George Forsyth a Omar Chehade: “¡Qué difícil es caminar derecho!, como te dijo tu socia Nadine (Heredia)”

George Forstyh recordó tuit de Nadine Heredia durante debate contra Omar Chehade.

Los candidatos a la alcaldía de Lima se reunieron esta noche para debatir sus propuestas. El formato impulsado por Latina permitió el debate en duplas que, además de ideas, dio espacio para algún que otro ataque. Al encontrarse el candidato de Alianza para el Progreso, Omar Chehade, y Somos Perú, George Forsyth, se llegó a mencionar a una cuestionada figura política como la exprimera dama Nadine Heredia.

El exvicepresidente y representante de Alianza para el Progreso recordó la decisión de George Forsyth de pedir licencia a sus labores como alcalde de La Victoria para postular a la presidencia en las Elecciones Generales del 2021. Cabe recordar que durante el más reciente proceso electoral, el candidato de Somos Perú fue duramente criticado por no continuar con las labores por las que fue elegido.

“Nadie ama un distrito para luego abandonarlo. Es como la camiseta de un equipo. Usted ha jugado en Alianza Lima, no creo que usted haya querido abandonar La Victoria. Si se ama a un distrito no se le abandona. ¿Qué nos garantiza que usted, de ganar las elecciones, no va a abandonar la alcaldía de Lima como lo hizo con La Victoria para lanzarse a otra aventura fracasada y dejar tirado el tema del tránsito y la delincuencia?”, dijo Chehade a Forsyth.

“Entiendo que quieres salir del anonimato”, respondió el candidato de Somos Perú aludiendo al poco reconocimiento de Chehade quien se mantiene en el cuarto puesto de las encuestas. Sin embargo, el candidato no dejó pasar la oportunidad de recordar una frase con la que el candidato de APP está asociado. “¡Qué difícil es caminar derecho!, como te dijo tu socia Nadine”, agregó.

Tuit de Nadine Heredia en alusión a Omar Chehade durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Tan difícil es caminar derecho??!!”, fue la frase original publicada por Nadine Heredia en octubre del 2011. El mismo que hizo referencia al exvicepresidente del gobierno de su esposo, Omar Chehade. Cabe recordar que el hoy candidato a la alcaldía de Lima integró la plancha presidencial con Ollanta Humala y asumió funciones en julio del 2011. Poco después tuvo que renunciar por cuestionamientos en su contra.

La frase mencionada estuvo vinculada a la cuestionada reunión de Chehade con mandos policiales en el restaurante Las brujas de Cachiche. En dicho encuentro se habría conversado sobre posibles desalojos en varios puntos de Lima, entre las que estaba incluida la azucarera Andahuasi.

“No te piques”, fue la reacción inmediata de Chehade al recordársele la popular frase. “Jamás, mi hermano. Las cosas se deben decir de frente”, respondió el representante de Somos Perú.

Gonzalo Alegría vs Rafael López Aliaga

El representante de Juntos por el Perú minimizó a su contendor Rafael López Aliaga de Renovación Popular. “Rafael López dice que yo no he sido banquero internacional y eso ya es hilarante (...) El señor cree que porque no he trabajado en el City Bank de Jesús María no soy banquero”, arremetió el tercer hijo del famoso escritor y político Ciro Alegría luego de señalar que le gustaría debatir contra el candidato de Renovación Popular.

Candidatos municipales de Juntos por el Perú y Renovación Popular entran en contienda de cara a las elecciones 2022.

El candidato de Juntos por el Perú también aclaró que ha sido “subdirector general del cuarto banco de España, el banco Atlántico, en su época” además de formar parte de bancos reconocidos en Londres.

“Entonces, que él venga a decir que el financiero es él a mí me sorprende porque él es un simple monopolista de una línea férrea en Macchu Picchu, que yo sepa”, agregó a su salida de la Cámara de Comercio de Lima.

