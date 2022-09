Emilram Cossio protagoniza ‘La banda presidencial’: “Que quede claro que estos expresidentes nos robaron”

Emilram Cossio habla de su nueva película. (Instagram)

Emilram Cossio es uno de los actores peruanos con gran trayectoria. Durante todos sus años de carrera ha trabajado en teatro, cine y televisión. Esta vez regresa con un papel protagónico para la pantalla grande. Se trata de película ‘La Banda Presidencial’, la cual podrá verse desde este 22 de setiembre en la cartelera peruana.

Emilram Cossio conversó con Infobae y confesó que aunque ama las tablas, revela que cada salida al escenario es un reto nuevo para él y los nervios se sienten como la primera vez. Incluso, ha salido de su zona de confort y ahora apuesta por el impro, donde deja de lado a un personaje y se presenta él en el escenario.

Emilram, un nuevo protagónico con ‘La Banda Presidencial’...

Sí y no empezó de esa forma. Yo leí el guión y a mí me estaban llamando para otro personaje, pero termino interpretando a Kike, él activa la idea de hacer este atraco y nos cambia un poquito la vida. Lo asocia un poco al pensar del peruano o del ser humano cuando te va muy mal y estás tan en el hoyo que a veces sueñas con algo y dices: ‘cómo me gustaría ganarme la Tinka o asaltar un casino’.

Un pensamiento de alguien que no la pasa bien económicamente...

Así es. Este hombre no solamente lo piensa, sino que lo analiza y lo lleva más allá. Todos los días lo comienza a ejecutar mientras va al casino, juega y ve los tiempos, las horas y ya con todo este estudio, les propone a sus amigos.

Este atraco, ¿tiene inspiración en ‘La Casa de Papel’?

No se asocia. Yo creo que es mucho más ligado al peruano que de verdad sueña con cambiar su vida radicalmente. Al día de hoy, creo que hay mucha más desesperación por pandemia, negocios truncos, anulados, cerrados, el costo de vida ha subido y seguimos igual o peor que antes de la pandemia. Si ya teníamos problemas de salud, ahora la cosa está horrible. Si ya teníamos problemas de trabajo, ahora todo está peor. Creo yo que la película es un reflejo total de un peruano desesperado.

Y la interpretación de los expresidentes peruanos robando, ¿qué te parece?

Me pareció maravilloso que nos disfrazáramos de estos hombres que nos han robado tanto y que de verdad son delincuentes. Te estas disfrazando de un gran delincuente. Creo que está perfecto, cae a pelo. Recalcar sobre todo a esta generación que no quiere tampoco ver o desconocen de nuestra política. Que quede claro que estos fueron rateros y algunos lo están pagando. Verlos accionar en esta película, me parece maravilloso.

'La Banda Presidencial' se estrena este 22 de septiembre. (La Soga Producciones)

¿Qué se lleva el usuario que apuesta por este filme?

Más allá de que la película es de humor y te vas a divertir, tú te vas a llevar muchas cosas. Te vas a cuestionar, te vas a ver reflejado. Cuando te veas reflejado en una historia, en los primeros minutos, vas a querer saber en qué termina. Creo yo que te vas a divertir, te vas a cuestionar. Reflexión y humor, es más vas a querer verla otra vez.

¿Cómo te sientes con cada estreno?

Bastante nervioso, porque con estas restricciones pensamos en cómo quedará la película. Hemos sido muy disciplinados que al final hemos podido hacer lo que hemos querido.

Es especial estar con un protagónico...

Me encanta que al día de hoy pueda yo estar contando las historias con los personajes principales, es algo que yo también quería, volver a tener protagónicos. Nervioso también porque, con un Perú tan dañado no es tan fácil llevar al espectador a las salas. Por más historia bonita que sea, de verdad que hay que meterle punche, corazón y garra para que el peruano vaya a ver el producto nacional. Que se divierta con nuestras propias historias.

¿Consideras que aún es difícil convencer al público peruano?

Más eligen ‘Avengers’ que una película peruana, pero al día de hoy no estamos estafando. Sí va a haber un contenido que te va a agarrar, te va a hacer reflexionar y te vas a divertir.

Pero, el cine peruano ha mejorado en estos años...

Sí, ha mejorado, pero a comparación de otros países estamos en pañales. Si nosotros hacemos 10 o 20 películas, otros hacen 50 o 150. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que hacer que el peruano confíe mucho más en ir a la sala y poder entretenerse con una historia peruana. Sí nos cuesta. No tenemos el presupuesto para poder hacer ‘Avengers’, porque no somos industria, pero tenemos que ir creciendo y tiene que ser de la mano.

Diego Bertie rodó en esta película, ¿cómo fue la experiencia?

Diego Bertie ha sido para mí, al inicio de mi formación, como un referente, porque es el actor que me jaló un poco la mirada de chiquillo, viendo las telenovelas que él protagonizaba. Veo películas peruanas y él contaba las historias, iba al teatro y él también protagonizaba las historias. Siempre decía que este actor hace las tres cosas, yo lo he visto en telenovelas, lo vi en el cine y después en el teatro, fue un artista totalmente formado.

¿Primera vez que trabajaron juntos?

Sí. Nunca había trabajado con él. Para mí fue especial porque fue la primera vez en estas escenas que tuve para la película. Me hubiera encantado conocerlo más, tener una temporada de teatro con él. Para mí ha sido muy especial, como siempre quise.

Tienes gran trayectoria, pero aún te dan nervios antes de salir al escenario. ¿Sientes algún compromiso por tantos años de trayectoria?

Sí. Tiene que ver mucho con el Emilram un poco tímido y tiene que ver también con que pasan los años y tú tienes que hacer un trabajo al 100%. Lo que espera el público, es como que te presionas un poco más a la hora de hacer cada chamba. Que todo esté ok, maravilloso, 100%, que no haya ninguna equivocación, ni un furcio. Todo eso hace que antes de cada función me den ganas de vomitar, es como que me dan estas arcadas y me concentro mucho más, estoy mucho más presente en lo que va a pasar. Hasta el día de hoy.

¿Sientes que los personajes están destinados al actor?

Los personajes no son gratuitos. Los personajes vienen por algo, eso me lo enseñó una directora, Marisol Palacios. Ella me dijo que cada personaje llega a ti por algo y es depende de ti que quieres aprender. En cada personaje que me dan rescato, por el lado humano o algo que me esté pasando en ese momento, siempre me llevo algo a mi corazón.

'La Banda Presidencial'. (Instagram)

En este caso, Kike estuvo destinado a ti...

Kike me da felicidad porque nuevamente es algo que yo quería, contar una historia como parte de los protagónicos, me pone nuevamente en ese plano que ya necesitaba. Fue para mí un reto pasar de otro personaje a Kike, un reto que me puso muy nervioso porque no había tiempo para trabajar con el grupo antes de grabar.

¿Trabajaron bajo la marcha?

Bajo la marcha. Con el director de la mano, escena por escena. Ir trabajando en el camino, para mí fue un reto personal de no chuparme, darle con todo, encima con los nervios de que mi hija en cualquier momento iba a nacer. Todos los días respiraba. Me llevo muchas emociones y sensaciones con esta película, pero que me han hecho crecer como ser humano.

¿Consideras que aún se busca una cara bonita para ciertos papeles?

Se ha dado que de repente una cara bonita te jala más. A un rostro bonito lo quedas mirando porque parece un cuadro, pero para contar una historia no siempre te puedes quedar mirando o plasmando el cuadro. Ese cuadro tiene que darte más, tiene que contarte una historia, el actor aquí no necesita ser agraciado.

Y en la televisión, ¿cómo lo ves?

La televisión creo que se ha dado cuenta de eso, que no necesita de esa fórmula de belleza. A veces, mucho más interesante es que esa persona, común y corriente, que está a la vuelta de la esquina, esté en pantalla y te cuente una historia poderosa porque es un super actor. Te hace llorar y te hace reír. Siento que se ha cambiado esta mentalidad, lo tiene muy claro Michelle (Alexander), lo veo en ‘De vuelta al Barrio’ y otras producciones.

También a ‘Al Fondo Hay Sitio’, que también apostó por nuevos actores

‘Al Fondo Hay Sitio’ también. Son chicos nuevos que están entrando, que no es que tengan la cara bonita o el físico hermoso, ya son chicos con preparación y que al día de hoy te pueden hacer llorar o reír. Es interesante verlos, por el hecho de su acción, y no solamente quedarte plasmado viendo su belleza.

También estás en Chapa tu Money con los conductores de ‘Hablando Huevadas’, ¿cómo llegó la propuesta?

Yo conozco y he trabajado en producción con Cathy Sáenz, que decidió dejar la televisión y entrar a las redes, ella se asoció con los que son los mas grande ahorita por YouTube, que son Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Ellos crearon un nuevo canal donde hay que darle un contenido de varios programas. Me invitaron para este espacio donde están amigos míos, compañeros míos y me agradó la invitación. Son personas con las que siempre he trabajado.

Emilram Cossio en Chapa tu Money. (Instagram)

Pero aquí haces impro, fuera de tu zona de confort...

Entré a este espacio con mucho miedo, con nervios porque nunca en mi vida he hecho impro y es otra cosa. El actor se prepara. Yo he entrado a impro con poca preparación. Yo estoy en mi zona de confort como actor, porque trabajo el personaje, hay tiempo para hacer la obra y ensayarlo, en televisión también hay un texto de por medio, se ensaya y en el cine igual. En impro, lo más maravilloso es el error.

¿Sientes que el público podrá conocerte más?

Algo que me ponía nervioso es que el público conoce a los personajes que yo hago, pero realmente no me conocen a mí. La impro me ha sacado a flote. Incluso yo renuncié en el primer programa, pero sigo aprendiendo de este formato que me saca de mis casillas, que me expone demasiado. Un Emilram que a veces está cansado, sin energía, pero con ganas de jugar. Todos los miércoles digo no sé qué va a pasar, pero es parte de conocer ese otro mundo. Si el programa sigue o no, yo no voy a parar hasta realmente sentirme cómodo con la impro.

Con teatro, cine, televisión y ahora impro, ¿Qué siente que te falta cumplir?

Creo yo que mi sueño es, de aquí a un futuro, mantenerme como un buen actor, como un buen ser humano. No sé si a mi vejez seguiré contando historias en las tablas, no lo sé, pero me quito el sombrero por actores con los que he trabajado como Carlos Gassols y Enrique Victoria, que hasta el último de sus años, han hecho temporadas de teatro.

¿Te imaginas contando historias a la edad de ellos?

Sí, me gustaría llegar a mis 80 o 90 años y seguir contando historias en el cine, estar bien con mi máquina, para poder seguir. Televisión probablemente no, es bastante agotador. Pero en el cine sí me gustaría estar muy bien, muy lucido para seguir contando historias hasta viejito y hacer mis rodajes, no solo en Lima como normalmente se da. Yo creo que de aquí a muchos años se va a hacer cine de provincia en provincia. Y también contar historias, no solo en mi país, también fuera, con el cine.

NOTA

Emilram Cossio prepara una temporada más de la obra ‘La Cautiva’ en el Teatro La Plaza que irá de octubre a diciembre. En enero del 2023 será parte de la obra ‘Charada’ en el Teatro Pirandello. Además del estreno de la película ‘La Banda Presidencial’, este 22 de septiembre.

SEGUIR LEYENDO