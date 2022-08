Elecciones 2022: Mayoría de peruanos no sabe por quién votar por la desconfianza que genera la crisis política en el país

Aún peruanos no definen su voto en estas elecciones 2022.

Este lunes, el gerente general de la encuestadora CPI, Omar Castro, brindó una entrevista para RPP Noticias en donde habló y reveló el comportamiento de los votantes a casi un mes de realizarse las elecciones distritales y regionales a nivel nacional.

El representante destacó varios puntos y reconoció que este proceso en la campaña electoral por parte de los candidatos a la alcaldía y gobierno regional ha sido muy corto frente a otros años y es que mucho tiene que ver con la actual coyuntura y crisis política que se vive en el Perú.

“Esta campaña municipal va a ser muy corta porque nosotros vemos la diferencia cuando hacemos la pregunta de intención de voto en cada ciudad del país. Podemos ver que ya el número de gente que respondía por ninguno de ellos o porque no precisaba su voto ha disminuido hace aproximadamente un mes y medio. Ese número de los que decían que no sabía por quién votar llegaba un 60 a 65%, pero todavía tenemos un 40 o 45% en promedio de personas que responden por quién van a votar. Recordemos que en nuestro país el voto viciado es entre 10 a 20%, todavía esta elección es abierta”, expresó el representante de CPI.

“Además, recordemos que no se puede dar una votación fija hasta ese momento de la misma votación para que se conozca realmente el porcentaje a favor o en contra de un candidato. Este es un escenario nuevo que se da porque ante la coyuntura política que se está viviendo aún, el votante no decide por quién o a quién elegir. Esta información confirma que las personas tienen mucha desconfianza, pero también mucho hartazgo por lo que está ocurriendo en el país ”, agregó.

Esta campaña electoral es diferente a otras, asegura representante de CPI.

Voto en blanco

Durante la conversación, Omar Castro también se refirió al voto en blanco que en muchas ocasiones decide el elector recurrir tras no saber a qué candidato elegir.

“Lo que termina generando el voto blanco y viciado es que el candidato que termina en primer lugar con muy poco margen saque mayor ventaja, pero creo que la obligación y la tarea de cada uno de nosotros es la responsabilidad cívica y debe estar orientada a buscar a los candidatos con mejor currículum, con mejor experiencia, más capacitados , técnicamente hablando para hacer una buena gestión sobre todo en estas elecciones locales”, precisó.

“Siento que la campaña electoral ha empezado recién hace pocos días. En las redes se siente que hay una mayor presencia cuando se camina por las calles y va por las calles, pero es una campaña distinta”, expresó.

Daniel Urresti vs. López Aliaga

Como se han ido revelando en las encuestas, se puede ver que entre el candidato Daniel Urresti y Rafael López Aliaga los márgenes de separación son muy cortos. Sin embargo, Omar Castro dejó en claro que cuando se le ha consultado a los electores por quién votar en Lima, la respuesta contundente es Daniel Urresti porque lo identifican con la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Podemos decir que las personas que están eligiendo al candidato Daniel Urresti están identificadas cuando hemos hecho la pregunta ¿por quién votaría usted?, y prácticamente el 70% de su electorado que hoy lo ha elegido dice porque es la persona más capacitada para enfrentar la inseguridad ciudadana, después no hay otro atributo que ese”, remarcó.

Daniel Urresti y López Aliaga continúa arriba en las encuestas. (Agencia Andina)

Lucha contra de inseguridad ciudadana

Antes de culminar, el gerente general de CPI, explicó que el actual votante exige a sus candidatos que tengan clara la visión en la lucha contra la delincuencia y que de eso dependerá su elección, ya que hay mucha demanda sobre este tema.

“Años atrás la inseguridad ciudadana no había sido un tema exigente por parte del vecino ante la inacción por parte del Gobierno Central, del Ejecutivo y del Ministerio del Interior, el vecino ya le exige a su gobierno local una acción mucho más clara respecto a la lucha contra la delincuencia que ha crecido tanto en el país, no solo en Lima, sino a nivel nacional y es la primera exigencia que tiene al no cumplirse esa exigencia empieza la desaprobación de las gestiones de las autoridades”, aseguró el representante.

Inseguridad ciudadana. Foto: Andina.

“Hay que dejar en claro que esa es la primera exigencia en torno a los gobiernos locales, luego viene limpieza pública, el tráfico, etc. Podemos decir con claridad que un 79% de los votantes exigen estrategias claras para enfrentar a la delincuencia”, manifestó.

“Hoy el problema principal que está afectando a todo el país es la inseguridad ciudadana y hoy ya se ha vuelto una exigencia, podemos decir que esto es la promesa de todos los candidatos en todo el país a nivel nacional. El problema principal es la inseguridad ciudadana y es la exigencia principal en estas elecciones municipales”, subrayó.

