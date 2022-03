Carlos Ross, figura de Sport Huancayo: “El equipo quiere hacer historia ganando su primer título nacional” | ENTREVISTA

El chileno ha jugado todos los partidos de la temporada hasta el momento y lleva tres asistencias. Dos ante Melgar y uno ante Carlos A. Mannucci. Foto: Liga Profesional.

Carlos Ross es el nombre que más sobresale a la par del buen momento de Sport Huancayo. El chileno, exCobreloa y nacido en Capiapó, lleva tres asistencias en las primeras cuatro fechas de la Liga 1 2022, siendo de los más influyentes en un ‘Rojo Matador’, que tiene puntaje perfecto. El que fue llamado por Marcelo Bielsa y seguido por Claudio Borghi en la selección chilena, habló en exclusiva con Infobae y nos contó varios detalles de su excelente momento , sus objetivos, las posibilidades que tuvo a inicios de año, decisiones equivocadas años atrás y mucho más.

SU RELACIÓN CON LOS HINCHAS DE SPORT HUANCAYO Y OBJETIVOS

Tengo muy buena relación con el Club Sport Huancayo. La vez pasada que estuve (en 2019) me trataron muy bien. Ahora me hablaron, no dudé en venir nuevamente. Es una hinchada que va creciendo, es un equipo joven Sport Huancayo, pero tiene una buena hinchada aquí en Huancayo.

Mi objetivo es ser un aporte en el club que trabajo y obviamente quiero pelear campeonatos y jugar copas internacionales. Nosotros vamos partido a partido, como grupo nos propusimos pelear cosas importantes y trabajaremos para eso.

LAS OPCIONES AL INICIO DEL 2022

Tuve ofertas de otros clubes de Perú. Uno de ellos me habló directamente el técnico. También me hablaron de Chile y un club de Malasia. Siempre uno da lo mejor para tener varias opciones cuando finalice la temporada. Siempre tienes que aspirar a más en todo sentido.

SOBRE EL FORMATO DESCENTRALIZADO

Si me gusta el formato descentralizado, creo que eso lo hace más complejo. Tienes que jugar sobre tres mil metros de altura, luego en mucho calor, lluvia y selva, eso lo hace más competitivo.

CÓMO DEFINE SU JUEGO

Soy un jugador veloz que le gusta picar a los espacios, asistir a mis compañeros y llegar al gol.

Sport Huancayo venció a Sporting Cristal en la segunda fecha. Foto: Liga Profesional.

LO QUE PIENSA DE CARLOS DESIO

Me parece un técnico preparado, que cree mucho en su idea de juego y se complementa bien con su cuerpo técnico. Nos convenció en creer en su idea. Es un estratega frontal, sabe decir las cosas. Tiene una idea de juego clara y definida, para defender y para atacar.

LA IDEA DE LLEGAR A ALIANZA, UNIVERSITARIO O CRISTAL

Son equipos grandes aquí en Perú y claramente que a todo jugador le gustaría llegar a esos equipos.

SU PASO POR LA SELECCIÓN CHILENA Y LAS POSIBILIDADES AHORA

Yo estuve en algún momento en la selección chilena mayor. Fui citado para 5 partidos y participé en tres partidos con Marcelo Bielsa. También tuve conversaciones con el DT Claudio Borghi, cuando estuvo en la selección de Chile.

Una posible convocatoria es difícil, pero siempre se tiene que trabajar para pelear cosas importantes y no dejar de soñar.

El extremo fue convocado a la selección chilena en la era Marcelona Bielsa.

SOBRE CHILE EN LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Creo que la generación dorada está grande e incluso algunos se han retirado. Y las generaciones que vienen recién se están adaptando a la selección. Sería malo no clasificar por los jugadores que le han dado mucho a la selección chilena: dos Copas Américas y dos mundiales. Ojalá por ellos se pueda ir al mundial para que se despidan de la mejor manera. Se lo merecen.

SU MEJOR MOMENTO Y LAS MALAS DECISIONES

Fue en mis inicios, desde muy chico ya me convocaron a la selección nacional adulta, pero cuando eres chico cometes errores, más cuando se te da todo rápido.

Ambos coincidieron en la selección chilena al mando de Marcelo Bielsa.

CUANDO JUGÓ EN ISRAEL

Mi paso por Israel fue positivo, todos los partidos los jugué de titular, es un país hermoso. También he jugado en siete países y gracias a Dios conozco varios continentes jugando al fútbol.

EL OBJETIVO A FIN DE AÑO

Pelear el campeonato, seguir en un buen nivel, El equipo quiere hacer historia con Sport Huancayo ganando el primer título. Eso o clasificar a una copa internacional.

