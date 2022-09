Pedro Castillo: “Vamos hacer llegar la urea para agricultores, cueste lo que cueste”

Pedro Castillo visitó Cusco.

Ante la caída del proceso de adquisición de fertilizantes, el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que su gobierno hará llegar la urea, producto destinado a las tierras agrícolas, a todos los campos de cultivo del país “cueste lo que cueste”.

Asimismo, el mandatario, hizo una denuncia que “manos negras y burocráticas en diferentes sectores y ministerios pretenden hacer caer las buenas intenciones y decisiones que tiene este gobierno”.

“Vamos hacer realidad y hacer llegar la urea, cueste lo que cueste a las chacras de todo el país, para garantizar los sembríos. A una persona que conoce no la van a doblegar porque sabemos cómo se cultiva la tierra”, dijo Castillo.

El jefe de Estado también indicó que en el marco de la segunda reforma agraria se le inyectará un mayor presupuesto al sector para darle crédito al agricultor para que garantice los cultivos, ello ante la declaratoria de emergencia de la agricultura nacional, con la finalidad de apoyar al campesino que siempre apoyó al país en los momentos críticos.

“Los hombres del campo, de Tumbes a Tacna, en la selva y todos los lugares, sabemos trabajar y vamos a garantizar la alimentación del pueblo peruano”, señaló el presidente en su discurso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento del servicio de agua para riego en varias comunidades del Cusco.

El mandatario enfatizó que con el guano de las islas y los fertilizantes van a hacer a los valles más fértiles y con el trabajo y el agua van a garantizar los alimentos para los peruanos. “Nosotros que venimos de la chacra sabemos que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay alimento y sin alimento no se vive”, agregó.

Compra de urea en el limbo

Esta mañana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, confirmó que la compra de fertilizantes por parte del Estado quedó desierta, debido a que la empresa italiana UnionSped que iba a proveer la urea a miles de agricultores tuvo “un mal comportamiento” y aseguró que tomarán medidas legales.

“Ya no se puede ir en contra de la urgencia de la campaña agrícola 2022-2023. Hemos procedido a declarar desierta la adquisición de la licitación establecida”, dijo el ministro a RPP indicando que la empresa italiana abandonó el proceso luego de varias comunicaciones inconclusas.

El ministro de Agricultura recordó que ya se estuvieron preparando medidas pues se darán bonos a los agricultores con el anunciado ‘Fertibono’.

Asimismo, Alencastre comentó que se ha aceptado una serie de condiciones en el curso absolutamente transparente de las negociaciones. “La empresa ha abandonado por sus propios criterios esta impresionante gestión que hemos desplegado desde el 18 de agosto hasta la fecha, tratando de cumplir la compra internacional. Esta decisión no puede estar supeditada a los comportamientos de la empresa”.

Ante esta situación, el ministro recordó que ya se estuvieron preparando medidas pues se darán bonos a los agricultores con el anunciado ‘Fertibono’. “El mecanismo es un apoyo económico que se dará a los productores agrarios que están registrados en el sistema y que van a acceder a las bolsas de urea, de fosfato y de abono potásico, para que podamos atender a partir del 16 de septiembre, es decir, en una semana, en todo el Perú a través del Banco Agrario, el Banco de la Nación y otros mecanismos”, sostuvo.

Agricultores cuestionan ‘Fertibono’

Para muchas organizaciones civiles y privadas que pertenecen al sector de agricultura en el país, la entrega de los fertibonos, que anunció el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no sería la solución específica para salir de la crisis de fertilizantes que pone en riesgo la producción de alimentos en el Perú, ya que este beneficio solo está enfocado en fertilizantes sintéticos y en una población reducida.

Alrededor de 60 asociaciones se han pronunciado y solicitado cuanto antes que el titular del Midagri inicie acciones eficaces y rápidas para mitigar esta problemática que también repercute en la economía y sostenibilidad de las familias.

Sin embargo, según la opinión de expertos en el sector, el subsidio sólo alcanzaría a un 5 % de los más de dos millones de agricultores en el país, en momentos que esta actividad atraviesa serias dificultades por la escasez de fertilizantes a nivel mundial.

SEGUIR LEYENDO