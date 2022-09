Polémico penal contra Lisandro Martínez que terminó en gol de Real Sociedad ante Manchester United

Penal en contra de Manchester United por polémica mano de Lisandro Martínez.

Real Sociedad gana por la mínima diferencia a Manchester United gracias a un polémico penal. El defensor del club inglés Lisandro Martínez impactó el balón con su mano dentro del área y Brais Méndez fue el encargado de hacer efectivo el disparo desde los doce pasos. Los españoles dan la sorpresa en la primera jornada de la Europa League.

Sucedió a los 55 minutos del compromiso. David Silva se proponía a disparar a puerta cuando su remate chocó en el brazo de Lisandro Martínez. La extremidad del argentino se encontraba pegada a su cuerpo, pese a ello, el árbitro señaló penal a favor de los visitantes y amonestó al defensor.

Esto causó el asombro de los periodistas de ESPN. ¿Por qué? Ellos aseguraban que el brazo del central ‘gaucho’ no se encontraba estirado. Además, que no fue un movimiento “antinatural”. “No me parece que amplíe tanto el volumen de su cuerpo”, expresó el comentarista durante la transmisión.

El entrenador del Manchester United, Eric Tag, también le reclamó al cuarto árbitro. El VAR estaba instalado en Old Trafford, pero no llamó al juez para que viera la repetición de la jugada. Las acciones continuaron en el complejo deportivo de Inglaterra.

El mediocampista Brais Méndez tomó el balón y se paró al frente de David de Gea. Le pegó con pierna zurda y cruzó su remate. El guardameta se lanzó al mismo lado, no obstante, no alcanzó a taparlo porque la pelota fue muy esquinada. Desató el frenesí en los hinchas y en el banquillo.

Discutida mano de Lisandro Martínez terminó en el primero de los españoles por la Europa League. (Video: ESPN).

Lisandro Martínez en Manchester United

El defensor argentino, que durante en la semana fue muy criticado por su tamaño, llegó esta temporada a Manchester United. Por sus buenas presentaciones con Ajax de Holanda, despertó el interés del gigante de Inglaterra que no dudó en ficharlo.

Lisandro Martínez está jugando contra Real Sociedad su séptimo compromiso con camiseta ‘roja’. Tres arrancó como titular y el resto hizo su ingreso desde el banquillo. No ha podido anotar hasta el momento.

Lisandro Martínez amonestado tras mano que terminó en penal. (REUTERS/Craig Brough)

Próximos partidos en Europa League

Manchester United se enfrentará a Sheriff Tiraspol, exequipo del peruano Gustavo Dulanto. Este duelo se llevará a cabo el jueves 15 de setiembre a las 11:45 (hora de Perú) en el Bolshaya Sportivnaya Arena.

Por su parte, Real Sociedad jugará contra Omonia Nicosia de Chipre el jueves 15 de setiembre a las 11:45 (hora de Perú) en el Reale Arena.

