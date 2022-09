Barcelona vs Bayern Munich EN VIVO: choque estelar en Allianz Arena por Champions League

Barcelona y Bayern Múnich se medirán en la segunda fecha de la Champions League 2022/2023.

El Barcelona de España se enfrentará en condición de visitante ante el Bayern Múnich de Alemania en un duelo válido por la fecha 2 del grupo C de la UEFA Champions League 2022. El Allianz Arena será el escenario de este choque entre dos de los principales aspirantes a alzarse con la ‘Orejona’. Sin duda, una final adelantada.

¿Cómo llegan ambos equipos? El cuadro ‘azulgrana’ vive un momento excepcional en LaLiga española. A pesar de que empezó con un empate en casa ante el Rayo Vallecano, en sus siguientes partidos se hizo con los tres puntos, los cuales le han permitido posicionarse en el segundo lugar de la tabla con 13 unidades, a 2 del líder Real Madrid. De hecho, en su último encuentro goleó por 4-0 en su visita al Cádiz.

En el certamen internacional debutó de la mejor manera. Una victoria contundente en casa ante el Viktoria Plzen de República Checa por 5-1 le ha colocado, por el momento, en la primera ubicación, con el mismo puntaje que el Bayern Múnich, pero con mejor diferencia de goles.

Barcelona venció 5-1 a Viktoria Plzen por la primera fecha del Grupo C de la Champions League

Los dirigidos por Xavi Hernández tienen en sus filas a uno de los jugadores que marcarán la polémica en este encuentro. Se trata de Robert Lewandowski, quien dejó el último mercado de pases el conjunto ‘teutón’ para sumarse a los ‘culés’ en una operación que duró varios meses hasta que llegó a buen puerto. En la actual Champions, el polaco acumula tres goles.

Por otro lado, el elenco ‘bávaro’ no viene atravesando un buen presente en la Bundesliga. Ha obtenido tres empates en sus últimos cotejos, motivo por el cual se coloca en la tercera casilla con 12 puntos, a 2 del puntero Union Berlin. Justamente, el reciente fin de semana igualó 2-2 con el Stuttgart y dejó pasar la chance de ubicarse en lo más alto del campeonato alemán.

En la competencia europea, como se mencionó líneas arriba, la escuadra germana se coloca segunda del grupo C gracias al triunfo que obtuvo en la primera fecha ante el Inter de Milán. Leroy Sané y un autogol de Danilo D’Ambrosio les dieron los 3 puntos.

Con la partida de ‘Lewy’, el técnico Julian Nagelsmann ha tenido que variar el sistema y ha adaptado a Sadio Mané, exjugador del Liverpool, como hombre de ataque junto a Thomas Muller. Evidentemente, ambos con constante movilidad para causar sorpresa en el rival.

Sadio Mané es una de las nuevas figuras del Bayern Múnich. REUTERS

BAJAS

En el caso del Barcelona, no se ha reportado ninguna baja para este enfrentamiento. Caso contrario al Bayern Múnich, que no podrá contar con Kingsley Coman ni Bouna Sarr. El primero tiene una molestia en el cuádriceps, mientras que el segundo padece de un problema en la rodilla.

DECLARACIONES

Thomas Muller, delantero del equipo alemán, calentó la previa de este partido haciendo referencia a la salida de Robert Lewandowski. “Mané me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a Lewandowski. Tenemos que jugar nuestro partido mañana y no centrarnos demasiado en ‘Lewy’”, dijo en conferencia de prensa.

“Es el Bayern y yo he vivido las dos caras de la moneda, goleadas a favor y en contra. El fútbol es cíclico. Solo les hemos ganado dos veces, nunca les hemos ganado en este campo y esto te dice la dificultad del reto que tenemos. Pero venimos con mucha ilusión y en buena forma”, indicó el entrenador ‘blaugrana’, Xavi Hernández.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Bayern Múnich 3-0 Barcelona (UEFA Champions League 2021)

Barcelona 0-3 Bayern Múnich (UEFA Champions League 2021)

Barcelona 2-8 Bayern Múnich (UEFA Champions League 2020)

Bayern Múnich 3-2 Barcelona (UEFA Champions League 2015)

Barcelona 3-0 Bayern Múnich (UEFA Champions League 2015)

BARCELONA VS BAYERN MÚNICH: POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Marcos Alonso; Sergi Busquets, Gavi, Pedri; Ousmane Dembélé, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Xavi Hernández

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayoy Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala, Leroy Sané; Thomas Muller y Sadio Mané. DT: Julian Nagelsmann

