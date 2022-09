Hernán Barcos y Cristian Benavente expresaron su molestia por la derrota de Alianza Lima en el clásico peruano

El atacante 'íntimo' brindó sus primeras declaraciones a la prensa tras perder el clásico en el estadio Matute (Video: GOLPERÚ)

Hernán Barcos y Cristian Benavente brindaron sus primeras declaraciones después del negativo resultado de Alianza Lima frente a Universitario por el clásico del fútbol peruano. “No pudimos imponer nuestro fútbol, realmente perder un clásico con nuestra gente duele mucho. Ha sido un golpe duro por cómo se dieron las cosas. Estaba todo a nuestro favor, en teoría, y en la práctica no fue así. Los primeros minutos salimos muy bien, pero no pudimos concretar. Ellos nos venían ganando en las pelotas paradas y se nos complicó con un gol que no esperábamos. Después, se desequilibró el equipo”, señaló el atacante argentino para las cámaras de GOLPERU al finalizar la jornada de entrenamientos.

“No supimos contrarrestar los momentos que tuvimos la pelota y la posesión. Ellos llegaron dos o tres veces e hicieron dos goles. Nosotros no supimos concretar ante la adversidad”, indicó el ´Pirata’ aceptando la responsabilidad del equipo. “(Al hincha de Alianza Lima) Pedirle perdón por el partido que perdimos, pudimos haber hecho un poco más. Continúen confiando que vamos a tratar de ganar este campeonato”, agregó.

El centrodelantero de 38 años aprovechó para aclarar su posición en torno a los actos de violencia denunciados por Universitario de Deportes y que tendrían, como principal emisor, a la afición ‘íntima’. “La violencia no es buena en ningún lado ni a favor de nada. El hincha tiene que tener conciencia que los culpables no son los rivales, sino nosotros. No los rivales que nos ganaron. No con violencia pero sí con autocrítica que tenemos que hacer nosotros y no una crítica hacia el rival que hizo su papel. La violencia nunca está bien ni de un lado ni del otro. Yo no soy partícipe de violencia y me gustaría que no pase nunca. Los mismos incidentes que pasan afuera, ojalá algún día terminen, porque son partidos de fútbol, que hay rivalidad y un montón de cosas, pero la violencia no es buena para nada ni sobre todo para la sociedad”, sentenció.

Por su parte, Benavente siguió la misma línea de análisis. “Era un partido importante para nosotros. Nos vamos con la sensación de que podíamos haber sacado puntos. La afición se merece todo, los tres puntos. Somos los primeros que estamos molestos por no haber conseguido ese resultado. No nos queda de otra que trabajar. Estamos ahí en el Clausura y no podemos bajar los brazos ahora”, afirmó para la prensa local. Además, resaltó que este partido no resta, por completo, toda la labor realizada desde el inicio de temporada.

“Tuve un par de oportunidades, en algún momento pudieron entrar esas jugadas pero bueno, el fútbol es así”, añadió el ‘Chaval’ en cuanto a su actuación individual que no pudo ser concretada con efectividad en el arco rival. Cabe resaltar que Alianza Lima marcha en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades. En la tabla acumulada, se ubica en el quinto lugar con 50 puntos.

Próximos partidos de Alianza Lima

- Alianza Lima vs Cantolao: sábado 10 de setiembre a las 15:30 horas.

- Alianza Lima vs Melgar: domingo 11 de setiembre a las 15:30 horas (partido reprogramado por la jornada 6).

- Carlos Stein vs Alianza Lima: domingo 18 de setiembre a las 13:00 horas.

- Alianza Lima vs San Martín: domingo 2 de octubre (hora por definir).

