José Williams ve necesario que el ministro del Interior dé explicaciones por el caso Harvey Colchado

Presidente del Congreso, José Williams. (Congreso)

El nuevo presidente del Congreso, José Williams Zapata, se mostró a favor de que el Parlamento cite al ministro del Interior, Willy Huertas, para que pueda informar sobre la remoción y posterior ratificación del coronel PNP Harvey Colchado en el cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Digimin que ocurrió entre lunes y martes.

En esa línea, consideró que de ninguna manera es conveniente para la Policía y para la Fiscalía de la Nación que Harvey Colchado salga de ese cargo. “Tampoco para el Gobierno. Necesitamos una garantía de transparencia”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en una ceremonia de homenaje a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

“Creo que el coronel Colchado es garantía de que la investigación se hará como corresponde, escuché que fue retirado del cargo y me pareció que no estaba bien y espero que haya sido un malentendido porque no es bueno para la Policía Nacional del Perú el Gobierno”, agregó.

Además, el titular del Parlamento dijo que es necesario que se dé las explicaciones necesarias ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso.

Declaraciones de José Williams, presidente del Congreso. (Canal N)

Willy Huerta desconocía remoción de Colchado

Más temprano, el ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, aseguró que él no autorizó el relevo del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin, la cual se dio la noche el lunes, y que, por eso, en las primeras horas del martes, se dejó sin efecto tal decisión.

“El señor coronel Colchado va a continuar con su labor y va a continuar con sus labores normalmente. De tal manera que se deja sin efecto (su remoción), porque de manera inconsulta y con desconocimiento de mi despacho se ha producido esta situación”, manifestó desde Tumbes a Canal N durante un operativo binacional para destruir los puentes informales entre Perú y Ecuador.

¿Dialogará con Pedro Castillo?

Por otro lado, Williams Zapata también dijo que no ha recibido, hasta el momento, ninguna comunicación del presidente de la República, Pedro Castillo, mediante la cual se le invite a una reunión de coordinación con el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, consideró importante la comunicación entre los poderes del Estado “Es lo que corresponde. Es muy importante el respeto que debe haber entre ambos (poderes)”, mencionó.

Agregó que las reuniones entre las autoridades con responsabilidad de dirigir al país “tienen que darse”, pero es importante esperar los momentos oportunos.

“Si es el caso (de una invitación formal), tenemos que invitarlos (al Ejecutivo) al Congreso para poder conversar con un grupo que venga y nosotros los congresistas que tengamos que estar ahí”, mencionó.

No renunciaría

Además, Williams, dejó entrever que no renunciaría a la titularidad del Legislativo en caso de que Pedro Castillo sea vacado o destituido por el Congreso. El denominado “compromiso de honor” había sido firmado por el acciopopulista Luis Aragón, pero no por el ahora jefe de la Mesa Directiva.

“Cuando vi eso, me pareció primero que no era el momento. Estamos en plena votación y llega ese documento. En segundo lugar, el documento anterior fue en otro escenario, totalmente diferente al de ahora. (...) Luego, conversé con mi bancada y todos pensaron como yo, que no es conveniente. Dentro de la especulación podría decirse ‘Williams no firma para que no se vaya’”, indicó.

Invitación del presidente

Este martes el presidente Pedro Castillo saludó la elección de José Williams Zapata, quien reemplaza a Lady Camones como titular del Parlamento. De ese modo, dijo encontrarse a la espera de poder tener una reunión con el fin de dialogar. Así lo aseguró desde San Bartolo.

“Saludando también al nuevo presidente del Congreso a Don Williams Zapata, ya cursé la invitación, hice llegar el saludo y estoy a la espera de que nos pongamos de acuerdo y nos sentemos a conversar, y veamos los compromisos de este gobierno y recorramos el país”, indicó.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso escogió a Williams como su nuevo presidente, luego de superar en segunda vuelta a Luis Aragón (Acción Popular), con 67 votos contra 41.

