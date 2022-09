El nuevo lapsus de César Acuña: “Cuando uno está con Dios, nadie está contigo”

El candidato al Gobierno Regional de La Libertad mencionó a dios en un mitin.

César Acuña Peralta no es conocido precisamente por sus propuestas, sino que además de los escándalos que ha protagonizado es autor de peculiares frases que se han quedado grabadas en el imaginario colectivo. El líder de Alianza para el Progreso mencionó a dios durante un reciente discurso en La Libertad, aunque se trató de una frase que a muchos resultó complicada de comprender.

El candidato al Gobierno Regional de La Libertad intentó recalcar el valor de la presencia de dios en la vida de uno pero terminó diciendo: “Porque Dios, Dios, cuando uno está con Dios, ¡nadie está contigo!”. La peculiar frase provocó aplausos en los seguidores de Acuña, pero también resultó viral en las redes sociales. Los cibernautas aprovecharon la ocasión para recordar las frases previas de César Acuña.

Entre los escándalos más recordados se encuentra la acusación de plagio. El hecho salió a la luz en su primer intento por ser presidente del Perú en el 2016. Este negó haber incurrido en un plagio en el caso del profesor Otoniel Alvarado, quien lo acusó de haberse apropiado con su nombre en el libro “Política educativa. Conceptos, reflexiones y propuestas”, que escribió en 1999.

“No fue plagio, sino copia”, dijo a la salida del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral donde había sido citado para revisar este caso. Además, argumentó que “para que haya plagio el nombre de la investigación debería ser copiado en otro, cosa que no es así” y aseguró que “las conclusiones y recomendaciones (de sus tesis) son originales”.

César Acuña no fue sancionado por el Jurado Electoral tras la difusión de audios.

Acuña ha pretendido defenderse de las mofas a partir de sus cuestionados comentarios. “Cómo voy a ser yo un bruto si soy uno de los empresarios más exitosos del Perú, si he fundado tres universidades, he sido dos veces congresista, dos veces alcalde, gobernador. Hay intereses y hasta creo que son racistas, no quieren que el cholito Acuña sea presidente”, dijo durante la campaña presidencial del 2021.

Polémicos audios

César Acuña Peralta ha vuelto a los titulares tras la difusión de un audio en el que se le oye hablar con la censurada presidenta del Congreso, Lady Camones. En dicha conversación se percibe su insistencia por poner en marcha una iniciativa para declarar como distrito el Alto Trujillo ya que esto sería beneficioso para él. El hecho fue motivo de una ola de críticas y la eventual salida de Camones de la Mesa Directiva.

La intromisión de una funcionaria pública en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 al entablar una conversación de este tipo con el candidato al Gobierno Regional de La Libertad habría supuesto una infracción. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que el líder de Alianza para el Progreso (APP) no cometió falta alguna tras los audios difundidos por el portal Epicentro.

En un nuevo audio, César Acuña habló sobre Pedro Castillo. Video: Epicentro Tv

“Declarar no haber mérito para la determinación de infracción en contra de César Acuña Peralta, candidato a gobernador regional por la organización ‘Alianza para el Progreso’, por la supuesta vulneración del artículo 42 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral”, se lee en la resolución de la entidad electoral.

Acuña se libra de una posible exclusión de la campaña electoral a pesar de la gravedad de tratar de impulsar un proyecto que le sea beneficioso. “El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar al líder de APP.

