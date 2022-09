Natalia Salas confiesa lo que hará con su cuerpo cuando empiece la quimioterapia

Natalia Salas pedirá peluca y se hará 'microblanding' para no quedarse pelona. (Instagram)

Natalia Salas ha demostrado en más de una oportunidad que el cáncer de mama que padece no la vencerá. Hace unos días, la actriz reveló que fue diagnosticada con dicha enfermedad luego de realizarse una biopsia. Como consecuencia, se sometió a una extirpación de seno y, posteriormente, seguirá el tratamiento para eliminar las células cancerígenas.

Previo a esta intervención, la artista concedió una entrevista a nuestro medio para hablar un poco más de su estado de salud y como está sobrellevando la noticia de ser una paciendo con cáncer. “He abrazado mucho mis procesos emocionales, cuando recién me enteré sí me puse triste, lloré un día y medio. De ahí dije “ya, estoy haciendo lo que los especialistas me recomiendan”. Y le he agradecido mucho a esa parte de mi cuerpo porque ha alimentado a mi bebé hasta hace poco y así como lo abrazo y agradezco, con ese mismo amor me despido de ello.”

Como se recuerda, Natalia Salas se convirtió en madre a principios del 2021 y ha continuado con la lactancia hasta hace algunas semanas. La exconductora de ‘América Hoy’ contó que su preocupación comenzó cuando le salió sangro de su pezón. Si bien, al principió pensó que era porque se había presiona muy fuerte, lo cierto es que siguió sucediendo y no dudó en acudir al doctor.

Natalia Salas revela que padece cáncer y se someterá a una delicada operación. (Instagram)

En otro momento, Natalia Salas nos reveló lo que hará con su cuerpo cuando comience la quimioterapia. Y es que, la recordada intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se rapará el cabello y se realizará el famoso ‘microblading’ en las cejas para no quedarse sin pelo y así poder seguir participando de ‘Las Chicas del 4to C”, una obra musical que estrenará a fines de setiembre y cuenta con la presencia de Salas en su elenco.

Como es de conocimiento, una de las consecuencias de las sesiones de quimio es la pérdida del vello en varias partes del cuerpo. Sin embargo, Natalia Salas ya tiene todo planeado para no dejar de trabajar, ya que pedirá una peluca y se hará la técnicas del maquillaje permanente que rellena con color las áreas deseadas de la zona.

“Ya hablé con la productora para conseguirme una peluca porque voy a tener quimioterapias, entonces ni bien empiece las quimios me voy a rapar y me voy a hacer microblanding para no quedarme pelona de las cejas”, dijo para Infobae.

Natalia Salas pedirá peluca y se hará 'microblanding' para no quedarse pelona. (Instagram)

Su pareja resalta el amor de Natalia Salas por su trabajo

El padre de su único hijo, Sergio Coloma, no ha dudado en mostrar todo su apoyo y en su cuenta oficial de Instagram no deja de dedicarle mensajes de aliento en esta difícil etapa. Este domingo 11 de setiembre, compartió unas tiernas palabras tras la operación de Natalia Salas resaltando el amor que tiene la actriz por su trabajo.

“La chica de la que me enamoré, tenia algunas pocas horas de operada y ya en su cuarto de la clínica, estaba así, mandándole fotos a sus amigas, y es que ella es así, siempre verá el vaso medio lleno”, se lee en las primeras líneas de su texto en referencia a una foto de Natalia haciendo una mueca graciosa en la cama de la clínica.

“Pude acompañarla antes que la suban a su cuarto, cuando pensaba que estaba media dormida, me mira y me dice ¡NO ME ACUERDO!. La miro con una ternura ingenua (pensando que estaba alucinando por la anestesia) y me dice “hay una parte de la obra que no me acuerdo, la estoy repasando toda en mi cabeza y me he olvidado de esta parte, escríbele a Gina Yangali y que te pase el guion por pdf” y así lo hice, Natalia no tenia mas de 3 horas de haber sido operada. Y es que ella es así, ama su trabajo, lo disfruta, lo vive”, agregó.

SEGUIR LEYENDO