Lady Camones culpó al Ejecutivo de haber gestado una maniobra para “traerse abajo la presidencia del Congreso”

Lady Camones responsabiliza al Ejecutivo por su censura como presidenta del Congreso. (Willax)

Un día después de ser censurada por el Pleno con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones al cargo de presidenta del Congreso de la República, Lady Camones dio una entrevista donde dio sus descargos sobre lo ocurrido. Recordemos que la militante de Alianza para el Progreso protagonizó audios donde recibía órdenes del líder de su partido, César Acuña, para sacar adelante proyectos de ley para favorecer su campaña.

“Estoy segura que dentro de mi actuar no ha habido nada irregular. ¿Qué hay detrás de esto? Pienso que no nace solo de un topo que haya estado sembrado, sino que viene articulado del Ejecutivo con el único propósito de desestabilizar al Congreso más de lo que ya está, y romper con el bloque de oposición”, aseveró en Willax TV.

Refirió que no se hizo una evaluación correcta al censurarla, y no se logró mirar el bosque sino solo un árbol. Dijo no estar de acuerdo con los resultados, pero es una votación democrática, y son medidas de control político que el Legislativo puede aplicar. Agregó que ahora deben concentrarse en elegir un candidato de consenso.

Respecto a la filtración del audio, sobre el que APP responsabilizó a Heidy Juárez, Camones señaló que hay un peritaje que se ha hecho en el partido y que todo indica que ella es la responsable, “porque coincide con el lugar donde ella estaba sentada” . Aseguró también que le gustaría tener el resultado de ese informe, para también proceder con las acciones legales que correspondan, ya que esas malas prácticas no deben ocurrir.

“Creo que es todo una articulación, y lo voy a decir claro, creo que desde el Ejecutivo se ha gestado todo una maniobra para traerse abajo la presidencia del Congreso de la República. ¿La razón? La toma del Congreso. No quieren una presidenta de centro, ahora quieren que asuma la izquierda, que trabaja a favor de Pedro Castillo. Tienen el claro objetivo de desestabilizar y desunir”, expresó.

La parlamentaria no ocultó que esta desunión de la oposición, que ciertamente se reflejó en la votación de su censura, es un punto que le preocupa, lejos de que ya no es la presidenta del Legislativo. “Hay que tomar decisiones con responsabilidad. Soy bastante objetiva con este caso y bastante práctica. Yo no soy corrupta, lamento que no se llegue a ese consenso respecto a la vacancia de Pedro Castillo que tiene investigaciones en curso por posibles hechos de corrupción”, afirmó.

Peligro de cierre del Congreso

Para Camones, el cierre del Congreso es algo que no se puede permitir. “Yo acabo de ser censurada, ahora no hay tiempo de estar lamentándose, simplemente quiero convocar a los colegas del bloque de oposición a que nos unamos y presentemos un solo candidato para presidir la Mesa Directiva y poder defender al país desde el Congreso”, aseveró.

Ante la repregunta del entrevistador de si genuinamente creía que podría haber un cierre del Legislativo por parte del gobierno, manifestó: “ Creo que sí hay posibilidades de un cierre de Congreso , todos los peruanos y los congresistas que queremos defender al país y los medios de comunicación deben de ir a buscar a los congresistas que creen que Pedro Castillo debe seguir siendo presidente”.

Pidió que cuanto antes todos apoyen la moción de vacancia que viene impulsando Edward Málaga. “Firmémosla y los que no, que los medios de comunicación los sienten a decir por qué no firman la moción” .

