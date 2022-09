Elecciones 2022: candidatos que aspiran gobernar la región y provincia de Arequipa

Foto composición: Infobae Perú.

Las próximas elecciones regionales y municipales en el Perú se celebrarán el 02 de octubre del 2022, fecha en que todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, con derechos civiles vigentes, están obligados a sufragar y elegir a las autoridades de los gobiernos regionales y municipales del lugar al que pertenecen.

En el caso de la región Arequipa, se espera que un total de 1 162,967 ciudadanos, que están habilitados para el sufragio, acudan a las urnas para elegir a sus representantes, según la información del Padrón Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) hasta marzo de este año.

Arequipa, sus problemas y sus pedidos

Es de importancia conocer el perfil de los candidatos que se disputan el sillón regional y provincial, pero antes de presentar quiénes son y qué ofrecen, conversamos con el abogado arequipeño Jorge Sumari, quien nos invita a conocer cuáles son las necesidades de Arequipa, y las expectativas que tienen en sus candidatos, su forma de pensar y hacer.

Según manifiesta el docente universitario, en esta región predomina un favoritismo hacia los movimientos regionales a diferencia de los partidos políticos, y eso se ha visto en las últimas jornadas electorales. Esta realidad se debería a que los “planes de gobierno de estas organizaciones políticas son de carácter netamente regional y obviamente municipal”. Es decir, las propuestas de estas organizaciones políticas son hechas netamente para la resolución de los problemas de este sector que los mismos fundadores y candidatos conocen. “Como su máxima institución es para ser un gobierno regional, entonces el eje, la razón de ser, su plan de gobierno es plantear mejores ofertas electorales y programáticas a diferencia de los partidos que tienen una visión nacional”.

Respecto a los problemas que aquejan a la región y que requieren ser atendidos con urgencia, Sumari, quien también tiene conocimientos en gestión pública, sostiene que se necesita “un replanteamiento en la gestión del gobierno regional. Es decir, un liderazgo regional que implique replantear los ejes económicos, el tema de las cadenas productivas, resolver los problemas de provincias haciendo propuestas transversales que comprometa al gobierno regional, provincial y distrital, y que no exista la competencia de asignaciones ”.

En otra línea, mencionó que considera sumamente importante que las nuevas autoridades ediles cambien “el concepto de gestión regional y municipal” y que opten por “un proceso de real preocupación ciudadana y no solo a partir del plan de desarrollo”. En ese sentido, manifestó que para una mejor gestión es necesario “impulsar las reuniones sociales de bases en cada zona”. Para ello, pidió que se “considere que, en vez de asambleas formales, se realicen encuentros vecinales”, de esta manera, la comunicación entre el gobierno regional, provincial o distrital y las zonas de su jurisdicción podría tener mejor fluidez y mayor comprensión para la solución. “Corresponde en Arequipa un replanteamiento de la gestión pública que no sea solamente formal, sino transversal, con una democracia de carácter social”, indicó.

Todas las necesidades de esta región transcritas en esta nota han salido a relucir por el malestar que la población siente hacia sus actuales gobernantes. El letrado menciona que una importante mayoría de arequipeños manifiestan una decepción por la actual gestión gubernamental.

“Autoridades encarceladas, pésima gestión, mal manejo presupuestal, acomodos y reacomodos, contratos dirigidos, generando una especie de desencanto”, señala y hace énfasis en que ante los nuevos candidatos tienen una ardua tarea para ganarse la confianza electoral y que para ello, es necesario que lejos de ser “populistas” a la hora de plantear algo, presenten propuestas viables.

Un pedido de conciencia

El catedrático advierte a sus coterráneos que en los planes de trabajo que han presentado los candidatos regionales, provinciales y municipales existen “propuestas populistas”, pero también “hay planes de gobierno que sí reflejan el interés regional de cumplir con proyectos hasta los próximos cuatro años”. Agregó que hay propuestas que no se van a poder cumplir al término de la próxima gestión, pero que son necesarias que se hayan planteado, pues la ley electoral exige que se tenga un plan de trabajo proyectado no a cuatro sino a más años. “Los candidatos tienen que proponer un plan de desarrollo concertado que van a encontrar las próximas autoridades elegidas, y que pueden ser reevaluadas, replanteadas, pero que no pueden ser paralizadas”.

Hizo también un llamado a los candidatos a que tengan una campaña transparente, de respeto mutuo “no a la guerra sucia”, y a la población a que exijan a que sus candidatos hagan “docencia y decencia política”. Asimismo, invitó a los electores a “pensar mucho mejor sobre qué candidato va elegir”, pero que lo hagan “a partir de sus propuestas programáticas que garantice un liderazgo” para así “evitar caer en elegir autoridades audaces, improvisadas, que van a aprender o van a improvisar en la gestión”.

Ahondando un poco más en el último tema, el especialista también instó a los movimientos regionales y partidos políticos a que sean “escuelas de capacitación de gestión pública para sus candidatos que presentan”, pues la Constitución Política no impide que personas con escasos estudios de especialidad y/o experiencia en política o gestión pública postulen a cargos públicos del Estado.

Por todo lo mencionado, Infobae Perú preparó un informe que detalla quiénes son los postulantes, su pasado político, y algunos cuestionamientos de los que muchos de ellos prefirieron no detallar en su información ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Postulantes para el gobierno regional

Para ocupar el máximo cargo en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la entidad electoral ha admitido a once personas con sus respectivas listas.

- Jorge Suclla Medina (56) - “Arequipa - Unidos por el Gran Cambio” (AUGC)

Foto: Facebook.

Según la consulta realizada a la plataforma del JNE, Suclla Medina es nacido y domiciliado en Arequipa. Tiene un título en Historia y una maestría en Gestión Social y Desarrollo Sostenible que le permitió desempeñarse como docente universitario.

Fue militante en el Partido Aprista Peruano hasta el 2021 hasta que el partido perdió su inscripción en el JNE. Su primera aparición en el ámbito político fue en 1998 cuando postuló para regidor a la alcaldía de Mariano Melgar, luego en el 2006 cuando se lanzó para alcalde del mismo distrito. En ambas ocasiones no tuvo suerte.

Según declaró para el Jurado Nacional de Elecciones, no registra ninguna sentencia, sin embargo, se le cuestiona que en su lista presentada ante el organismo y con la que postula, tiene a familiares y amigos de la actual Gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, quienes no tendrían experiencia para los cargos a los que aspiran.

Actualmente es jefe de Administración del Gobierno Regional de Arequipa con licencia de 120 días para su campaña política.

¿Qué propone? Entre sus principales propuestas están la creación de una ventanilla única regional de promoción del empleo para la inserción de jóvenes en el mercado laboral, ampliación de cobertura de los servicios básicos: luz, agua, desagüe, ampliación de Internet para los centros de estudios de zonas rurales, entre otros proyectos.

- Marco Falconí Picardo (63) - Fuerza Arequipeña (FA)

Foto: Redes Sociales.

Es un abogado político nacido en Arequipa. Ha sido profesor universitario y registra una larga lista de ocupaciones de carácter político, como miembro del Consejo Distrital de la Magistratura, vicepresidente del Consejo Regional del Servicio Civil, prefecto de Arequipa, entre otros.

De Falconí Picardo se conoció que postuló hasta en tres oportunidades para ser elegido como gobernador regional de Arequipa pero no tuvo éxito. Asimismo, en el 2006, se lanzó como candidato a la vicepresidencia del Perú en la plancha presidencial de Alberto Borea Odría por Fuerza Democrática pero tampoco logró ganar.

Sin embargo, en las elecciones generales del 2011 pudo alcanzar una curul en el Congreso en representación de esta región con el partido Alianza Perú Posible, llegando incluso a ser parte de la Mesa Directiva. En el 2016 intentó su reelección en el Parlamento con Alianza Para el Progreso, pero no logró convencer a la población. No dándose por vencido, volvió a postular en 2021 pero esta vez con Podemos Perú, no logrando nuevamente su objetivo.

Ese mismo 2021 pasó a ser elegido como jefe del gabinete de asesores del prófugo exministro Juan Francisco Silva Villegas, por lo que no es ajeno a los cuestionamientos de corrupción que se le sindican al ex titular del la cartera de Transportes y Comunicaciones y por consecuente al gobierno de Pedro Castillo.

Otro de los cuestionamientos que tuvo Falconí fue por no haber informado durante su entrevista con el Jurado Nacional de Justicia (JNJ) las llamadas telefónicas que sostuvo con el exjuez supremo, César Hinostroza y el exfiscal supremo Tomás Gálvez, investigados por presunta pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la información de diario El Comercio, el abogado tuvo las comunicaciones entre el 2015 y en el 2017, cuando ejerció su periodo parlamentario. Fueron dieciocho registros de llamadas con Hinostroza y otras tres con Gálvez, motivo que puso en tela de juicio su ingreso a la JNJ.

¿Qué ofrece? Entre sus propuestas principales resalta “una Arequipa moderna” con la construcción de un metro para que alivie el caótico tráfico en el lugar y el equipamiento de sus hospitales principales de esta región. Asimismo, la creación de los servicios de un nuevo desembarcadero pesquero artesanal para Islay, entre otros.

- Lily Juárez Salazar (46) - Alianza para el Progreso (APP)

Foto: HBA Noticias.

Se trata de una contadora arequipeña con una maestría en Gestión Pública de quien no se tiene mucha información sobre su trayecto político.

Se sabe que intentó sin éxito ser regidora provincial en 2010, 2014 y 2018 por Restauración Nacional. En 2020, ya en Alianza Para el Progreso, postuló al Congreso extraordinario 2020 pero no logró acceder. Nuevamente, en las elecciones generales 2021 también fue candidata al parlamento pero tampoco alcanzó una curul.

Según la información dada al JNE, no registra antecedentes ni señalamientos por corrupción u otra índole.

¿Qué propone? Su principal lema de campaña tiene que ver con promover el turismo en Arequipa restaurando y dando mantenimiento a sus zonas turísticas. Además de la creación del Programa Wasi para el saneamiento físico legal de viviendas y la creación de complejos habitacionales para el desarrollo social de la población. Otra propuesta es la creación del Fondo Minero Regional para la modernización de las EIST regional, además de la creación del Centro Hospitalario Alternativo en las provincias de Castilla, La Unión, Caylloma Arequipa y la creación de clínicas veterinarias en todas las provincias de la región y algunos distritos que lo requieran; entre otras promesas.

- Rosario Paredes Eyzaguirre (63) - Partido Democrático Somos Perú (SP)

Foto captura: Correo/ Youtube.

La conocida también como “Charito” nació en Puno pero en la actualidad radica en Arequipa. Estudió para asistente social, pero no concluyó estudios.

Sobre su trayectoria en la política, se conoce que ha intentado en varias oportunidades acceder a un cargo público, un anhelo que logró concretar en el 2020 cuando fue electa como congresista por Acción Popular, siendo sancionada un año después por la Comisión de Ética por una denuncia en su contra por presuntamente quedarse con parte del sueldo de por lo menos uno de sus trabajadores. La Fiscalía incluso abrió una investigación preliminar sobre este caso y luego la absolvió.

Otro cuestionamiento que tuvo fue por presuntamente haber plagiado extractos de una tesis para un proyecto de ley que presentó ante el Congreso.

Antes de esta incursión política, en 2014 Paredes intentó ser alcaldesa de Yanahuara (también por Acción Popular) y años antes, en el 2000, postuló para congresista por Solidaridad Nacional. La ex parlamentaria ha tenido postulaciones sin éxito desde 1983 a diferentes altos cargos a nivel regional y municipal de Arequipa.

¿Qué propone? En su corto plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Rosario Paredes propone el acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe, electricidad en la vivienda, en un incremento del 10% anual de hogares que no cuentan con estos servicios. Elevar el nivel educativo con una evaluación de capacidades en los tres niveles de EBR. Promover el turismo, y otras propuestas más.

- Vladimir Huaranca Tejada (55) - Perú Libre (PL)

Foto: Facebook.

El arequipeño Huaranca Tejada es un abogado y sociólogo que se desempeña como profesor universitario. También es secretario y vocero de Perú Libre en Arequipa.

Del candidato del partido del lápiz se sabe que tiene dos investigaciones preliminares en el Ministerio Público. Una por encubrimiento personal y otra por encubrimiento real, encubrimiento personal, violación de persona en estado de inconsciencia. Ambas recientes, referidas a la violación de una militante de su partido por otra persona. Según la acusación de la víctima, Huaranca habría protegido a su agresor sexual.

¿Qué propone? La creación del programa “Arequipa libre de analfabetismo” para disminuir el porcentaje de personas iletradas en la región; construcción de una casa para adultos mayores a nivel regional y provincial; cursos gratuitos de quechua; la construcción de red vial intra provincial en la región Arequipa, entre otros.

- Javier Ísmodes Talavera (51) - Arequipa Tradición y Futuro (ATF)

Foto: La República.

Es un político y abogado peruano nacido en Arequipa y también tiene una amplia trayectoria en postulaciones a cargos públicos.

Ha postulado desde el 2006 para la alcaldía provincial de Arequipa con el movimiento regional Concertación en Pro de una Misión Sostenible. Luego con el movimiento regional Juntos por el Sur para las elecciones regionales en el 2010. En ambas postulaciones no tuvo éxito. Volvió a tentar la presidencia regional de Arequipa, en la que quedó en segundo lugar, luego de disputar la segunda vuelta electoral presidencial en las elecciones regionales de 2014 con el movimiento regional Arequipa Renace, y en las del 2018 con Arequipa Transformación perdiendo en una segunda vuelta contra el controversial Elmer Cáceres Llica.

Cabe mencionar que en el 2016, Ísmodes fue sindicado como uno de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa responsable de la estafa cometida en el caso Oncoserv con un perjuicio económico causado al GRA, por un monto 25 millones 305 mil soles, según información de la Contraloría de la República. Un caso por el cual no hubo sanción ni penalidad contra los involucrados.

¿Qué propone? Algunas de sus propuestas son otorgar 30 mil títulos de propiedad y viviendas al año y la formalización y saneamiento físico y legalmente la propiedad. También la creación de una Universidad Politécnica del Sur 01 Centro Cívico - Cultural a nivel regional; la construcción de un hospital de Alta Complejidad y la puesta en funcionamiento de cinco hospitales regionales así como su equipamiento y más. Además la formalización de 10 mil pequeños negocios al año; la ampliación de la frontera agrícola, entre otros.

- Fernando Zeballos Patrón ( 51) - Juntos por el Perú (JP)

Foto: Facebook.

Político y abogado de 51 años de edad con experiencia en la administración pública. El arequipeño es hermano del excongresista Horacio Zevallos y registra una larga lista de entidades estatales para las que prestó servicio. Entre ellas, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) donde fue consultor del despacho viceministerial, según la resolución firmada por el exministro prófugo Juan Francisco Silva.

Zeballos Patrón intentó tres veces ser congresista de la República: en 2016 con el Partido Humanista; y en 2020 y 2021 con Juntos Por el Perú. En ambas ocasiones no logró acceder a una curul, de acuerdo a la plataforma Infogob. Este 2022, el abogado tienta por primera vez la presidencia del gobierno regional.

Es necesario mencionar que la plataforma de Kuskachay lo señala de tener denuncias por abuso de autoridad, violencia y resistencia a la autoridad; robo; hurto agravado, violación de la libertad personal en el 2017, y por falsedad ideológica y falsificación documentaria en el 2019. El dictamen se encuentra en La Fiscalía Superior En Lo Penal De Lima.

¿Qué propone? Según menciona su plan, uno de sus principales ejes de gobierno será evaluar a la burocracia del gobierno regional; un cambio a la atención pública en los centros médicos. Sobre el proyecto Majes Siguas II, indicó que él respeta los contratos; sin embargo, manifestó que se pueden resolver si vulneran las cláusulas anticorrupción. Otras de sus propuestas son: Impulsar la creación de parques industriales agroexportadores y agroindustriales; la capacitación de docentes escolares para el mejoramiento en la enseñanza de los colegios, entre otros.

- Dolores Marlene Corimanya Sicha (52) - Avanza País (AvP)

Foto: Facebook.

Se trata de una educadora con especialidad en ciencias sociales y comunicación. Corimanya nació en Lima y actualmente radica en Arequipa, según la información brindada al JNE.

La postulante por el partido Avanza País tiene poca trayectoria en el sector político. Hizo su primera aparición en el 2020 cuando se presentó como candidata para el Congreso de la República con este mismo partido, pero no logró alcanzar un escaño. Esta vez, Corimanya Sicha se lanza como candidata al gobierno regional.

¿Qué propone? Entre las propuestas señaladas en su plan de gobierno figura disminuir el problema de la desnutrición, un mejor rendimiento escolar con mejoras en las infraestructuras de los centros educativos, fortalecimiento del equipamiento e infraestructura de los hospitales, impulsar la ejecución de autopistas de interconexión a la Panamericana Sur, el incremento de la inversión en formación de investigadores, entre otras propuestas.

- Miluska Olivera Mogrovejo (49) - Movimiento Regional Revalora

Foto: Facebook.

La comunicadora social y administradora nació en Cusco pero actualmente vive en Arequipa, donde junto a su esposo Freddy Lozano adquirieron el canal de televisión TV Mundo.

El inicio de su trayectoria en la política como candidata y/o aspirante a un cargo público fue en el 2021 con el partido etnocacerista Unión por el Perú (UPP) de Antauro Humala. En aquel entonces, Olivera aspiró a ser congresista por la región Arequipa, pese a que tuvo un rechazo por los reservistas, quienes la calificaron como “fujimorista” debido a que su esposo Freddy Lozano fue rostro de Fuerza Popular entre el 2014 y 2016. Sobre este hecho, la periodista señaló ante medios de comunicación que fue militante de UPP antes de los comicios de abril pasado. Según el JNE, se vinculó al partido de Humala el 2010 y tuvo una renuncia entre el 2018 y 2020, cuando se inscribió al movimiento Revalora, que fundó junto a Lozano, y con el que ahora se lanza como gobernadora regional de Arequipa.

La candidata al sillón regional no registra denuncias ni investigaciones por actos de corrupción ni de otra índole. Sin embargo, es recordada por una de sus propuestas controversiales cuando era postulante al Parlamento: pena de muerte para los violadores y el retiro del Perú del pacto San José.

¿Qué propone? Entre sus principales propuestas está impulsar el aumento hasta un 10% del presupuesto estatal para el sector educación de la región, asimismo, el servicio de transporte gratuito para los estudiantes de zonas rurales, la capacitación a docentes, mejorar el porcentaje de conexión a internet, la implementación de vías exclusivas de circulación vehicular y el mantenimiento de éstas y otras que necesitan atención; entre otras propuestas más.

- José Díaz Contreras (47) - Partido Morado (PM)

Foto: Facebook.

El candidato por el partido de Julio Guzmán es bachiller en la carrera de Ingeniería de Sistemas, mas no tiene título profesional. Tampoco registra alguna especialización o experiencia previa para aspirar al cargo de gobernador regional.

Sobre su historial en política se conoce que perteneció a los partidos de Fuerza Arequipeña y luego a Juntos Por El Desarrollo De Arequipa. Ahora, es militante del Partido Morado desde este año 2022 con el que busca alcanzar a ser gobernador regional.

Según la página Kuskachay, Fabrizzio Diaz tuvo una intervención en el 2008 por el delito de hurto agravado, dictamen que se encuentra en la segunda Fiscalia Superior Penal De Arequipa.

¿Qué propone? Mejoras estructurales de los centros hospitalarios de la región, culminación de obras paralizadas de gobiernos anteriores, creación de una Villa Deportiva Regional, apoyo para los emprendedores (no especifica cómo),el incremento de la exportación regional con la promoción de los productos arequipeños. Además, a través de la tecnología moderna se propone disminuir la contaminación hídrica producto de la minería; entre otras propuestas.

- Mildred Follana Álvarez (37) - Renovación Popular (RP)

Foto: Facebook.

Otra candidata de quien se tiene escasa información es Mildred Follana, quien ha hecho su primera aparición en el ambiente político este año con Renovación Popular.

Según su información presentada ante el JNE, la candidata nació en Cusco pero actualmente radica en Arequipa. Es bachiller en la carrera de Derecho, más no registra título a nombre de la nación, según la consulta que se hizo en la Sunedu.

La aspirante al sillón regional por el partido de Rafael López Aliaga registra una denuncia por maltrato físico y psicológico en el 2008. La demanda se encuentra en la Fiscalia Provincial De Familia De Arequipa, menciona el portal de Kuskachay.

¿Qué propone? Follana Álvarez no sustenta detalladamente en su plan de gobierno cómo llevará a cabo sus propuestas, entre ellas: la instalación de servicio de internet en todas las provincias, la atención inmediata al ciudadano a través de medios de medios de comunicación físicos y virtuales, la reducción de la pobreza monetaria y extrema, incrementar la competitividad del turismo regional, la reducción de la contaminación en los recursos naturales como el agua y ríos, y más.

Candidatos para la provincia Arequipa

Para la provincia de Arequipa, el ente electoral ha admitido solo a diecisiete candidatos y ha dado a conocer lo que detallaron en sus hojas de vida, y otras informaciones que algunos de ellos decidieron omitir.

- Guido Moisés Del Carpio Rodríguez (47) - Partido Democrático Somos Perú

Foto captura: Radio Yaraví.

Es un abogado especialista en derecho constitucional y tutela constitucional. Según la información que arroja la página web Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato de Somos Perú es hasta la actualidad gerente de Soluciones Legales de Arequipa.

Militó en el partido Perú Posible hasta el 2017 y desde el 2021 es secretario general de emprendimientos económicos del partido Somos Perú, partido con el que tentó sin éxito una curul en el Congreso en las elecciones generales pasadas.

Del candidato no se tiene información que lo involucre en actos de corrupción u otras denuncias de otra índole.

Entre sus principales propuestas resalta especializar al personal de Serenazgo en el lado sicológico y defensa personal, la creación y fortalecimiento de la plataforma digital de la Municipalidad Provincial de Arequipa, implementación del proyecto “La ruta del adobo” en todos los distritos de esta provincia, implementar una plan de limpieza de una planta de tratamiento de aguas del rio Chili, etc. Además de su propuesta de un Tranvía de última generación que operaría desde Cerro Colorado hasta JLBYR.

-Roger Anghelo Huerta Presbitero (47) - Arequipa - Unidos por el Gran Cambio

Foto captura: Noticias en Ruta.

Tiene un doctorado en Derecho. Se conoció que desde el 2004 hasta el 2013 se desempeñó como profesor universitario. A su término, fue asesor legal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) hasta el 2018; y en el 2019 fue docente de post grado.

En el 2010, Huerta renunció a la Agrupación Independiente Sí Cumple. En el 2019 hasta la actualidad fue elegido alcalde distrital de Yanahuara con el partido Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Paralelo a ello, y desde el 2021, es representante legal de Arequipa Unidos por el Gran Cambio.

Huerta tiene compañía que contrató con el Municipio de Socabaya, Autodema y Gobierno Regional de Moquegua por más de S/ 75 mil, pese a que por su condición de autoridad se encuentra legalmente impedido de contratar con el Estado.

Su propuestas más resaltantes son la mejora del sistema de transporte público y el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, el fortalecimiento de la participación ciudadana, impulsar el desarrollo de las pymes y emprendedores, promover el adecuado manejo de los residuos sólidos, entre otros.

- Percy Luis Cornejo Barragan (51) - Movimiento Regional Revalora

Foto: Facebook del candidato.

Es un abogado con una maestría en derecho penal que ha ejercido su profesión desde 1997. Su primera participación en entidades públicas fue siendo elegido regidor de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar para el periodo 2011 a 2014 con el partido Alianza por Arequipa. Ya en el 2015 fue asesor legal externo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Actualmente es alcalde distrital de Mariano Melgar, cargo que logró con el partido Movimiento Regional Arequipa Avancemos.

El candidato tiene una denuncia en el 2019 por presuntamente agredir a su esposa. La víctima de violencia incluso hizo un pedido de ayuda al Ministerio de la Mujer pues aseguró que temía por su vida.

Entre sus propuestas destaca el mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial interconectora, hacer público en el portal web de la municipalidad las actividades y proyectos de inversión que se ejecutan, impulsar la gastronomía, cultura y tradiciones de la provincia a fin de incentivar el turismo interno y externo, entre otros.

- Benigno Teófilo Cornejo Valencia (52) - Movimiento Regional Arequipa Avancemos

Foto captura: Facebook del candidato.

El candidato cuenta con estudios técnicos en Economía, Administración y estudios universitarios en derecho y Farmacia y Bioquímica. Tiene una especialización en gerencia pública y gobernabilidad. En su información dada al JNE detalla que fue regidor distrital con la organización Nro 25 Bombilla 95 desde 1996 hasta 1998. Alcalde distrital con el partido Frente Vecinal Cerreño en el año 1999. Es gerente de Inversiones Sillar SAC desde el 2007 hasta la actualidad. Desde el 2019 es funcionario de elección popular - alcalde - de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

El candidato postula a la alcaldía de la provincia de Arequipa no registra antecedentes penales ni policiales.

En su plan de gobierno, Cornejo se propone para mejorar los cuidados de los adultos mayores y la mejor atención a personas con discapacidad, reducir los hechos que atentan contra la seguridad de la población, la ampliación y mejor de la infraestructura vial, entre otros.

- Luis Magno Aguirre Chávez (61) - Alianza Para el Progreso

Foto captura: Facebook del candidato.

Es un ingeniero agrónomo, profesión que lo llevó a desempeñarse como coordinador regional en el Ministerio de Agricultura y Riego en el 2011. Hasta el 2021 fue subsecretario general del partido Aprista Peruano. Actualmente es alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores en Arequipa.

Aguirre Chávez no registra denuncias.

En su plan de gobierno habla sobre su intención de reducir el índice de inseguridad ciudadana, violencia intrafamiliar y feminicidios; así también, sobre el desarrollo de programas de capacitación para mejorar los procesos productivos en las mypes de los sectores agricultura, comercio y turismo; entre otros.

- Isidro Flores Sosa (63) - Podemos Perú

Es técnico automotriz. Actualmente es gerente de la empresa de Transportes Rutas del Sur SA, presidente de la Central Regional de Empresas de Asociaciones de Taxis y secretario de ideología y doctrina del partido Podemos Perú en Arequipa.

El candidato, quien no registra denuncias, maneja su propuesta de insistir en que el Gobierno otorgue beneficios económicos para que más de 10.000 taxistas de la ciudad blanca puedan convertir sus vehículos de gasolina a GLP. En el tema de la seguridad ciudadana, quiere formar mediante un programa y contratar posteriormente a 30.000 jóvenes que ayuden con la vigilancia. Por último, para contrarrestar la contaminación ambiental en la ciudad, propone la creación de una planta de reciclaje, y otros proyectos más.

- Sandro Máximo Castro Atao (39) - Avanza País

Composición: Infobae Perú

Es bachiller en ingenieria ambiental. No tiene experiencia ni cuenta con una especialidad o diplomado que pueda respaldarlo en el cargo al que postula. Asimismo, no se tiene información sobre alguna denuncia en su contra o sanción a la que se haya enfrentado.

Respecto a su plan de trabajo, el candidato propone el desarrollo e implementación de mejor infraestructura educativa, potenciar la operatividad de los órganos de control interno, fomentar la minería sostenible y responsable, sea pequeña, mediana o grande, entre otros.

- Gustavo Enrique Álvarez Begazo (38) - Partido Morado

Composición: Infobae Perú.

Cuenta con el grado de bachiller en administración de empresas. El candidato ha ejercido su profesión recientemente en el 2021. Anteriormente ha trabajado como analista de créditos en entidades bancarias.

No cuenta con experiencia en el cargo ni en temas del ámbito político y/o de gestión municipal por lo que no se tiene conocimiento de alguna denuncia en su contra. Sin embargo, desde hace un año fue designado como secretario provincial del Partido Morado, organización por la que ahora tienta al sillón provincial de la ciudad blanca.

El candidato propone mejorar los medios de transporte para la población de los distritos más poblados, disminuir la incidencia de la corrupción de funcionarios públicos en la Municipalidad Provincial de Arequipa, impulsar el turismo y la gastronomía local, entre otros.

- Victor Hugo Rivera Chávez (55) - Juntos por el Desarrollo de Arequipa

Foto captura: Facebook del candidato.

Es un ingeniero electrónico y un ex árbitro de la FIFA. Se ha desempeñado como docente universitario desde 1993 hasta la actualidad. Fundó el partido Juntos por el Desarrollo de Arequipa en el 2013 y actualmente continúa siendo apoderado de este.

Algunos de sus proyectos presentados en su plan de trabajo son: generar espacios de participación de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y población en riesgo, gestionar el uso de las tecnologías de información y la comunicación (tics), promover la competitividad local de la micro y pequeña empresa, entre otros.

- Luis Roberto Gamero Juárez (65) - Yo Arequipa

Composición: Infobae Perú.

Es un contador público con un doctorado en ciencias empresariales. Desde 1993 se ha desempeñado como profesor universitario. Fue electo en el 2019 como regidor provincial con el partido Fuerza Arequipeña. Desde el 2021 es presidente del partido Yo Arequipa hasta la actualidad.

El candidato no registra denuncias en su contra, sin embargo ha sido cuestionado por intentar llevar en su lista de regidores a sus hijos Julio César, Roberto Carlos y Elizabeth María Del Carmen Gamero Aguilar, según la información dada en diario La República.

Entre sus propuestas resaltan: incrementar mejores condiciones de infraestructura y equipamiento en los establecimientos de salud de la provincia de Arequipa, promover en AQP, una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, implementación de nuevos productos turísticos, y más.

- Karen Giovanna Ricra Carrillo (40) - Perú Libre

Foto: Facebook de la candidata.

Es bachiller en educación y registra experiencia como docente en colegios privados. En el 2017 fundó la organización política Paucarpata en Marcha. La candidata no registra más experiencia para el cargo al que ahora postula.

Aunque en su hoja de vida presentada ante el JNE no especificó alguna denuncia en su contra, sí figura en los medios una acusación en su contra por el presunto delito de encubrimiento personal y encubrimiento real junto a otros militantes de Perú Libre en agravio de una joven militante del partido que sufrió una violación sexual por parte de un miembro de la agrupación “Juventud Socialista”.

Algunas de sus propuestas son: promover un mayor apoyo a los programas de alimentación que existen, así como la creación de nuevos programas alimenticios, impulsar políticas para combatir la corrupción con la participación de la población organizada en sus instituciones, impulsar la creación de un parque industrial y tecnológico en la ciudad de Arequipa en el cono norte, desarrollar un programa agresivo y masivo de arborización con la participación de los vecinos, entre otras propuestas.

- Luis Justo Mayta Livisi (65) - Arequipa, Tradición y Futuro

Composición: Infobae Perú.

Es ingeniero civil con una maestría en administración de empresas, y se ha desempeñado en su profesión desde el 2010. En el 2005 asumió la presidencia de la organización política Juntos por Paucarpata hasta el 2007. Ese mismo año fue electo alcalde distrital de Paucarpata pero con Juntos por el Sur, terminando su gestión en 2010. Cabe mencionar que en el 2018 postuló con Todos por el Perú al Gobierno Regional de Arequipa pero no tuvo éxito.

En su plan de trabajo sostiene promover una adecuada atención primaria de la salud, repotenciar la seguridad ciudadana, reestructuración y fortalecimiento de la sub gerencia de desarrollo económico y social, modernizar y mejorar el sistema de limpieza pública y residuos sólidos, y más.

- Edwin Javier Martínez Concha (51) - Acción Popular

Técnico en computación e informática. En el 2011 hasta el 2013 fue secretario general departamental del partido político Acción Popular, siendo esta su única experiencia en un cargo de carácter político. En el 2019 se inscribió en Jurado Electoral de Elecciones (JEE) para participar como candidato a congresista por la región Arequipa para los comicios del 2020, peor no tuvo éxito.

Algunas de sus propuestas pocas prepuestas presentadas ante el JNE son: reducción de la delincuencia con la ejecución de la ley 27933, eliminar todo acto de corrupción al interior y exterior del municipio, que los recolectores de basura estén a cargo del municipio por intermedio de la empresa municipal que permita la industrialización de la basura.

- Lizet Juana Apaza Bejarano (45) - Juntos por el Perú

Tiene un bachiller en ciencias de la educación. Su primera experiencia en política fue en el año 2018 cuando fue elegida como regidora distrital con el movimiento regional o departamental Juntos por el Desarrollo de Arequipa. También perteneció a Perú Patria Segura, partido con el que buscó llegar al Congreso pero lo logró y presentó su renuncia el mismo 2021.

Entre sus propuestas resalta: mayor relevancia de la mujer en cargos públicos, apoyando y generando proyectos donde se le de mayor importancia a la mujer, mejorar el servicio y las rutas del transporte urbano de la provincia de Arequipa, para que con ello se pueda cumplir con las rutas asignadas, hacer que la población de Arequipa pueda tener agua potable, evitando enfermedades en la población que causa el agua con presencia de contaminantes, entre otros.

- Gilmar Henry Luna Boyer (41) - Fuerza Arequipeña

El abogado postuló con el movimiento regional Arequipa Renace y logró ser elegido como alcalde de la Municipalidad Distrital de La Joya desde el 2019 hasta la actualidad. Se conoce que en el 2014 fundó la organización política Uchumayo Merece Más, partido que lo llevó a alcanzar la alcaldía de Uchumayo para el periodo 2014 - 2018.

Aunque no registra denuncia según la página Voto Informado del JNE, a medios de comunicación llegó la denuncia de 24 jóvenes que denunciaron a la autoridad edil por estafa en el 2019. Según la acusación, la municipalidad de Uchumayo, entonces bajo el mando de Luna Boyer, organizó un curso de maquinaria pesada que nunca inició ni se coordinó el reembolso del dinero de matrícula de las víctimas.

Entre sus propuestas destaca la reestructuración del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Arequipa. La firma de más convenios con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para contratar especialistas en la materia que hace falta y así evitar las colas o la negativa de atención en los centros hospitalarios.

- Ricardo Alfredo Ramírez Del Villar Llosa (59) - Arequipa Transformación

Foto captura: Facebook del candidato.

Es un abogado que se desempeña como docente universitario, anteriormente ha ocupado cargos de gerente de ventas en algunas empresas aseguradoras. El candidato es la primera que intenta posicionarse en el sillón provincial de Arequipa, en el 2019 se presentó como candidato al Congreso con el Partido Popular Cristiano, pero no tuvo éxito.

Algunas de sus propuestas son: incrementar la cobertura territorial del transporte público y movilidad alterna en zonas priorizadas acorde al presupuesto promedio que destinan las familias al transporte, destinar recursos económicos como créditos y estímulos a baja tasa de interés o interés cero inclusive a fondo perdido, la implementación de áreas de compostaje municipal para producción abono para el mantenimiento de las plantas que se encuentran en los viveros, parques y jardines municipales y la construcción de una planta reciclaje.

- Mauricio Fernando Arnillas Gonzáles (55) - Fuerza Popular

Composición: Infobae Perú.

Se trata de un arquitecto que ha trabajado en cuatro empresas y registra dos sentencias. Según el JNE, Arnillas fue sentenciado en 1997 por el delito de lesiones culposas a un año de pena privativa de cárcel. La segunda sentencia por el delito de abandono de personas del cual fue absuelto. A su historial se le suma que sus empresas acumulan deudas por más de 30.000 soles.

Respecto a sus propuestas que ha presentado de mano con el partido de Fuerza Popular están: • Evaluar el estado del equipamiento y personal de Seguridad Ciudadana respecto a la Demanda Social y proponer Inversiones para compra de activos (unidades de transporte, repuestos y serenazgo), Programa de denuncia ciudadana, mediante el cual todo el personal contratado y/o nombrado estará expuesto constantemente a denuncias anónimas canalizadas directamente al procurador y alcalde provincial, Construcción y/o concesión de DOS plantas recicladoras de residuos sólidos, entre otros.

