniciaron su intervención. Así, Enrique Wong, señaló en sus declaraciones: “En Podemos Perú vamos a votar por la censura. Pero mañana (a José Williams) tiene la ocasión de reunirse con el presidente (Pedro Castillo) y lograr aconsejarlo para que conozca el sector”.

Pasión Dávila solicitó una cuestión de orden al considerar que los motivos de la censura contra Alvarado no han sido en su calidad de titular del MTC. (Congreso)

Cuando fue el turno de Hamlet Echeverría, este mostró un video en donde aparece la legisladora Patricia Chirinos. En el material audiovisual se le aprecia promoviendo la candidatura de su correligionaria Angélica Ríos a la alcaldía de Ventanilla.

“No voy a hablar de la censura del ministro porque la suerte está consumada(...). Pese a que las normas electorales nos prohíbe hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo”, destacó.

Susel Paredes, aprovechó su turno para recalcar que el titular del MTC se “tiene que ir porque no ha ejecutado el presupuesto. Y no gastar la plata de vivienda en los proyectos que necesitan las regiones no solo es un pecado, es una maldad”.

En esa línea, Norma Yarrow apoyó también los votos mayoritarios y solicitó que se tome una decisión pronto. Sin embargo, el congresista Pasión Dávila solicitó una cuestión de orden al considerar que los motivos de dicha censura a Alvarado, han sido en su calidad de titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y no como jefe del MTC.

Finalmente, la medida mencionada se desestimó y se procedió a escuchar a Carlos Anderson, Eduardo Salhuana y Edward Málaga. Con la mayoría de votos a favor, el Congreso censuró al ministro Geiner Alvarado.

SEGUIR LEYENDO