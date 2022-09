Abogado de Pedro Castillo señaló que salida de Harvey Colchado no habría afectado investigaciones contra el presidente

Benji Espinoza descarta que destitución de Harvey Colchado sea intromisión a la justicia.

La fugaz salida de Harvey Colchado de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) sigue generando opiniones diversas. Las figuras más cercanas al Ejecutivo han preferido no otorgarle mucha importancia al tema. Tal es el caso de Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, quien señaló que la Fiscalía podía continuar con sus labores sin apoyo de la PNP.

Para la defensa legal de la pareja presidencial, el cambio efectuado responde a una recomposición “que finalmente se ha dejado sin efecto. Si es que pasara, si es que en algún momento hubiese algún cambio en la Policía, eso no afecta a la investigación”, declaró a la prensa. Además, señaló que la decisión de remover a Colchado no supone una obstrucción a la justicia dado que “no son los policías los que investigan”.

Espinoza insistió en su postura señalando que el Ministerio Público no necesita de la Policía Nacional del Perú para continuar con sus investigaciones. “La Fiscalía puede encargar actos de investigación a la Policía”, añadió. Por el momento, el Ministerio del Interior ha dispuesto que Colchado retorne a sus funciones y continúe con el apoyo al Equipo especial de fiscales de lucha contra corrupción del poder.

Quien ha recibido diversas críticas al respecto ha sido el propio ministro del Interior, Willy Huerta. El abogado de Colchado ha señalado que el error cometido la noche de ayer demuestra la falta de control que existe por parte del titular del sector en el área al que fue designado. En su defensa, el titular del Mininter ha indicado que la decisión se tomó sin habérsele comunicado la medida.

| Imagen: Canal N

El texto difundido por el Mininter se señala que el titular del sector, Willy Huerta Olivas, no autorizó la emisión del mencionado memorando —que contraviene las disposiciones de la actual gestión en el sentido de respaldar y brindar el apoyo necesario al equipo especial a cargo del coronel Colchado—, por lo que ha dispuesto el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades y proceder conforme a ley.

Defensa del silencio

La primera dama, Lilia Paredes, se presentó ayer ante la Fiscalía para declarar sobre el caso Anguía. Sin embargo, prefirió guardar silencio ante los cuestionamientos formulados por las autoridades. La actitud fue respaldada por el abogado Benji Espinoza quien indicó que tanto su clienta como el presidente Pedro Castillo darán su versión de los hechos cuando el Ministerio Público presente una acusación contra la pareja.

La defensa legal de la pareja presidencial resaltó que la lógica procesal responde a una acusación de la cual el señalado se defenderá. “Hoy la investigación es incipiente, inicial, embrionaria, recién está empezando. Cuando tengan todos los elementos, tengan la seguridad que mis clientes, tanto la primera dama como el presidente de la República, van a dar todas las aclaraciones”, resaltó tras finalizar la audiencia a la que asistió Lilia Paredes.

Además, Espinoza resaltó que las futuras declaraciones no se realizarán sino hasta que se haya hecho una acusación completa. De presentarse señalamientos parciales, Pedro Castillo y Lilia Paredes no brindarían su versión de los hechos ante las autoridades pertinentes. “Mientras tanto esto es una caso que se sostiene sobre elementos absolutamente débiles”, agregó la defensa legal.

SEGUIR LEYENDO