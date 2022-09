José Carvallo habló de sus impresiones en la selección peruana con Juan Reynoso y destacó el nivel en el arco

El portero de Universitario se refirió a los primeros días con el nuevo comando técnico y a la competencia en el arco. (Video: GOLPERU)

La selección peruana ya empezó sus trabajos esta semana con miras a los amistosos ante México y El Salvador a finales de setiembre. Juan Reynoso y su comando técnico encabezaron los entrenamientos con los jugadores del medio local. Justamente, uno de los que se pronunció sobre los primeros días fue José Carvallo, arquero de Universitario de Deportes y que mostró su orgullo por seguir formando parte del ‘equipo de todos’.

“Es un orgullo para todo jugador estar en la selección y gracias a él que me permite estar”, fueron sus primeras palabras a los periodistas que se dieron cita al final de las prácticas en Videna.

Asimismo, aseguró que con el transcurrir de las semanas irá conociendo a los nuevos integrantes de la ‘bicolor’, así como la filosofía del flamante entrenador. “Conociendo la metodología, ayer hicimos recuperación porque habíamos jugado domingo y ahora un poco más del tema táctico y viendo el trabajo. Seguramente en estos día y cuando estemos en Estados Unidos iremos conociéndonos cada día más. La sensación es muy buena y queda prepararse bien para estos amistosos”, dijo.

Objetivos con la selección

Por otra parte, el golero de la ‘U’ manifestó que el objetivo del plantel no es otro que volver a la Copa del Mundo y que mientras haya más futbolistas de nivel, el equipo se beneficiará. “Lo que todos los peruanos buscamos, poder clasificar al Mundial. Es un proceso nuevo, ahora vienen amistosos, la Eliminatoria empieza en marzo y no falta mucho. Es importante que el universo de jugadores siga creciendo. Poco a poco se irán incorporando nuevos jugadores y eso es bueno, que haya competencia”, sostuvo.

En ese sentido, el hecho de haber formado parte de las listas del anterior DT, Ricardo Gareca, no le confirmaba que con Juan Reynoso se iba a repetir. Por ende, mostró su alegría por seguir siendo llamado. “Es un proceso nuevo. Todos comenzamos de cero. Este comando técnico es nuevo y obviamente tiene sus gustos. Si bien yo venía siendo convocado habitualmente en el proceso anterior, no aseguraba nada que esté presente en esta convocatoria. Hay una competencia muy fuerte en el puesto y eso está bueno, porque hace que uno saque lo mejor de sí para mantener un buen nivel. Gracias a Dios me ha tocado estar y trataré de estar bien en mi club, luego el comando técnico decidirá”, mencionó.

José Carvallo fue un habitual arquero convocado a la selección peruana con Ricardo Gareca. (FPF)

Cabe mencionar, que Carvallo ha tenido cuatro participaciones con la selección peruana. Debutó en 2007 bajo el mando de José ‘Chemo’ Del Solar, pero con el ‘Tigre’ fue donde sus presencias incrementaron, pese a que apenas contó con minutos en campo.

Competencia en el arco

Para finalizar, la rivalidad bajo los tres palos se hará más reñida. Esto debido a los nuevos valores que convocó el ‘Cabezón’ como Alejandro Duarte, Ángel Zamudio y Franco Saravia. De hecho, José Carvallo tuvo palabras sobre cada uno, además de Pedro Gallese. “Hay un universo de arqueros importante, jóvenes, mayores con experiencia. Con Piero (Gallese) siempre conversamos. Hay una buena relación. También está Ángel Zamudio, que lo conocía por las selecciones menores, Alejandro Duarte también. A Franco (Saravia) recién lo estoy conociendo, se ve que tiene grandes condiciones”, contó.

Bajo esa premisa, el guardameta ‘crema’ mostró su alegría que los equipos de la Liga 1 compitan cada vez más con arqueros nacionales. “Me da gusto que los equipos estén apostando por los arqueros peruanos porque hay buen nivel y eso me pone contento”, concluyó.

Alejandro Duarte ya fue convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca el 2018. (FPF)

