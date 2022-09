Jean Deza: desde la anécdota con Carlos Bianchi en Boca Juniors hasta su paso por Alemania, Suiza y Eslovaquia

El extremo peruano habló de su etapa en menores y su estadía en el club 'xeneize'. (Audio: Charla Franca - Spotify)

Jean Deza es, probablemente, uno de los jugadores más talentosos que el Perú haya visto nacer en su historia. Su capacidad para el uno contra uno, su cambio de ritmo y velocidad lo convirtieron, en su momento, en un futbolista diferencial. Por tal motivo, desde muy joven fue requerido por clubes del exterior. En ese sentido, el extremo recordó una anécdota con Carlos Bianchi en Boca Juniors, además de su paso por Alemania y Eslovaquia.

Para empezar, es importante indicar que el jugador llevó a cabo sus divisiones menores en la Academia Cantolao, donde jugó varios campeonatos, tanto nacionales como internacionales. Fue así como, luego de haber mostrado un alto nivel, fue contactado por unos agentes suizos para representarlo y llevarlo a Argentina.

“Hice una prueba en Boca Juniors. Habían más de 500 niños y la verdad que la rompí. Eran partidos de 15 minutos, hice cuatro goles. Ahí fue cuando Carlos Bianchi cruzó la cancha y me dijo ‘peruano ven aquí’. Terminó el partido y me llevaron a la oficina”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el podcast Charla Franca de Spotify.

Del mismo modo, el atacante se mostró consciente del personaje que le estaba hablando, aunque reconoció que las pretensiones económicas no era las adecuadas y terminó saliendo. Además, dijo que coincidió con un volante argentino que actualmente milita en Europa.

“Yo sabía quién era Carlos Bianchi. Cuando uno está más grande se entera de las cosas, del dinero y las transferencias. Boca quería pagar un porcentaje porque ellos se querían quedar conmigo, hubo problemas en la negociación. Viví en la Casa Amarilla. El empresario me dijo que Boca no quería pagar, pero no me dijeron la cifra, porque si no me quedaba, me sentía cómodo. En mi categoría estaba Leandro Paredes”, sostuvo.

Carlos Bianchi fue un entrenador muy exitoso en Boca Juniors con tres títulos de Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. (Baires)

Travesía en Alemania y Suiza

La siguiente estadía de Jean Deza fue el país teutón, a donde llegó y conocía, ya que en ese entonces militaban algunos compatriotas como Carlos Zambrano, Junior Ponce, etc. No obstante, nuevamente aparecieron las pretensiones de sus empresarios, de quien admitió que nunca fueron claros con él.

“El empresario, un suizo, me dijo que mi futuro no estaba en Argentina, sino en Alemania. Por esos años había varios peruanos allá. Me llevaron al Friburgo, solo a los 13 años. Fui junto a un brasileño. La rompía pero me dijeron que en el club no me querían. No me dijeron la verdad, me llevaron al Basel de Suiza donde la figura era Shaquiri”, comentó.

Eslovaquia

Por último, la nación eslovaca fue su destino. De acuerdo con el propio futbolista, la propuesta le agradó porque iba a tener la oportunidad de hacer un contrato profesional en el MSK Zilina. “Iba por los 17 años y ganaba cinco mil dólares. Todavía vivía en el Callao. Sentía que hacía mi camino. En una reunión con los empresarios suizos me dijeron que tenían todo listo para que juegue en Eslovaquia. Me gustó porque me dijeron que ahí sí me harían un contrato como jugador profesional”, agregó.

En el cuadro ‘amarillo y verde’ jugó un total de 40 partidos, en los que pudo convertir 4 goles entre 2011 y 2012. Justamente, en su última temporada pudo participar de la fase previa de la Champions League, aunque luego no alcanzó a la fase de grupos.

Jean Deza en un partido con el MSK Zilina de Eslovaquia. (Difusión)

Después, el fútbol llevó a Jean Deza a la Universidad San Martín, Montpellier de Francia, Alianza Lima, Levski Sofía de Bulgaria, Sport Huancayo, UTC, Deportivo Binacional y Carlos Stein. Hizo una pausa para anunciar su retiro, pero luego de un tiempo, regresó y se incorporó a las filas de ADT, en donde acumula cuatro dianas en 17 encuentros este año.

Se desconoce si el destino del ‘Ratón’ hubiera sido distinto si se quedaba en Boca Juniors o en Alemania. Lo cierto es que su carrera ha tenido irregularidades, en gran parte, por su mala cabeza. Veremos cómo transcurre en lo que queda de la campaña.

