Antauro Humala podría volver a prisión al negar haber realizado actividades manuales para redención de pena

Antauro Humala negó haber realizado actividades manuales para redimir su condena (REUTERS).

Las últimas declaraciones del exinterno Antauro Humala, en las que niega haber realizado actividades manuales para redimir su condena de 19 a 17 años y salir de prisión, podrían hacer que regrese al penal a culminar su sentencia por el ‘Andahuaylazo’, en la que murieron cuatro policías.

En una entrevista exclusiva a Infobae el líder etnocacerista negó haber realizado módulos ocupacionales, con proyectos de Hello Kitty, manualidades y cocina. Así, desmintió lo dicho por Omar Méndez, jefe del INPE, a la Comisión de Justicia del Congreso, la cual lo convocó para que explique los motivos de la redención de pena de 19 a 17 años.

Las actividades que Humala habría realizado están registradas en las planillas de trabajo y educación tomadas en cuenta para la redención de su pena, pero el exinterno las negó:

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que, si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, mencionó Antauro Humala a este medio.

El líder del etnocacerismo desmiente los informes del INPE que señaló que realizó talleres de diversas actividades. Video: Carlo Fernández.

¿Puede volver a prisión?

En consideración de Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc, las declaraciones de Antauro Humala tendrían que provocar que se abra una investigación para conocer si los trabajos registrados en las planillas que permitieron la redención de la pena contienen información falsa. De ser así, Humala tendría que volver a prisión.

“(Si la información de las planillas es falsa) eso quiere decir que la redención de la pena que se ha hecho por trabajo y estudio no tiene ningún efecto. Lo que corresponde es que ese beneficio penitenciario por el cual ha logrado obtener su libertad se declare nulo y él tiene que retornar al establecimiento penitenciario, inmediatamente”, señaló Ampuero a RPP.

Añadió que, independientemente de este posible retorno a la cárcel, se tendrá que iniciar una investigación en base a las declaraciones del líder etnocacerista y en contra de los funcionarios del INPE, “que habrían otorgado este beneficio irregularmente”.

Precisó que lo que corresponde es que el procurador del INPE denuncie a los funcionarios de esa misma institución que autorizaron la redención de pena.

Agregó que si, durante la investigación, se llega a determinar que el ministro de Justicia tuvo participación u ordenó a los funcionarios debajo de él facilitar la liberación de Antauro Humala, también tendrá que responder ante la justicia.

Indicó que, en la investigación, el INPE tendrá que demostrar con fotos, videos declaraciones de los profesores y otros testigos que las actividades de las planillas de trabajo y educación son verdaderas.

Ministro de Justicia

El jueves por la noche, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, calificó de “desatinadas” y “preocupantes” las declaraciones dadas por el exinterno Antauro Humala a Infobae respecto a la supuesta falsedad de los trabajos que había realizado para reducir su tiempo en prisión.

“Si se siente avergonzado por esas actividades, es un tema personal de él, pero nosotros revaloramos el trabajo que realizan los internos dentro de su proceso de resocialización”, dijo el representante del Ejecutivo, en declaraciones a Canal N.

En ese sentido mencionó que “resultan preocupantes esas declaraciones desatinadas”. Además, consideró que esos dichos podrían responder a “un sesgo de opinión” de parte de Humala.

SEGUIR LEYENDO