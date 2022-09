Antauro Humala desmiente informe del INPE sobre actividades manuales que realizó para recuperar su libertad: “No hago cojudeces”

El líder del etnocacerismo desmiente los informes del INPE que señaló que realizó talleres de diversas actividades. Video: Carlo Fernández.

Antauro Humala Tasso es el personaje político más buscado desde que recuperó su libertad. Sin embargo, el líder del etnocacerismo ha decidido brindar sus primeras declaraciones, tras su salida de la prisión, a la prensa internacional. Lo hizo primero con CNN en Español, el pasado 2 de septiembre, y ahora conversa en exclusiva con Infobae. Esta es la primera de las tres entregas de una conversación en la que Humala Tasso dio a conocer la verdad de su polémica excarcelación.

La noche del viernes 19 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en un comunicado que Antauro Humala iba a ser excarcelado por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación. Hasta ese momento, cumplía un mandato de 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por el llamado ‘Andahuaylazo’ en el penal Ancón II.

Al día siguiente, el etnocacerista salió en libertad. Tal decisión fue muy cuestionada por diversos sectores políticos y, por ello, se convocó a Omar Méndez, jefe del INPE, a la Comisión de Justicia para que rinda explicaciones. El funcionario alegó que Humala accedió a la redención de pena porque aprobó módulos ocupacionales, donde realizó proyectos de Hello Kitty, se capacitó en hacer tulipanes y en el arte de las danzas folklóricas de nuestro país. Lo cierto es que estos argumentos no tendrían relación con la verdad porque el propio Antauro lo desmiente.

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, apuntó.

La congresista Patricia Juárez presentó la lista de actividades realizadas por Antauro Humala, según el Inpe.

Humala señala que el ministro de Justicia, Félix Chero, y el jefe del INPE, Omar Méndez, deberían aclarar por qué aparecieron este informe donde se detalla que él habría realizado diversas actividades para salir antes de cumplir su sentencia en el 2024. “Yo cumplí con mi trabajo, con mis años de cana (cárcel) y ahora estoy libre. Que ellos, en la inoperancia del Estado, hayan querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual, es problema del Estado peruano”, indica. El líder etnocacerista sostiene que hay una sentencia del Poder Judicial que le ordena al INPE reconocer y contabilizar los días que le tomó escribir sus libros.

“Me dio pena el INPE y el Estado”, dice Humala cuando se dio a conocer que presuntamente hizo trabajos de manualidades para obtener su libertad. A pesar de la gravedad de sus revelaciones, el etnocacerista dice no importarle que la entidad adscrita al Minjus no haya dicho la verdad sobre su excarcelación. “Yo como interno, prisionero y cautivo, he cumplido con mis años de carcelería, he trabajado y escrito cuatro libros que han sido publicados en la Feria Internacional del Libro. Dos desde la cárcel de Piedras Gordas, uno de la cárcel de Chorrillos y uno en la Base Naval. Además, he seguido dirigiendo mi periódico que volvió a salir y he seguido organizando mi partido desde la cárcel”, agrega.

“Que estos ineptos [INPE] hayan puesto sus normas, quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros. No lo sé. El INPE ha dado una versión al Congreso y, seguramente, en el papel ha figurado así. Pero, en los hechos, esto es mi obra [enseña su libro]. No hago cojudeces”, zanjó.

Andahuaylazo y reparación civil

En 2005, Antauro Humala acompañado de 280 reservistas armados llevó a cabo el llamado ‘Andahuaylazo’, un sangriento motín contra el gobierno de Alejandro Toledo en la ciudad de Andahuaylas. El asalto a una comisaría dejó como saldo cuatro policías y dos reservistas muertos. De inmediato, el líder etnocacerista fue detenido y posteriormente fue condenado a 25 años de prisión, como mencionamos, por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. En 2011, su pena se redujo a 19 años, tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando salió del penal Ancón II, Humala enfatizó que “nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón”. Y anunció que regresará a Andahuaylas para “agradecer personalmente a esa heroica población ese apoyo incondicional que nos dieron y ahora salgo más fuerte que nunca. Como decía: nuestro discurso es justo porque es verdadero”. Este medio le preguntó por qué debería estar satisfecho con la asonada que lideró y él nos dice la siguiente respuesta.

Andahuaylazo, el levantamiento que le costó a Antauro Humala pasar más de 15 años en prisión.

“Yo creo que algunas de las familias están de acuerdo porque en el ‘Andahuaylazo’, los muertos no fueron ejecutados por los reservistas sino los mató el Estado. Cuando usted me dice si me siento orgulloso y qué pueden pensar las cuatro familias de los policías víctimas, bueno creo que ellos ya están entendiendo que los mató el Estado. Yo me rebelé contra un corrupto [Alejandro Toledo] que ahora está preso y prófugo. Que cuatro muertos te lo haya empujado el Estado, esa pregunta debería dirigirla al presidente y los generales de ese entonces que estuvieron allí porque ellos los mataron”, apuntó.

El líder etnocacerista anuncia que realizará una reconstrucción de los hechos ocurridos en Andahuaylas hace 17 años. Insistió que el Poder Judicial nunca tuvo voluntad de hacerlo porque no quería encontrar que en la mencionada ciudad hubo un crimen de Estado. “Cuando me preguntan si me siento orgullo, tacitamente me señalan que yo los maté [a los cuatro policías]. No los maté, sino el señor Toledo y sus generales para echarle la culpa a los rebeldes”, menciona. Para sustentar su denuncia, Humala muestra una documento de la Dirección de Criminalística de la Policía que certifica que jamás usó explosivos en el ‘Andahuaylazo’.

Documento que certifica que Antauro Humala no usó explosivos durante el 'Andahuaylazo'.

“En el juicio, a todos los acusados de rebelión se nos aumentó delitos como el secuestro de policías y homicidio. En el juicio, que duró cinco años, los 180 reservistas fueron absueltos de homicidio. El único que quedó fue el 181 que era yo, pero nunca dispare. Está la absorción atómica que salió negativo y al resto positivo. Entonces, yo no disparé y los 180 fueron absueltos. A mi me han sentenciado por coautor en solitario en el homicidio de los policías”, dijo. Humala sostiene que su sentencia fue “apestosa, cantinflesca y prevaricadora de jueces delincuentes”. “Ahora salgo porque voy a demostrar que estos jueces son criminales”, apuntó.

José Chávez Huamán, padre del teniente PNP Luis Chávez Vásquez, señaló en una entrevista con el portal Epicentro que la salida de Antauro era un insulto a la vida y no lo iba a perdonar porque su hijo murió en su insurgencia en Andahuaylas. Frente a la acusación, Humala no se quedó atrás y le respondió. “El señor [Chávez] es el único de todos los deudos que sale porque no quiere leer el expediente y está en su derecho de creer lo que quiera, pero si cree eso, no me interesa que me perdone o no. Él debería leer el expediente en vez de estar acusando del homicidio de su hijo a personas inocentes”, indica.

“Los reservistas no eliminaron a su hijo. Eso lo hizo Alejandro Toledo, los generales que estuvieron a su mando y los francotiradores apostados en el cerro Huayhuaca. Fue un crimen de Estado que fue corroborado por el propio viceministro de ese entonces: el señor Carlos Basombrío Iglesias. En una declaración en la sede del Escuadrón Verde, él dice que ‘estos policías fueron criminalmente asesinados por la espalda desde las alturas de los cerros’. En la altura de los cerros estaban el Ejército, la Policía y los francotiradores, mientras nosotros en las barricadas”, añade.

Para cerrar este tema, Antauro le señala al padre del fallecido teniente PNP Luis Chávez Vásquez que lea el expediente y las pruebas de absorción que lo excluyen de cualquier responsabilidad de las muertes en el ‘Andahuaylazo’. Además, adelanta que no pagará nada del 1 millón 283 mil soles que le tasaron como reparación civil a los deudos de los policías muertos y los secuestrados en su insurgencia. Sostiene que no era obligatorio para salir libre.

“Por qué voy a pagar a los deudos de cuatro policías cuando mis reservistas ni yo hemos asesinado. Yo no acepto porque no los mate y aquí está el documento [la prueba de absorción atómica] como prueba que no disparé. Entonces, estos señores que le reclamen al Estado para que les paguen y lean el expediente. Respecto a los secuestrados, me niego también a pagarles un solo sol”, anotó Humala Tasso en la primera entrega de la entrevista para Infobae.

