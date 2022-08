‘La Voz Senior’: Participante con inmovilidad audicionó y convenció a los entrenadores | Latina TV.

‘La Voz Senior’, una vez más, se robó el corazón de los televidentes y los jurados con una conmovedora historia que venía de un participante con una gran voz. Esta vez, Alberto Zambrano llegó al escenario e iluminó con su canto.

El participante tiene inmovilizadas las piernas producto de una enfermedad, sin embargo, esto no ha sido impedimento para seguir haciendo música y continuar con su segunda gran pasión. La primera fue la docencia, la misma que ejerció por casi 36 años, cómo él mismo lo cuenta.

Pese a que ahora está en una silla de ruedas, revela que hubo un tiempo en el que no podía moverse. Con amor de su familia y ayuda de terapias ha logrado volver a movilizarse y con ello, demostrar que es muy bueno con la música.

“Hola, soy Alberto Zambrano y tengo 60 años. En mi vida tengo dos pasiones, ser profesor y cantar. He enseñado por 36 años, he trabajado dictando matemáticas. La enseñanza me ha dejado una gran satisfacción. Yo entraba a un salón y para mí era entrar al escenario, disfrutaba terrible y significativamente cada momento”, comentó al inicio.

Participante con inmovilidad convenció al curado. (Latina TV)

Seguido, explicó el motivo de su retiro de la docencia. Pese a que dejó su trabajo, se dedicó a su segunda gran pasión, la misma que lo llevó al imponente escenario de ‘La Voz Senior’. “Yo me alejo de la enseñanza porque en octubre del 2017 me enfermé y esa enfermedad me causó una inmovilidad casi del 100%”, comentó.

Tras ello, explicó que durante su primer año de inmovilización sobrevivió con ayuda de su esposa. Fue ella quien se encargaba de cuidarlo y ayudarlo en lo más mínimo que necesitaba. Pero, con el paso del tiempo logró movilizarse.

“Estuve así aproximadamente 8 meses. Después de ese tiempo ya comencé a moverme un poquito e inicié terapia y poco a poco me fui recuperando. En esto mover un dedo es un éxito” , señaló, pero no pudo evitar romper en llanto.

Pese a que aún tiene las piernas inmóviles, se muestra muy bendecido de poder tener independencia sobre sí mismo. “Ya pasó el tiempo y estoy así. No estoy triste, al contrario, es una bendición estar así ahora”, expresa.

Antes de entrar al escenario, estuvo muy entusiasta y feliz. Soñó con hacer voltear las sillas y expresó que disfrutaría de este momento en el escenario. “Mi principal objetivo es disfrutar terriblemente todo lo que pueda hacer acá y logre voltear esas sillas sería mi mayor felicidad”, sentenció.

Es parte del equipo de Raúl Romero

Tras cantar el tema ‘Emociones’, Alberto Zambrano convenció a dos de los cuatro jurados. Raúl Romero y René Farrait voltearon su silla y con ello confirmaron el ingreso del participante a esta competencia.

Luego de escucharlos ofrecerles sus equipos, el concursante decidió se parte del grupo de Raúl Romero. Además, expresó su felicidad por haber logrado este objetivo. “Estoy feliz y me siento muy alegre por haber cumplido este sueño, estoy feliz, espero seguir avanzado y ser mucho más feliz de lo que soy ahora”, finalizó contento.

