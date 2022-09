Carapulcra: Este es el transitar de este delicioso potaje a través de la historia del Perú

(Comida peruanas)

Si a estas alturas alguien todavía creía que el boom de la gastronomía peruana solo se circunscribe al siglo XXI pues está muy equivocado. Y es que en el Perú se come rico y nutritivo desde tiempo inmemoriales.

Es tan así que algunos de los platos más famosos de la cocina nacional tienen hasta miles de años con nosotros. Ocurre que no muchos están enterados de esta situación y desean saber de donde es que nació la idea de preparar tal o cual plato, que con su sabor nos hace delirar el paladar.

Un claro ejemplo de esta situación es la sabrosa carapulcra que, a pesar de tener múltiples maneras de prepararse, nunca decepciona al ser un producto relativamente barato y que rinde para muchas porciones. Del sabor depende mucho de los complementos que uses, pero si todo sale bien, más de uno te va a pedir repetición.

Desde los incas

Para comenzar vale decir que la palabra carapulcra tiene su raíz en la grafía aimara “qala phurk’a” que tiene como significado “guiso hecho sobre piedras calientes”.

Este es considerado uno de platos más antiguos de estas tierras y ya desde los tiempos de los incas se cocinaba con papa, carne de llama o alpaca. Todo iba dentro de una olla de barro y se preparaba sobre piedras.

Al expandirse el imperio incaico, sus costumbres y comidas también lo hicieron. Es así como la carapulcra llega a las costas del Perú.

En esta parte de la geografía nacional, ya están establecidos los descendientes de los esclavos africanos que fueron traídos por los españoles. Entonces, ellos ‘ayudaron’ a darle forma a este bocado y de ahí nace la costumbre de sumarle maní (algunos le llaman cacahuate) y algunas otras especias como el ají colorado. Como para darle algo de color.

Debido a la sencillez de su preparación, y al racismo imperante, es que durante buena parte de la época de la conquista española, la carapulcra fue considerada como comida exclusiva para gente de muy bajos recursos.

Sería recién hasta mediados del siglo XIX que este platillo se comienza a hacer un lugar en el menú habitual de la gente de clase media limeña. Mismo destino que estaban comenzado a tener los no menos conocidos anticuchos y otras preparaciones que se basaban en las vísceras de las reses.

Con el paso de los años, los ingredientes han ido variando. Si antes se usaba llama o alpaca, ahora lo usual es prepararlo con pollo res y chancho.

Por último, la carapulcra es ideal para grandes fiestas pues no se pide ser un experto cocinero ya que su preparación es sencilla, no lleva mucho tiempo y sobre todo, no es demasiado costoso.

Así preparas una rica carapulcra

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Comensales: 6 personas

Ingredientes

· 1/2 kg de papa seca previamente tostada ligeramente y remojada por un par de horas al menos.

· 1/2 kg de carne de chancho (cerdo) o pollo

· 50 gr de maní (cacahuete) tostado y molido

· 1 cebolla roja grande cortada en cuadritos

· 4 cucharadas de ají panca molido

· 1/4 de vaso de vino tinto dulce

· 1/2 taza de aceite

· 1 cucharada pequeña de ajo molido

· 1 taza de caldo de carne

· 1/2 kg de arroz blanco preparado para acompañar

· Perejil, comino, sal y pimienta

Instrucciones

· Dora la carne de chancho con un poco de aceite. No lo frías. Luego lo retiras y lo pones en un recipiente cerrado para conservar su calor.

· Luego, en una olla calientas un poco de aceite y echas la cebolla roja cortada en cuadritos. Cuando vaya cambiando de color, le agregas el ajo molido junto con el ají colorado. Dejas que se cocine un poco.

· Después le echas la carne de chancho sofrita, lo mezclas bien. Le pones un poco de comino, pimienta y lo dejas freír. Siempre revisando que no se te vaya a quemar.

· Ahora le hechas la papa seca y lo mezclas todo. Dato: Si la papa seca no esta del todo suave, o no quieres esperar, puedes cocerla algunos minutos.

· Acto seguido, vierte el caldo de carne y el vino. Mezclas de nuevo y dejas cocinar a fuego lente por unos diez minutos.

· Anda probando el sabor y corrige si le falta algo de sal.

· Finalmente le pones el maní tostado y molido, lo mueves y lo dejas reposar por cinco minutos más. Si la mezcla está muy espesa le puedes agregar un poco de agua.

· Vas moviendo todo para que no se pegue al fondo de la olla. Y listo.

