Leao Butrón pidió que “no manoseen el nombre” de Jefferson Farfán, resaltando su importancia en el fútbol peruano

Leao Butrón habló de Jefferson Farfán y la polémica sobre su estado físico en Alianza Lima.

El tema de Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Y es que su regreso en el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes causó sorpresa y extrañeza, no solo por el contexto de la derrota, sino también porque no presentó un óptimo estado físico. En ese sentido, Leao Butrón se refirió al atacante nacional y pidió que no manoseen su nombre.

La situación se volvió más confusa por la falta de claridad por parte del ahora extécnico ‘aliancista’, Carlos Bustos, quien reconoció luego de dicho partido que la ‘Foquita’ había entrenado algunos días y había un acuerdo para que ingresara algunos minutos. Sin embargo, dejó entrever que desconocía si estuviese apto para los siguientes compromisos.

“No sé en qué condiciones está Jefferson, pero me guío por la conferencia de prensa del técnico Carlos Bustos. Yo no creo que los dirigentes no hayan sabido antes del clásico cómo estaba Jefferson. Ellos deben saber la verdad, si estuvo o no para jugar. Es una lástima, Jefferson no se merece que manoseen su nombre”, comentó el exfutbolista en entrevista para el diario Depor.

Carlos Bustos se refirió al regreso de Jefferson Farfán.

De la misma manera, aseguró que en el Perú no se suele informar de forma pública acerca de las lesiones de los jugadores y que solo los médicos del club y el comando técnico son los indicados para decidir si un futbolista está disponible y no los dirigentes. Esto debido a las diversas versiones en los últimos días, dando a entender que dirigentes de Alianza Lima habrían impuesto la participación del experimentado delantero.

“Cuando un jugador sufre una lesión, no es complicado que el cuerpo médico del club sepa cuánto tiempo será su recuperación. En el fútbol peruano nunca sacan un comunicado sobre una lesión de un jugador. En Europa al mismo día, pero acá no. Considero que para recuperar a un jugador los médicos y comando técnico deben saberlo y decidir. Ahí no tiene que aparecer otra figura, los dirigentes ni jugadores tienen que meterse”, sostuvo.

Farfán en el clásico ante Universitario

Jefferson Farfán entró a los 84 minutos por Jairo Concha. De hecho, durante esa semana del clásico, el propio club había dado indicios en sus redes sociales que el ‘10 de la calle’ podría ser incluido para el encuentro, un tema que se debatió de forma intensa, tanto en la prensa como en los hinchas. El partido había empezado a jugarse fuera de las canchas.

Justamente, cuando el atacante saltó al campo, el sobrepeso era notorio y no pudo cambiar el 2-0 en contra de los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva. Pero la figura que se mostró de ‘Jeffry’ causó una fuerte impresión en todos los que presenciaron el duelo, por lo que de inmediato, las redes sociales se vieron inundadas de varios memes y burlas hacia su estado físico.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

Ante este tema, Leo Butrón también se pronunció y consideró que debe haber un mayor respeto hacia uno de los elementos más representativos del balompié nacional. “Eso fue por el rival (burlas), pero después de los mismos hinchas de Alianza Lima no me parece justo. Me parece injusto que manoseen su nombre. Es un jugador importante para Alianza Lima y el fútbol peruano. Aunque el fútbol también es ingrato. Un día eres héroe y al otro día se acabó todo”, manifestó.

Lo cierto es que en el próximo cotejo de los ‘victorianos’ ante la Academia Cantolao, Farfán no estuvo presente. De acuerdo con José Antonio Bellina, director deportivo del club, afirmó que el artillero estaba en capacidad de jugar y contó con el visto bueno de los galenos para desempeñarse sin problemas. Por el momento, se desconoce si tendrá minutos en el enfrentamiento de este domingo 18 contra Carlos Stein. Se verá en el transcurso de la semana.

