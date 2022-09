Universitario: Alexander Succar reveló que juega con un hueco en el zapato por donde sale su hueso

El delantero de Universitario de Deportes, Alexander Succar, reveló que debido a una lesión casi se retira del fútbol y encontró una peculiar solución para evitar la tendinitis crónica que padecía.

El ariete ‘merengue’ jugaba en el FC Sion de Suiza (2018), al que migró luego de jugar por Sporting Cristal, y fue separado del equipo por una lesión lo que lo llevó a pensar en el retiro.

“Sí, en Suiza tuve una lesión y el presidente que me había contratado me dice que la lesión no tenía cura y que no iba a poder seguir jugando al fútbol. El equipo había tenido gente importante, seis meses antes había estado Gennaro Gattuso como entrenador, Gabri que había jugado en Barcelona con Guardiola, entonces era el lugar, yo me decía, ya estoy acá y me pasa esto. Tenía 21 años”, aseguró en declaraciones al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Succar agregó que esa difícil situación se dio previo al Mundial Rusia 2018. “El presidente me llama con un traductor y me dice tienes esta lesión, ya me habían hecho una resonancia, no voy a poder contar contigo porque no tiene solución. Ese día lloré todo lo que tenía que llorar. Me costó bastante. A partir de allí empecé una nueva etapa, terminó mi contrato en Suiza y regresé. Yo dije ‘no puede ser’ porque era con lo que había soñado, había empezado a jugar y anoté un gol antes que termine la temporada y estaba adaptado al lugar”.

Succar prosiguió con su relato y reveló que al final logró superar su dolencia. “Tenía una molestia. Era una lesión que sí tenía solución, era una lesión normal, como cualquiera que se puede lesionar. Empecé en mi carrera a darle la importancia a evitar lesiones”.

Hueco en el zapato

Alexander Succar dio a conocer la anécdota que le permite seguir jugando. “Pasó el tiempo, me operaron y descubrí que tenía como un huesito que me provocaba una tendinitis crónica y descubrí que sí le hacía un hueco al zapato, el huesito ya no hacía fricción y ese hueso sale por allí. Yo juego con el zapato con hueco (en el talón). Son unos cristales de hueso que se solidifican. Investigué sobre la lesión y me enteré que Coutinho sufre la misma lesión y Coutinho juega a un nivel más alto”.

“No sabía este detalle del huequito, porque después que me operaron igual me molestaba. Estuve sufriendo tres años. Ahora le doy mi chimpún al utilero de la ‘U’, ‘Zapatito’, le hace un corte con una navaja y me hace un huequito justo donde me duele. Me pongo el zapato y sale el huesito. Llevo tiempo así”, agregó Alexander Succar.

El atacante ‘merengue’ mencionó que le costó encontrar la solución a su problema físico y que su compañero de equipo, Alberto Quintero, le ayudó a manejar la lesión y la adecuación de su botín.

“Lo bravo de esto es que jugaba y se me criticaba, quería salir y no podía salir o quería saltar y no podía soltar. Así, fui perdiendo piso y fueron un par de años difíciles. Me deprimí un poco y sentía que no daba lo que quería dar. Hasta el día de hoy uso los zapatos más anchos y suaves. Al principio no hacía caso y hacía un hueco gigante, quería evitar el dolor, pero era jugar con una pantufla, se me salía el zapato. Llego en la ‘U’ y ‘Chiquitín’ (Quintero) le pasó lo mismo, le hice caso y me di cuenta que el hueco no tenía que ser grande, solo la mitad. Hasta que fue perfeccionando el hueco”

La celebración y el clásico

En otro momento, Succar ponderó el triunfo 2-0 de Universitario ante Alianza Lima. “Contentos por ganar el clásico y haberlo sacado adelante. Había sido un partido del que se había hablado bastante. Muy contento, el equipo también, ha sido una semana bastante feliz”

El delantero fue expulsado en el clásico por que el árbitro consideró que su festejo del gol de penal fue provocador. Luego, las redes sociales crearon el #SuccarChallenge que se hizo viral entre los hinchas ‘cremas’

“Yo en verdad cuando lo hice no sabía que iba a causar el revuelo que tuvo. La verdad que fue para mí una sorpresa verlo después en las redes sociales, pero sobre el partido me voy contento porque todos jugaron un partido muy bueno. El equipo levantó el nivel de los últimos partidos que veníamos jugando”, apuntó.

Por último, señaló que la victoria ante el clásico rival ayudó al equipo a ganar confianza para lo que resta del Torneo Clausura.

“Tengo plena confianza en el equipo, todos han levantado su nivel, están con mucha confianza después del clásico. Esperamos ganar, necesitamos seguir sumando de a tres y así tendrá que ser hasta el final”

