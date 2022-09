La Voz Perú: Participante de 63 años dedicó su presentación a su madre que padece de alzheimer. (Latina TV)

Este 7 de setiembre se vivó una gala más de ‘La Voz Senior’. El programa de Latina Televisión dirigido a personas de 60 años en adelante se encuentra en la etapa de audiciones a ciegas y los participantes no dejan de conmover con sus propias historias de vida que se dan a conocer antes y después de subir al escenario.

La noche de este miércoles se presentó Víctor Romero, un concursante de 63 años que desde muy joven quiso ingresar al servicio militar y cuando llegó hora de jubilarse se deprimió aproximadamente por dos años. Tuvo la oportunidad de comprar una empresa para reanimarse y probar una oportunidad en el reality de canto.

“Mis hermanos y amigos me dicen ‘Vitocho por qué tú no te participas’. Yo soy una persona muy tímida, pero me animó mi familia. Siempre hago karaoke con ellos”, dijo el participante en conversación con el conductor Cristian Rivero, quien no imaginó que conocería sobre la enfermedad que padece la madre del hombre de la tercera edad.

La Voz Perú: Víctor Romero cantó 'Todo por nada' de Camilo Sesto, pero no logró un cupo en la competencia. (Latina tv)

“Mi madre sufre de alzheimer y está postrada en cama. Ella era la forjadora de todos mis hermanos, de todo lo que somos hoy en día. Ella ya está en su última etapa y tiene 91 años”, expresó con la mirada cabizbaja y ante la atenta mirada del presentador.

Tras ello, aprovechó las cámaras de ‘La Voz Senior’ para enviarle un conmovedor mensaje a su progenitora revelando que ha sido ella quien siempre ha querido que su hijo cante en escenarios. “Yo sé que me estás escuchando y me vas a ver. Siempre haz querido que esté en un escenario, verme grande y crecido. Estoy acá y te lo dedico a ti madre querida con todo corazón (...) A mi madre siempre le gustaba que yo le cante. Esta noche voy a dedicar toda mi esfuerzo a mi madre y hermanas”.

Víctor Romero decidió entonar “Todo por nada” de Camilo Sesto. Lamentablemente, no logró convencer a los miembros del jurado, ya que ninguno presionó el botón rojo. Sin embargo, se llevó los halagos de los entrenadores y explicaron los motivos que tuvieron para no elegir su voz.

