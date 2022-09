Juan Reynoso elogió a Piero Quispe tras convocarlo a la selección peruana

Juan Reynoso elogió a Piero Quispe tras ser convocado a la selección peruana

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, se refirió a la convocatoria del mediocampista de Universitario de Deportes, Piero Quispe, para los amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos en la próxima fecha FIFA.

El volante ‘crema’ fue una de las novedades de la lista de citados por el DT de la ‘blanquirroja’ para los partidos del sábado 24 y el martes 27 de setiembre.

Juan Reynoso explicó los motivos por los que eligió al futbolista de 21 años y destacó sus cualidades, pese a la poca cantidad de partidos en el cuadro ‘merengue’.

“A Piero Quispe lo vimos entrenar aquí (Videna) lo vimos entrenando en Universitario, lo he seguido desde que debutó. Es un jugador con unas condiciones y dinámica, que visualizo que pueden ser importantes para la selección”, afirmó Reynoso en relación al jugador de la ‘U’ que fue parte de la selección peruana Sub 23 que dirigió el técnico Flavio Maestri ante Chile en Santiago.

El ‘Cabezón’ expresó su deseo que el atacante de Universitario pueda evolucionar profesionalmente y rescató su estilo de juego ofensivo.

“Quizás entre comillas sea el más premiado de todos, porque es un muchacho que tiene pocos partidos. Tienen un talento importante y vamos a ver cómo responde al integrarse con la gente de la selección absoluta. Pero creo que ha hecho méritos para jugar, en cuanto a su dinámica y su desenfado para jugar, como para poder dar ese salto de calidad”, apuntó Reynoso en conferencia de prensa.

Piero Quispe completó su formación y debutó con Universitario. En su primera temporada (2021) como jugador del primer equipo disputó nueve partidos y marcó dos goles. En el presente curso del 2022, el volante fue protagonista del juego en la ‘U’ al completar 30 participaciones entre la Liga 1 (28) y la fase preliminar de la Copa Libertadores (2).

Juan Reynoso anunció la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante México y El Salvador

Alejandro Duarte convocado

Otro de los jugadores que fue convocado por Reynoso fue el portero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte, y también reconoció su capacidad en el arco.

“Lo sigue desde hace un buen tiempo, jugó en México y lo hizo a muy buen nivel, tanto en la Primera División como en la de Expansión (ascenso) Lo he visto bien en Cristal y me interesa ver cómo responde al lado de Pedro (Gallese) y Carvallo que son gente ya probada”, afirmó Reynoso. El portero de Cristal fichó por Lobos BUAP, luego pasó al Atlético Zacatepec y FC Juárez en el fútbol mexicano.

Convocados de la selección peruana

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos FIFA

Es la segunda convocatoria de Duarte a la selección peruana. El técnico Ricardo Gareca lo citó para los partidos amistosos ante Croacia e Islandia previo al Mundial Rusia 2018. Con la categoría Sub 17 de la ‘bicolor’ disputó el Sudamericano 2013.

En la misma línea, Reynoso aclaró que es su primera convocatoria y que en el tiempo habrá nuevas citaciones y con ello la posibilidad de que nuevos jugadores formen parte de la ‘bicolor’.

“Recuerden que cuando uno convoca en selección no es una lista cerrada, es más está abierta y mi intención es que los chicos de la Liga 1, en el selectivo, se acerquen a los de la absoluta y para eso necesitan la oportunidad. Los que no están hoy en el selectivo, seguro en un futuro van a integrarse a ese selectivo, e incluso los que están en el exterior y no son convocados su rinden bien va a pasar lo mismo”, aseguró Reynoso.

Las opciones de Farfán

El estratega Juan Reynoso también contó que existió una conversación con el comando técnico de Alianza Lima en relación a la recuperación de Jefferson Farfán y concluyó que su regreso a la selección peruana está supeditado a que se encuentre “bien” físicamente.

Juan Reynoso reveló el motivo de la no convocatoria de Jefferson Farfán. (FPF Play)

