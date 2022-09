Michael Succar y los posibles motivos de Alianza Lima para despedir a Carlos Bustos

El periodista habló de los aciertos y desaciertos del DT argentino con los 'blanquiazules'. (Video: Movistar Deportes Perú)

Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del Perú. Su trascendencia es enorme y congrega a millones de hinchas alrededor del país. Por tal motivo, la presión es máxima y, si los resultados no acompañan el rendimiento del equipo, uno de los que termina saliendo en primer lugar es el entrenador. Tal y como sucedió el pasado domingo 11 de setiembre, cuando la entidad ‘blanquiazul’ rescindió el contrato de Carlos Bustos, un tema que fue ahondado por el periodista Michael Succar.

Antes que todo, es importante mencionar que el DT argentino fue fichado de cara a la temporada 2021 en un contexto en que no se sabía si el equipo iba a afrontar la Liga 1 o la Liga 2, luego del descenso en campo. Por ende, su principal consigna era devolverlo a la máxima categoría.

Semanas antes de que iniciara el campeonato, el TAS determinó que los ‘íntimos’ se mantuvieran en la Primera División, en una campaña que culminó de forma satisfactoria con el título nacional gracias al solitario gol de Hernán Barcos en la final ante Sporting Cristal.

No obstante, para el actual curso, la situación no ha sido la mejor y, entre otros factores, el comunicador aseguró que todo habría empezado con la goleada sufrida ante River Plate en el Monumental de Núñez por Copa Libertadores. “En este caso, ha sido determinante el rendimiento y el resultado en el clásico. Además, del manejo de la situación Farfán y, antes de esto, el 8-1 en Argentina para que la dirigencia ‘aliancista’ tome la decisión de cesar a Carlos Bustos”, fueron sus primeras palabras en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

LEER TAMBIÉN: Carlos Bustos habló del arbitraje y la vuelta de Jefferson Farfán en Alianza Lima vs Universitario

Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que Succar aseguró que para él, Alianza Lima sí tenía un plantel para disputar la Liga 1. Esto a pesar de que en diversas entrevistas los dirigentes manifestaron que habían pensado en la Liga 2. Evidentemente, el desenlace fue descrito líneas arriba y el plan salió mejor de lo esperado, aunque con la circunstancia de que en la actualidad, el equipo se ha ido alejando de a pocos de los primeros lugares del Torneo Clausura.

“Tratando de ser fríos, me parece que si miramos la foto completa, su trabajo fue buenísimo, no bueno, porque llegó para un objetivo que era ganar la Segunda División. Yo no me como el cuento que con un plantel de segunda, eso no es real. Era un plantel de Primera. No de los mejores, pero era uno de Primera para ganar largamente la Segunda”, comentó.

“Esa fue la misión para la que llegó y termina ganando con un tremendo mérito, un planteamiento muy práctico, siendo muy flexible para lo que pedía el momento, el título del año pasado y este año sigue peleando”, agregó.

Carlos Bustos con el trofeo de campeón nacional 2021 de la Liga 1 con Alianza Lima. (Liga 1)

Temporada irregular

Y es que en el 2022, los ‘victorianos’ no han podido mantener una regularidad en su rendimiento. De hecho, llegaron nuevos jugadores como Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente, Aldair Fuentes, Darlin Leiton y Jonathan Medina, sacando a Franco Zanelatto y Piero Vivanco, quienes están prestados en Alianza Atlético y Sport Boys, respectivamente.

Pero Carlos Bustos ha ido variando su esquema táctico, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Empezó usando tres defensores para luego cambiar a la línea de cuatro. Claro, dependía de cada encuentro para emplear su estrategia, pero no llegó a afianzar ninguna como sí ocurrió el año pasado.

Asimismo, está la irregularidad en el desempeño de jugadores claves como Hernán Barcos, el mismo Benavente o incluso de Lavandeira, quien en el primer semestre fue la gran figura. Ninguno ha podido exhibir su mejor versión en los últimos partidos, siendo el de Cantolao, el que terminó por sacar al estratega ‘gaucho’.

DATO:

Guillermo ‘Chicho’ Salas es el técnico interino de Alianza Lima tras la salida de Bustos.

SEGUIR LEYENDO