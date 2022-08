Presidente de Sport Huancayo habló sobre la salida de Carlos Desio y brindó detalles de su probable sucesor

El mandamás del conjunto huancaíno se refirió a los posibles reemplazos del estratega argentino (Video: GOLPERU)

La salida del DT de Sport Huancayo, Carlos Desio, ha golpeado al equipo, pero el presidente del club ha decidido poner paños fríos y manifestó que el alejamiento del argentino se debió a que se disminuyó el nivel de jugadores y dirigencia en la segunda etapa de la Liga 1, donde ocupa el puesto 14 en la tabla de posiciones.

“El fútbol es así, hoy somos héroes, mañana somos villanos. Vamos para adelante y lo que se está haciendo es por el bienestar de nuestro Sport Huancayo”, dijo Raúl Rojas a GOLPERU.

“Vamos a analizar en qué situación está Sport Huancayo. Está en el puesto catorce, eso nos lleva a que está peligrando la participación en un torneo internacional. No es posible que ante Grau y el ADT de Tarma, como locales que somos, estemos empatando. Hay algo fundamental, no se está respetando: la disciplina”, indicó el mandamás del ‘Rojo Matador’.

Dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos fueron motivos para que Rojas decidiera no contar más con los servicios de Carlos Desio, porque “no estaba cumpliendo con lo pactado”.

Sport Huancayo realizó una impecable campaña en el Apertura, en la que cayeron solamente en dos ocasiones durante 18 partidos posibles, la dirigencia confío en que el segundo semestre del año se repetiría la estructura de triunfos. Sin embargo, a falta de once jornadas para finalizar la temporada 2022, se optó por cambiar al técnico.

La victoria de Sporting Cristal por 4-3 a Sport Huancayo. (Video: GOLPerú)

“Estamos hablando con dos técnicos. Uno es un comando mexicano y el otro comando es argentino. Estamos en plenas negociaciones... Ambos han dirigido al torneo peruano, conocen a los jugadores como también a los equipos”, enfatizó Rojas. Si bien, se desconocen los nombres, al menos se confirmó que Desio no va más al mando. Pese a que, desde la institución, no se le ha realizado una despedida de manera oficial.

Sport Huancayo aún tiene retos por enfrentar. Hasta que la dirigencia no tome una decisión, los partidos de Liga 1 2022 seguirán su curso. “Momentáneamente queda en manos del profesor Mifflin que ya está con nosotros, aproximadamente, cuatro años”, resaltó Rojas en la entrevista exclusiva. El profe Bermúdez asumirá el cargo interino hasta designar un nuevo estratega. Le correspondería estar presente para el próximo duelo entre Huancayo y UTC. Así también como para el Alianza vs Huancayo en calidad de visita, válidos por las próximas dos fechas del Descentralizado 2022.

Salida anunciada por parte de Desio

El dato conocido era que no existía una relación de comunicación y coordinación entre Carlos Desio y la directiva del club. A pocas fechas de concluir el torneo Apertura, con un buen puesto y con una ligera diferencia de puntos debajo de Melgar, ganador del título, el entrenador de 49 años habló sobre su futuro más cercano de cara al Clausura.

“Yo tengo que hablar con el presidente, no tengo nada definido. Me voy a sentar primero con él para ver qué solución le damos a esta situación. Uno cuando hace una buena campaña, siempre hay rumores de otros equipos que se interesan en vos. De ser rumores a una concertación de algo no hay nada. Estoy tranquilo. Me debo al club hasta el momento. Traté de pensar solamente en esto, quisimos llevar al Rojo Matador a lo más alto y lo logramos”, reveló para el programa digital Zona de Gol.

Carlos Desio llegó a Perú en diciembre de 2021 para asumir el puesto de DT de Sport Huancayo.

Hasta el momento, no se tiene información confirmada sobre sus próximos proyectos. Lo que sí se afirma es su salida de Sport Huancayo. El cuadro huancaíno continuará buscando el ascenso en la tabla de posiciones y en la acumulada, de manera que le brinde posibilidades de participación en Copa Sudamericana o Libertadores.

Con la cancelación de la Copa Bicentenario 2022, el cuarto cupo de la Copa Sudamericana será para el club que ocupe el octavo lugar en la tabla acumulada de la Liga 1. Sport Huancayo marcha quinto; sin embargo, a falta de jornadas, espera ascender y mantenerse en competencia.

