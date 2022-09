Boda de Ethel Pozo y Julián Alexander: Experta analiza la decoración, los vestidos y todos los detalles

Francis Herrera, maquilladora y organizadora de bodas, da su crítica a la ceremonia de Ethel Pozo y Julián Alexander. (TikTok)

El último sábado 10 de setiembre, Ethel Pozo y Julián Alexander pasaron a la fila de los casados en una ceremonia llevada a cabo en un fundo en el distrito de Pachacamac. La feliz pareja realizó la ceremonia al aire libre así como la fiesta después de darse el tan ansiado “Sí, acepto”.

Fotos y vídeos de su gran día no han dejado de viralizarse en redes sociales, pese a que Ethel Pozo pidió a los invitados respeto a su privacidad. Los asistentes no pudieron dejar de registrar los momentos más especiales de la boda como la llegada de la presentadora, el clásico baile de los novios y la flamante decoración.

Esto ocasionó que las críticas no tardaran en llegar así como el análisis de algunos expertos en organización de eventos. Una de las más populares en TikTok que ya dio su opinión fue Francis Herrera, maquilladora y wedding planner que se ha destacado por su contenido en la plataforma de vídeos al hablar sobre novias y todo lo relacionado a un matrimonio a su propio estilo.

“Me encantó que la locación sea súper amplio y que todo este muy bien armado con el estilo que ellos quisieron para la boda. El vestido de Ethel es súper relajado, me encantó las hombreritas tipo ‘Locomía’ porque como ella es un poquito ancha, eso le disimula el tema de los brazos. El vestido 10/10, le queda pintadito, le afina bastante la cintura. El novio también fue bien complemento″, comenzó diciendo la especialista.

Sin embargo, indicó que otro peinado hubiera sido el adecuado, pues Ethel Pozo siempre se muestra con el cabello suelto en ‘América Hoy’: “Me hubiera gustado ver a Ethel diferente porque siempre en el programa la veo con el cabello suelto. Me hubiera gustado verla con otra opción, que también sea relajada, pero diferente”.

Francis Herrera, experta en bodas, da su crítica a la ceremonia de Ethel Pozo y Julián Alexander. (TikTok)

En otro momento, Francis Herrera habló de la decoración en la pista de baile y dejó en claro que la vestimenta de la conductora del espacio matutino fue perfecto. “Una decoración impecable. Su pista de baile con sus candelabros al costado y la araña central que me parece que es de ramas secas que también está de moda ahora. A mí me hubiera gustado ver a Ethel a la entrada de la recepción con un peinado un poco más sujetado, pero que también relajado. Esa hubiera sido mi recomendación, pero por lo demás sí me gusto mucho. El maquillaje también natural”.

Criticó a los conductores de ‘América Hoy’

En otro de sus vídeos en TikTok, Francis Herrera también se refirió a los trajes que lucieron Janet Barboza, Brunella Hora, Edson Dávila, Christian Domínguez y Armando Tafur, productor del magazine, quienes se tomaron una foto en conjunto dejando ver su vestimenta por completo.

“Uno puede ir de rojo, neón o de cualquier color que quieras, menos blanco, crema, perla o cualquier parecido. Ese rojo le quedaba ’on fire’ a Pamela, a mí me encantó, 100 puntos”, empezó aclarando, pues reveló que algunos usuarios estuvieron en desacuerdo con el vestido de la cumbiambera.

“De todo el grupito, mis preferidos son Edson Dávila y Brunella Horna. Me encanta el terno verde que se puso él, le queda espectacular. Mira ese pantalón a cuadritos, bien marcado. El vestido de Brunella me encantó, ese rosadito bebé con ese bordado, muy bonito. Sin nada de brillos ni de mucha vaina, pero ese corte y el encaje, espectacular”, señaló.

Con respecto a el cantante de cumbia señaló que el tono azul del terno estuvo bien, pero desencajó el color marrón de sus zapatos. Sobre Armando Tafur dijo que el terno a cuadros no fue su mejor elección. Finalmente, desató todas sus críticas con el vestido de Janet Barboza.

“Necesitaba verla con un vestido diferente, siento que no le hizo justicia a su cuerpo ni a nada. Yo le hubiera puesto un brillo al costado, nada que ver ese color”, sentenció.

Francis Herrera, experta en bodas, da su crítica a la vestimenta de los conductores de 'América Hoy'. (TikTok)

SEGUIR LEYENDO