Diego Rebagliati criticó a los dirigentes de Alianza Lima por Juan Reynoso: “No se pueden comportar como hinchas”

Alianza Lima cayó en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 ante Universitario de Deportes. Uno de los temas que se conversó fue sobre el ingreso de Jefferson Farfán. Sin embargo, durante la semana también hubo otro asunto y que se dejó de lado, pero en un programa lo sacaron a relucir. Se trata de la no visita de Juan Reynoso a las prácticas del conjunto ‘blanquiazul’ y de lo que Diego Rebagliati estuvo en desacuerdo. En ese sentido, lanzó críticas contra los dirigentes por su decisión.

Esto se trató en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, en donde Michael Succar introdujo este contenido, explicando que el ‘Cabezón’ tenía un acuerdo con el DT ‘aliancista’ para visitar el entrenamiento del equipo, pero que los altos mandos desistieron de esta posibilidad.

“El plan de Juan Reynoso, así como ha ido a las prácticas de varios clubes, tenía acordado con Carlos Bustos que esta semana (la pasada) le tocaba visitar las prácticas de Alianza Lima. La dirigencia se lo negó porque eso podía generar morbo y distraer a sus jugadores”, fueron sus primeras palabras.

En eso, dio a conocer su postura. “Me parece que la dirigencia tiene que dar un paso adelante en ese sentido. Como ejemplo. No impedir el trabajo de un técnico que se ha planificado con anticipación”, dijo.

De pronto, apareció Horacio Zimmermann, quien en un principio entendió la postura de los directivos, tomando en cuenta el polémico traspaso del entrenador desde la entidad ‘íntima’ al máximo rival, Universitario de Deportes, en 1993 cuando era futbolista. “Es Juan Reynoso, no es Ciurlizza. Yo creo que fue sensato no ir a los entrenamientos ni al estadio”, sostuvo.

Juan Reynoso jugó en Alianza Lima y Universitario de Deportes, clásicos rivales del fútbol peruano.

Sin embargo, Succar siguió firme en su posición de que los dirigentes deben ir más allá que los aficionados. “Yo no voy a decir a los hinchas lo que tienen que sentir, pero eso pasó hace 30 años. Pero creo que las dirigencias tienen la responsabilidad de dar ciertos ejemplos. Sé que ha generado una gran incomodidad en Videna”, declaró.

Ahí fue donde intervino Diego Rebagliati, dando a entender que los directivos no pueden tener el comportamiento que los fanáticos. “Creo que el dirigente no se puede comportar como un hincha. Tiene que escucharlo, pero no se tiene que comportar como tal. Todo el respeto del mundo para el hincha de Alianza Lima que está herido y que no lo quiere a Reynoso. Eso no lo va a cambiar nada”, comentó.

Del mismo modo, complementó su parecer con una información acerca de la intención que tuvo el club en el pasado para que Juan sea su técnico. “Hay gente en la directiva que en algún momento pensó en Reynoso para ser entrenador del equipo. Y él no lo veía con malos ojos. ¿Qué hubiera pasado si eso se terminaba dando con todos los hinchas que tienen todavía la herida de Reynoso fresca?”, cuestionó.

Posible consecuencia

Finalmente, el comentarista espera que esta decisión de los dirigentes con el DT de la ‘bicolor’ no afecte de cara a posibles convocatorias de algunos jugadores ‘victorianos’. “Solo espero que esto no perjudique a algún jugador de Alianza que pueda ser convocado. Además, la relación de Bustos con Reynoso es buena porque se conocen de México y han trabajado, en diferentes etapas, en Melgar”, explicó.

Como lo ha hecho en casi todos las entidades de la Liga 1, el exestratega de Cruz Azul ha visitado y ha conversado con los comandos técnicos. Esto con el fin de acercar posturas y trabajar en conjunto por el bien de la selección peruana. Empero, en Alianza Lima no ha sucedido. En el pasado dejó la ‘blanquiazul’ por la ‘crema’ y los hinchas del equipo, en su mayoría, hasta ahora no le perdonan este traspaso.

Ramos, Campos, y Concha fueron convocados en el pasado a la selección peruana. (Alianza Lima)

