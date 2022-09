Selección peruana: Franco Saravia fue convocado a lista ‘selectiva de la Liga 1′

El guardameta de 23 años se empezará a entrenar desde el 12 de setiembre.

Después de un día, la Federación peruana de fútbol (FPF) anunció de manera oficial la inclusión de Franco Saravia en la lista ‘Selectiva de la Liga 1′ de Juan Reynoso. El comunicado fue publicado en las redes sociales de la institución deportiva nacional, generando la rápida reacción del público aficionado que resaltaba la ausencia del segundo arquero de Alianza Lima durante la conferencia de prensa del ‘Cabezón’ del viernes 9 de setiembre.

“La selección peruana de Fútbol cumple con informar que el portero de Alianza Lima, Franco Saravia, se sumará en calidad de invitado a la lista selectiva para los entrenamientos de este lunes y martes en Videna-FPF”, fue el mensaje del máximo ente rector del fútbol nacional. Por tal motivo, el arquero categoría 1999 estará sumándose a los trabajos desde el lunes 12 de setiembre hasta el 13 del mismo mes, según lo indicado en el informe. De momento, su condición es complementaria al listado de nombres principal que se dio a conocer de primera instancia por las declaraciones del propio director técnico.

Comunicado oficial sobre Saravia (Foto: FPF)

Los futbolistas del campeonato doméstico tomados en cuenta por Reynoso, además del guardameta ‘íntimo’, son los siguientes: Ángel Zamudio, Franco Medina, Carlos Ascues, Joao Montoya, Renzo Garcés, Arón Sánchez, Alonso Yovera, Axel Moyano, Marcos Lliuya, Yuriel Celi, Jhamir D’Arrigo, Jostin Alarcón, Bryan Reyna, Catriel Cabellos (invitado), Erinson Ramírez, Andy Polo, Jairo Concha, Matías Succar, Adrián Ugarriza, Christopher Olivares y José Rivera.

En la misma línea, el estratega peruano aclaró que los 22 convocados a integrar este equipo alterno no están, todavía, aptos para disputas los duelos del equipo mayor y absoluto. Por el contrario, han sido considerados para una primera evaluación, debido a su desempeño positivo en el plano local. “Si queremos hacer crecer el universo de jugadores de la liga local, necesitamos conocerlos, entrenarlos, que mejoren los hábitos de entrenamiento y de vida. Eso no se logra solo con ir a visitarlos, si nos interesa verlos entrenar y corregir. Eso involucra apoyar cosas y ver lo bien que vienen trabajando”, enfatizó el ‘Ajedrecista’ con el fin de explicar su metodología de trabajo al utilizar dos convocatorias distintas.

Franco Saravia en Alianza Lima

Debajo de los tres palos, Saravia suma 18 partidos como futbolista profesional. La mitad de sus registros fue acumulada en Unión Huaral de la segunda división peruana. Desde la reserva de Alianza Lima, integró las filas de los ‘Pelícanos’ en la modalidad de préstamo. Posteriormente, retornó al club ‘blanquiazul’ para ganar continuidad en el puesto durante el presente año 2022.

En el Apertura, sumó tres partidos desde el arranque. En el torneo Clausura, aún en competencia, lleva seis partidos activo como titular. Cabe resaltar que en todas sus participaciones de la segunda temporada del certamen local, el resultado para los ‘victorianos’ ha sido positivo. En solo dos oportunidades, los rivales de turno han marcado, al menos, un tanto. El resto de cotejos, el arco permaneció en cero y con puntaje invicto en la tabla de posiciones.

El portero de Alianza Lima evitó el primero de Sport Huancayo en Matute por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

En lo referido a las últimas dos jornadas, el protagonismo del futbolista de 23 años no estuvo en la cancha, sino más bien en el banco de suplentes. Ángelo Campos, primer arquero del equipo ‘blanquiazul’ se integró al plantel, por lo que, finalmente, Carlos Bustos optó por colocarlo en la nómina titular. “Yo siempre le he dicho a Ángelo que para mí es un gran arquero. Hablamos bastante y tenemos mucha confianza entre nosotros. Siempre me aconseja y me dice cosas positivas. Hablamos de las acciones de cada partido y que podemos mejorar. Es importante recibir esas palabras de él”, indicó Saravia en GOLPERÚ ante las especulaciones de una posible disputa de puesto por parte de ambos porteros.

