DT de Sport Boys cuenta situación del club y revela la dura estadística a la que se enfrentará ante la U

Sport Boys derrotó 2-1 a Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2022.

Sport Boys recibirá este domingo 11 de septiembre a Universitario de Deportes, a las 3 y 30 de la tarde (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

La “U” marcha quinta con 17 puntos en el Clausura. Llega de ganar 2-0 a Alianza Lima en el estadio de Matute y de sumar de a tres, estaría a un punto de Sporting Cristal (21), líder del campeonato.

Por su parte, Sport Boys, se ubica en el puesto 10 en la tabla con 14 unidades. En el acumulado, los rosados vienen peleando la baja y sumado a ello, tienen problemas económicos.

Por esa razón, Juan Alayo, técnico de Sport Boys salió al frente para dar detalles sobre la situación que atraviesa su institución.

“Creo que somos conscientes en donde estamos, que queremos y el grupo que tenemos. Pienso que tenemos grandes líderes y eso hace mucho más fácil poder pasar todas estas complicaciones de la mejor manera, teniendo a los líderes unidos, a todo el grupo en sí, sabiendo a qué apuntamos. Entonces, desde ese punto, creo que es importante esa unión, que hemos venido mostrando a lo largo de este torneo. Esperemos tratar de seguir enfocados a lo que nosotros nos compete en lo deportivo”, comenzó diciendo Alayo en conferencia de prensa.

A su vez, se le preguntó por la ausencia de Alexander Succar, quien llega motivado por los goles recientes que ha anotado con la camiseta de Universitario de Deportes, que ha permitido a su equipo a que vuelva a tener protagonismo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

“Así como ellos han perdido a Succar, por ahí, nosotros tenemos la baja de Alexis Blanco, que venía de una lesión y estaba entrando bien a los juegos, por eso, es una baja sensible para nosotros. Así que, no nos podemos confiar, sabemos el potencial que tiene la U, los jugadores que tiene, lo que representa, pero también sabemos lo que tenemos nosotros y a qué apuntamos”, agregó.

“Considero que va a ser un lindo partido, no solo para un jugador, sino para todos, yo imagino que la parte administrativa va a estar buscando los recursos para solucionar lo más rápido posible estos problemas, Es complicado para todo el mundo Sport Boys, lo único es seguir remando, el grupo ha demostrado una fortaleza inquebrantable, y eso hace que de repente hoy en día, por ahí podamos sentir esa confianza de enfrentar a cualquier rival, sabiendo la calidad humana que tenemos. Por ese lado, nos enfocamos en lo nuestro e ir partido a partido. No le ganamos a la U desde el 2011, ya son 11 años y hasta el día de hoy no podemos encontrar un resultado a favor, pero tampoco es que todo el tiempo nos han ganado, por ahí una que otra vez, sin embargo, siempre han sido partidos muy reñidos y luchados”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO