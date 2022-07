Joven denuncia que fue arrojado de escenario con 2 metros de altura en show de La Charanga Habanera

Orquesta de salsa fue testigo de lo sucedido pero siguió cantando y bailando como si nada pasara.

Una noche de fiesta, pudo costarle la vida a un youtuber peruano que, según denuncia, fue agredido por los agentes de seguridad de una discoteca ubicada en el distrito de San Martín de Porres y además despojado de sus pertenencias.

Las graves acusaciones las realiza André Castañeda, quien aseguró durante una entrevista en “Magaly Tv: La Firme”, que fue empujado de una tarima de 2 metros de altura, cuando dos hombres que resguardaban el concierto de La Charanga Habanera, quisieron bajarlo del escenario cuando él pidió ser fotografiado con los artistas.

Las imágenes mostradas en el programa más sintonizado de ATV, revelan como dos sujetos empujan al joven y cae repentinamente. Lo que más sorprende es que los integrantes de la orquesta de salsa, fueron testigos de lo ocurrido, pero ni se inmutaron.

“El dueño del local no se quiere hacer responsable de lo sucedido, me ofreció un box con dos tragos dorados. La verdad que es indignante, no se van a jugar con la vida de un humano”, precisó el peruano que se desempeña como promotor de eventos.

Pero eso no es todo, el material audiovisual que se mostró en el programa de la “Urraca”, es testigo de que luego de caer de esa altura, el agente de seguridad lo sigue empujando para sacarlo del local. Nadie lo acude, algunas personas solo lanzan un grito, pero en ese momento, no se visualiza a ningún responsable del local acercarse para verificar el estado de salud del agraviado.

Durante el reportaje, también se muestra que los integrantes de la orquesta salsera, son testigos desde el momento que empujan al joven de 25 años, ven cuando este cae de dos metros, sin embargo, siguen cantando y bailando como si nada hubiera pasado.

“El abuso no se detuvo en el empujón. No solo fue la caída, sino donde caí, porque como en esa discoteca no hay tachos de basura, todo estaba tirando sobre la parte donde me di el golpe. Me duele el brazo, la pierna, no puedo caminar”, indicó el demandante para el programa de Magaly Medina.

“No puedo pisar bien, no me siento bien. Pero he recibido muchas burlas y discriminación, me dicen que es mi culpa porque estuve ebrio, pero nadie puede tratarme así. Soy un fan que solo quería una foto y por eso me subí al escenario”, comentó André Castañeda.

En el video también se observa con la facilidad que los 8 agentes de seguridad lo empujaban y cargaban, pues con su estatura que no supera el 1.60 de altura, era difícil defenderse. “Esto no puede quedar así, me parece injusto, pero a la vez me da temor que me pueda pasar algo, porque el animador de la discoteca me dijo que el dueño tiene amigos en la comisaria”, reveló.

Por otro lado, comentó que durante los hechos fue víctima del robo de su celular y que hasta la fecha, ya viene gastando como 5 mil soles, agregando las resonancias magnéticas que se está realizando y las movilidades para trasladarse.

“Todo lo que viví fue realmente humillante, pero no tengo vergüenza de denunciarlo, esto no puede quedar así y deben hacerse responsable por todo el tratamiento que me corresponde. No puedo estar parado y como promotor de eventos, debo trabajar de pie”, sostuvo indignado.

