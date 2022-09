César Acuña no habría cometido infracción electoral al exigir aprobar proyecto de ley

César Acuña será interrogado a las 09:30 horas del día lunes 12 de setiembre por la fiscalía provincial anticorrupción (Andina)

El audio en el que se escucha al César Acuña, hoy candidato a gobernador regional de La Libertad, presionar a Lady Camones y otros miembros de su bancada para aprobar una ley que lo beneficie de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, no constituiría una cometido infracción a la ley electoral, así lo consideró el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos.

José Villalobos explicó que el líder y candidato de Alianza para el Progreso, al no ser funcionario público, no habría cometido infracción alguna a la ley electoral.

“En el caso del candidato Acuña, en particular, por parte de él no habría ninguna infracción a la ley electoral, recordando que él no es funcionario público él es candidato, y no hay una infracción dentro de la ley electoral a la situación que hemos visto o escuchado en los audios”, indicó a RPP Noticias.

Tras el polémico audio, los integrantes del partido de Alianza Para el Progreso deberán dar su descargo tras la filtración de audio. (Andina).

Sanción contra Camones

En cambio, manifestó que, en el caso de la vacada expresidenta del Congreso, Lady Camones, Villalobos señaló que sí podría configurarse una infracción al principio de neutralidad. Por ello, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha abierto un proceso sancionador contra la legisladora de APP.

Mencionó que Camones, a través de un escrito, ha criticado el procedimiento sancionador y ha señalado que “este audio es ilícito, obtenido ilícitamente, que sería una conversación privada”.

“Lo que ha dicho es que en ningún momento ha favorecido al señor César Acuña porque este proyecto de ley, que aparentemente se quería aprobar para beneficiar la campaña, no se ha aprobado y sigue en la Comisión de Descentralización, recién ha entrado a esa comisión, y por lo tanto el Jurado Nacional Especial deberá evaluar si se ha consumado la infracción a la neutralidad o no y si la prueba es correcta”, mencionó.

Sin embargo, Villalobos indicó que será el Jurado Electoral Especial el que determine si Lady Camones realizó una infracción a la neutralidad electoral. De ser así, solo le exhortaría a que no vuelva a cometer un hecho similar y enviarán copias a la instancia a la que ella pertenece para eventuales sanciones.

“Pero como ya (la comisión de) Ética del Congreso ha abierto un procedimiento sancionador. Entonces ese paso ya se ha adelantado en Ética, ya está con el procedimiento abierto contra ella”, agregó.

Caso de Aníbal Torres

Por otro lado, Villalobos mencionó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, realizó una interferencia como Poder Ejecutivo en el proceso electoral al invocar al Jurado Nacional de Elecciones retirar la candidatura de César Acuña como gobernador regional de La Libertad.

Citados por la Fiscalía

César Acuña y Lady Camones deberán asistir a la citación de la fiscal provincial anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según las fuentes del diario El Comercio, el fundador de APP será interrogado a las 09:30 horas del día lunes 12 de setiembre. Lady Camones deberá acudir al Ministerio Público a las 11:30 horas del próximo jueves 15 de setiembre.

Cabe mencionar que, la Fiscalía también incluyó en la citación por este caso a Jorge Gonzáles, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, Diana Gonzales, presidenta de la Comisión de Descentralización; y la legisladora María Acuña Peralta.

