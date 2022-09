Alessandro Burlamaqui habló de la posibilidad de integrar la selección peruana sub-23 y de su presente en Badajoz

El volante confesó que pudo jugar el amistoso con Chile, aunque espera ser convocado al plantel mayor. (Video: RPP Noticias)

Alessandro Burlamaqui es uno de los jugadores peruanos que ha venido desarrollando toda su carrera en el extranjero. De hecho, el haber tenido otro roce y haber competido en un fútbol de mayor nivel lo llevó a estar en las categorías menores de la selección nacional. Sin embargo, a sus 20 años pudo haber estado en la sub-23 que jugó recientemente en Chile. Justamente, el volante se refirió a la chance que tuvo de integrar este equipo, aunque reconoció que el no haber sido un partido oficial le impidió.

“Hubo contacto, un intento de poder ir al partido contra Chile. Conversamos con el club, pero creían que no era conveniente porque empezábamos la liga y no era conveniente porque no era fecha FIFA. Ya sabe todo el mundo que yo estoy predispuesto para ponerme la blanquirroja”, sostuvo en una entrevista para RPP Noticias.

Empero, no desistirá en su anhelo de jugar por la ‘bicolor’ y confía en que pueda tener una buena temporada en el CD Badajoz para ser convocado. “Yo me veo muy confiado, con muchas ganas. Físicamente me siento en un nivel muy bueno y la verdad es que estoy muy bien, contento. Me siento con confianza y esto ayuda a mi juego y a seguir creciendo”, comentó.

Crecimiento futbolístico

Burlamaqui se dio a conocer en el Sudamericano Sub-17 que se llevó a cabo el 2019 en Lima. En aquella oportunidad, la selección peruana estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría de no ser por unos resultados en la última fecha que truncaron esta posibilidad.

Precisamente, el futbolista confesó cuánto ha mejorado desde esa vez hasta el presente. “En muchas cosas. A la hora de presionar, que el rival no supere con tanta facilidad. Antes no lo hacía. Siempre hay que perfeccionar. En la faceta ofensiva, llego más al área y trato de hacer asistencias, trato de marcar. También en el ámbito de liderar el equipo. Ya era líder, pero ahora estoy creciendo y quiero ser más líder”, indicó.

Alessandro Burlamaqui en su presentación en CD Badajoz. (Prensa CD Badajoz)

Decisión de fichar por CD Badajoz

Por otra parte, el mediocampista tuvo palabras sobre su salida del Valencia en el último mercado de transferencias. Si bien hizo la pretemporada con el plantel principal, su destino iba a ser el filial del equipo (Valencia Mestalla), por lo que buscó una salida para competir en un certamen de mayor nivel y ahora lo puede conseguir en el cuadro de los ‘Lobos’.

“Yo siempre he tenido claro que quería jugar en una división mayor, más competitiva. Salió esta oportunidad, de un grandísimo club que aspira a puestos de arriba y no lo pensé muchas veces. Me contaron que es un club con mucha historia, con gran afición. Mostraron muchas ganas de que viniera. Al final se dio y estoy contento de estar aquí”, contó.

Finalmente, para que esta chance se pudiera dar, se enteró que el técnico del elenco del ‘murciélago’, Gennaro Gattuso, no lo iba a tener en cuenta para la campaña 2022/2023. De ahí que optara por dicho club. “Hice la pretemporada con el primer equipo a la espera de ver si tenía una oportunidad clara y en ese momento no se dio. Decidí irme cedido, buscar otros retos para seguir creciendo y volver mejor, con más oportunidades en la próxima temporada de buscar un sitio en el primer equipo”, sentenció.

Por el momento, las cosas le han salido de forma positiva. De hecho, el Badajoz se ubica en la quinta posición de la Primera División RFEF (tercera categoría) con 4 puntos en apenas dos partidos jugados. En ambos (ante Cultural Leonesa y San Fernando) ha tenido presencia en los últimos 20 minutos aproximadamente de cada uno, por lo que se espera que de a pocos acumule continuidad.

El futbolista de 20 años explicó por qué cambió de equipo. (Video: RPP Noticias)

