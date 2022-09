Natalia Salas agradece los mensajes de aliento y muestras de cariño que recibe tras confesar su enfermedad

Natalia Salas agradece las muestras de cariño. (Instagram)

El último 06 de setiembre, Natalia Salas reveló que se encuentra luchando contra el cáncer de mama. La actriz utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que recientemente fue diagnosticada con dicha enfermedad y que el próximo sábado 10 de setiembre se someterá a una mastectomía por recomendación de su doctor.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea me tengo que quitar toda la mama. Me van a sacar todo. En la biopsia del ganglio salió bien porque no tenía mayor cosa, pero en al de la mama no”, dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Esta noticia ha causado conmoción tanto en sus seguidores como en amigos y seres queridos que no dudaron en enviarle todo su apoyo en esta difícil etapa. Por ello, Natalia Salas no dudó en agradecerles por las muestras de cariño que viene recibiendo desde que comunicó que estaba a la espera de sus resultados.

“Gracias por sus mensajes de aliento y buenas energías”, escribió antes de dar a conocer su diagnostico, pues publicó una foto en las historias de su Instagram cuando estaba en el centro de salud. Esto alarmó a sus fanáticos y rápidamente le escribieron palabras positivas.

Sin embargo, tras dar a conocer su actual estado de salud, no solo sus fans dejaron algunos mensajes de aliento en su publicación, ya que figuras del espectáculo peruano como Anahí de Cárdenas, Rossana Fernández Maldonado, Úrsula Boza, Lucía Oxenford, Olga Zumarán, Daniela Camaiora, el periodista Samuel Suárez, Melania Urbina y Natalie Vértiz también se hicieron presentes.

Todos esto no ha pasado desapercibido para la exconductora de ‘América Hoy’ y se tomó unos minutos para volver a mostrar su agradecimiento. Cabe mencionar que, la noticia ha sido difundida en sus diferentes plataformas digitales, puesto que en su cuenta de TikTok también dejó un vídeo confesando su enfermedad.

“Ala mamá, cuanto cuanto cuanto amor. Lo siento. Lo recibo. Lo abrazo y lo decreto. Gracias, gracias, gracias”, escribió añadiendo #contodomenosmiedo y #alaoscontigocáncer.

Cabe mencionar que, Natalia Salas pidió a sus fans que no dejes de acudir a un médico si notan algo raro en su cuerpo. Incluso, les habló de la importancia de hacerse chequeos preventivos. “Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”.

Rebeca Escribens afectada por diagnostico de Natalia Salas

Rebeca Escribens no pudo contener la tristeza al referirse de Natalia Salas. La conductora de TV deseó lo mejor a la actriz y señaló que estará con ella en su operación, enviándole buena vibra. “Ayer (6 de septiembre) estaba a punto de acostarme y estaba chequeando las redes sociales y a veces uno cree que tiene la pena más honda, más difícil, el problema más atroz de su vida y de pronto veo a Natalia Salas contando que está padeciendo cáncer de mama. Contando el problema con una sonrisa en los labios, optimista, dando el ejemplo, como muchas mujeres (...) Sábado a las 3pm es su operación y todos vamos a estar contigo, vamos a unirnos en oraciones o en lo que creas. Vas a salir bien”.

