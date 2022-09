INPE adoptará acciones luego que Antauro Humala negara haber realizado actividades manuales para salir de prisión

Antauro Humala (REUTERS)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este viernes que adoptará acciones ante las declaraciones que el ex interno Antauro Humala Tasso dio a Infobae y en las que dijo que, a lo largo de los 17 años que estuvo en prisión por el ‘Andahuaylazo’, para acceder a la redención de pena, solo se dedicó a escribir sus cuatro libros y no realizó módulos ocupacionales, con proyectos de Hello Kitty, capacitaciones para hacer tulipanes y danzas folklóricas, como indicaba la información contenida en las planillas de trabajo.

Además, mencionaron que comunicarán los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan.

“Ante lo declarado por el ex interno Antauro Humala Tasso, quien cuestiona la veracidad de la información contenida en las planillas de trabajo y educación tomadas en cuenta para la redención de su pena, la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan”, indicó el INPE en su comunicado.

Precisaron que “las planillas de control educativo, se encuentran firmadas por el exinterno y la suscriben, además, los funcionarios del área de educación, el coordinador de educación, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario. Asimismo, la solicitud de redención de pena donde se toman en cuenta los estudios realizados durante su reclusión, también ha sido firmada por el ex interno”.

Comunicado del Inpe.

¿Qué dijo Antauro Humala?

Antauro Humala dio una entrevista exclusiva a Infobae y negó haber realizado módulos ocupacionales, con proyectos de Hello Kitty y otros similares. Así, desmintió lo dicho por Omar Méndez, jefe del INPE, a la Comisión de Justicia del Congreso, la cual lo convocó para que explique los motivos de la redención de pena de 19 a 17 años.

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, mencionó a este medio.

El líder del etnocacerismo desmiente los informes del INPE que señaló que realizó talleres de diversas actividades. Video: Carlo Fernández.

