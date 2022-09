Coldplay en Perú: revendedores duplican precio de las entradas y las ofrecen en redes sociales

Coldplay se presentará en Lima en dos fechas: 13 y 14 de septiembre.

La última oportunidad de los fans de Coldplay en Perú aconteció este martes 6 de septiembre, fecha en la que Teleticket puso a la venta entradas adicionales para las dos fechas de concierto de la banda británica. Sin embargo, estas se agotaron en cuestión de minutos y los revendedores aprovecharon la situación para aumentar sus precios.

Cerca de las 10: 20 horas, usuarios reportaron en Twitter que ya no había zonas disponibles para el show de Coldplay en Lima, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Debido a ello, los internautas, algunos bastante furiosos, pidieron encarecidamente a los seguidores de la agrupación que no compren sus tickets en reventa.

“Todos sabemos que los malditos revendedores acaparan todas las entradas, el mismo Teleticket lo sabe y no hace nada. ¡Es una burla!”, “No compren a ningún revendedor, harto de que hagan este negocio”, “Por favor, no compren, que se queden con sus entradas porque no es justo”, exclamaron en la red social.

Usuarios indignados por reventa de entradas. (Twitter)

Tal y como se puede apreciar en plataformas como Mercado Libre y Marketplace de Facebook, algunos usuarios ya se encuentran ofreciendo entradas para el concierto de Coldplay con un recargo del más del 50%. Una entrada para Occidente 1, cuyo precio original es de S/ 690, es ofrecida a más de S/ 1000. Lo mismo con Cancha 1, que pasó de S/793 a más de S/ 1700.

Incluso, hubo quienes duplicaron los precios por completo como, por ejemplo, en el caso de la Tribuna Norte, la zona más accesible del recinto. Su precio original es de S/ 172.50 y en reventa S/ 350.

Reventa de entradas para los conciertos de Coldplay.

Precios originales de las entradas

Occidente central: S/ 764.75

Occidente 1: S/ 690

Occidente 2: S/ 506

Cancha 1: S/ 793.50

Cancha 2: S/ 517.50

Oriente Central: S/ 764.75

Oriente 1: S/ 690

Oriente 2: S/ 506

Tribuna Norte: S/ 172.50

Cabe resaltar que no quedan tickets disponibles para ninguna de las dos fechas: 13 y 14 de septiembre.

Precio de las entradas para el concierto de Coldplay en Lima. (Teleticket)

¿Cómo reconocer una entrada falsa?

Entre febrero y abril de 2022, se informó la aparición de unas páginas falsas que copiaban la interfaz de empresas conocidas que organizan la venta de entradas a conciertos. Esto se debió a la alta demanda que causó el anuncio de las presentaciones de artistas internacionales en Perú, como Bad Bunny, Daddy Yankee, Coldplay, Harry Styles, entre otros.

Es por ello que la usuaria @lucianavasquez2 grabó un video que se hizo viral en Tiktok al mostrar cómo reconocer entradas falsas para conciertos. En el ejemplo que mostró, indicó que tuvo suerte de que le devolvieran el dinero luego de hacer el reclamo correspondiente.

La internauta se contactó con un vendedor que ofrecía entradas para el concierto de Bad Bunny en Perú. Para cerciorarse de que se trataba de una original, comparó el diseño con otros tickets que compró en la plataforma de Teleticket.

Recomendó ser minuciosos con la revisión. Ver muy bien los bordes, comprobar que el código QR ya posee información, y unas gráficas que sirven como sello de agua, las cuales omiten al momento de falsificarlas.

Incluso, la autora del video viral en Tiktok precisó que en la parte superior del boleto electrónico aparecen unos números que sirven para identificar su emisión. Añadió que es posible llamar a la ticketera para confirmar su procedencia.

