Antauro Humala EN VIVO en CNN: ofrece su primera entrevista tras quedar en libertad

Antauro Humala realizó preparación de postres, tulipanes y danzas durante su tiempo en prisión.

Minuto a Minuto

21:19 Al ser consultado sobre si se sentía orgulloso del “Andahuaylazo”, Antauro respondió: “Me siento muy orgulloso de haberme revelado contra un presidente traidor y corrupto a la patria. En esa rebelión hubieron muertos y heridos, sin embargo, pese a ser condenados por homicidio, quiero enfatizar que para nosotros hubo un crimen de Estado, porque baleó a sus propios defensores por la espalda”.

“Fui el único de los rebeldes que no disparó, porque era el jefe, sin embargo, soy el único condenado. Para la justicia peruana, en una sentencia cantinflesca, he resultado sentenciado por homicidio simple en agravio a cuatro policías. (…) “Hay muertos, es inevitable, sin ellos no habría historia. La insurgencia es violenta, no se hace a pañuelazos”.

21:18 Inicia la entrevista con Antauro Humala.

21:07 Fernando del Rincón, conductor del programa “Conclusiones”, inició su programa resumiendo lo que fue hasta ahora la vida de Antauro Humala. Destacó momentos como el “Andahuaylazo” y su reciente excarcelación, además explicó en que consiste el etnocacerismo, movimiento que reivindica la identidad del Tahuantinsuyo, a figuras como Andrés Avelino Cáceres y el nacionalismo del dictador Juan Velasco Alvarado.

Previa

Antauro Humala se ha convertido en el interés de los medios desde su excarcelación, a tal punto de ser invitado por una cadena internacional. Este es el caso de CNN en Español, que pactó una entrevista con el líder etnocacerista para el último jueves 1 de setiembre.

Sin embargo, esta tuvo que ser cancelada debido a la cobertura que demandó el intento de asesinato que sufrió la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Al respecto, el periodista mexicano Fernando del Rincón, conductor del programa “Conclusiones”, espacio en el que Humala Tasso iba a ser interrogado, pidió las disculpas respectivas.

“Hoy tenía entrevista pautada con Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala, que acaba de ser recientemente liberado. Tengo que pedir disculpas a mi invitado Antauro Humala porque esta situación que se está viviendo en Argentina ocupa la agenda, es noticia de último momento”, expresó el hombre de prensa.

“Espero su comprensión, espero la comprensión de los peruanos entorno a esto, y decirle al señor Antauro Humala, si me está viendo en estos momentos, que el espacio sigue abierto para usted. Tendremos que reagendar la entrevista, pero que de ninguna manera se trata de una situación de censura”, añadió Del Rincón.

En esa línea, en redes sociales trascendió que dicha conversación se dará la noche de hoy, viernes 2 de setiembre, desde la 9 de la noche por la señal de CNN en Español. De acuerdo a las palabras del periodista, la presencia del promotor del “Andahuaylazo” amerita tener “un programa” entero.

Reencuentro etnocacerista

Previo a la entrevista que tendrá Antauro esta noche, se dio a conocer que este participó en un “reencuentro etnocacerista” con los participantes del “Andahuaylazo”, una rebelión contra el gobierno de Alejandro Toledo en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac, que dejó como saldo cuatro policías y dos reservistas muertos.

La reunión se desarrolló en medio de “abrazos, lágrimas de alegría y júbilo por verse nuevamente todos juntos”, según una fuente que asistió a dicho reencuentro.

Reencuentro etnocacerista.

Antauro en libertad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó el pasado 19 de agosto que el hermano del expresidente Ollanta Humala sería excarcelado por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación.

Antauro venía cumpliendo un mandato de 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. Dicha pena fue efectiva desde el 3 de enero del 2005, es decir, a la fecha, solo cumplió 17 años, 7 meses y 14 días.

A su salida del Penal Ancón II (Piedras Gordas), al promediar las 4 de la tarde del sábado 20 de agosto, Humala Tasso fue recibido por su esposa, Ina Andrade; su abogada, Carmen Huidobro; varios de sus simpatizantes y seguidores del etnocacerismo, movimiento que reivindica la identidad del Tahuantinsuyo, a figuras como Andrés Avelino Cáceres y el nacionalismo del dictador Juan Velasco Alvarado.

En sus primeras declaraciones desde afuera de la cárcel, Antauro expresó que se siente “muy orgulloso” de lo que ocurrió en Andahuaylas en el 2005. “Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón”, dijo a través de un megáfono.