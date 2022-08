Eva Ayllón cumplió el sueño de una participante al cantar con ella y darle un abrazo en ‘La Voz Senior’

La Voz Senior: Participante de 62 años reveló que la han confundido con Eva Ayllón en varias oportunidades. (Latina TV)

Este miércoles 24 de agosto se vivió la tercera gala de ‘La Voz Senior’, programa dedicado a personas de 60 años en adelante. El reality se encuentra en la etapa de audiciones a ciegas donde los participantes llegan a la competencia y cuentan parte de su historia llegando a conmover los corazones de miles de peruanos.

Martha Huapaya, conocida en su barrio como ‘La Morena del criollismo’, quiso obtener un lugar en el concurso de canto interpretando un tema de sus cantantes favoritas. Según relata la mujer de 61 años, muchas personas la han llegado a confundir con Eva Ayllón.

“Desde los 16 años empecé bailando música negra y después comencé a cantarla (...) En cada presentación que voy me pasa algo curioso. Siempre me confunden con Eva Ayllón y yo me la creo. Cantar una de sus canciones frente a ella, me hace sentir nerviosa” , dijo antes de subir al escenario.

La Voz Senior: Eva Ayllón cumplió el sueño de una participante al cantar con ella y darle un abrazo. (Latina TV)

Luego de contar sobre ella, Martha Huapaya entonó el tema con el cual la compositora le rindió homenaje al fallecido cantautor criollo Juan Mosto. Sin embargo, no logró convencer al jurado con su voz y mostró muy apenada de que ninguno de los cuatro entrenadores haya volteado.

“Este tema es bien delicado de hacer, es muy hermoso y uno quiere cantarlo de todas maneras, pero han habido unas cositas ahora. Lo haz cantado demasiado alto en la tonalidad y eso no te permite ser tú para cantar. Cuando no se tiene comodidad con la nota, no puedes jugar con el tema. Es por ese motivo por el cual no he volteado”, explicó la interprete de géneros afroperuanos.

Minutos antes de que se retire del set de ‘La Voz Senior’, aprovechó el momento para pedirle a Eva Ayllón que le diera un abrazo, sin imaginar que la artista nacional iba a solicitar a la banda del programa que empiece a tocar para que canten juntas.

Finalmente y pese a no haber pasado a la siguiente ronda, Huapaya aseguró que se siente ganadora con ese gesto. “Me siento una ganadora de solamente abrazarme con ella. Yo le dije a mi familia que si no pasaba, igual me iba a sentir ganadora de pedirle un abrazo. Nunca la había visto en persona, pero se me hizo. Ella (Eva) me dijo que era muy bonita”.

Participante de 61 años cantó con Eva Ayllón 'Quiero que estés conmigo'. (Captura TV)

¿En qué canal puedo ver La Voz Senior?

La Voz Senior se transmite a través de Latina Televisión.

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver La Voz Senior en digital?

Puedes ver La Voz Senior a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.

La Voz Senior se estrenó con Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero y René Farrait cantando sobre el escenario. (Latina TV)

¿Cuánto rating logró el estreno de ‘La Voz Senior’?

El espacio de Latina, ‘La Voz Senior’, se estrenó el último lunes 22 de agosto y logró 7.3 puntos de rating en Hogares Lima y 6.8 en Hogares + 6 Ciudades, ubicándose en el undécimo lugar. El primer puesto fue para ‘Al Fondo Hay Sitio’, logrando 23.1 puntos de rating en Hogares Lima y 23.5 en Hogares + 6 Ciudades.

Cabe indicar que el espacio de América TV compite con Latina en los primeros minutos. Luego se enfrenta a ‘Luz de Luna’, espacio que ocupó la segunda casilla y logró 20.5 puntos de rating en Hogares Lima. En Hogares + 6 Ciudades, alcanzó 21.5.

