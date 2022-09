Diego Rebagliati opinó sobre el regreso de Jefferson Farfán: “Fue raro, forzado y muy jalado de los pelos”

Jefferson Farfán volvió a las canchas después de nueve meses.

Jefferson Farfán volvió a disputar un partido oficial después de nueve meses y lo hizo en la derrota 2-0 de Alianza Lima ante Universitario de Deportes por la jornada 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2022. El comentarista deportivo Diego Rebagliati cuestionó la inclusión del ‘10 de la calle’ en el clásico del fútbol peruano.

“Jefferson el jueves me dice que no está para jugar, que hace nueve meses que no juega, que no hay forma, puede haberme dicho la verdad o puede haber cambiado de opinión él y Bustos”, comenzó el exfutbolista en el programa Después de Todo.

“Todo el proceso de Jefferson fue muy raro. La cabina donde hacemos la transmisión es atrás del banco de Alianza. Farfán no calentó más que dos o tres minutos. En el primer tiempo salen a calentar los jugadores de Alianza y no está Farfán. En el medio tiempo hacen una ruedita, Farfán lo juega pero muy parado como el calentamiento previo al partido”, continuó.

“Después nos contaban que estaba con una liga haciendo como movimientos de tensión en la rodilla. Luego sale a calentar, calienta dos o tres minutos y entra. Pero fue todo muy raro, muy jalado de los pelos, se veía muy forzada la situación. Era un jugador que no seguía el régimen de sus compañeros en términos que hace un suplente previo a entrar”, exclamó el panelista.

“Todo lo que pasó en la semana le quitó el foco a Alianza. Daba la impresión que estaban preparando un homenaje y en un clásico no estás para homenajear a alguien. A nadie le puedes regalar minutos que no se merece. Farfán se merece todos los minutos si está bien y ahora la pregunta es ‘¿Está bien para jugar?’ Un jugador que no puede hacer todo el trabajo precompetitivo”, finalizó.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

El regreso de Farfán

Jefferson Farfán ingresó a los 84 minutos por Jairo Concha en el choque entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El partido ya está con el resultado a favor de la ‘U’ y el DT ‘íntimo’ decidió mover el banco para tratar de acortar distancias en Matute.

De esta forma, el ‘10 de la calle’ disputó casi 15 minutos después de nueve meses. La última vez que había participado en un compromiso oficial fue en la segunda final contra Sporting Cristal el pasado noviembre, que terminó con la consagración nacional de los ‘blanquiazules’.

¿Farfán jugará el próximo partido? Su técnico Carlos Bustos respondió esa pregunta en conferencia de prensa. El argentino fue muy claro y sostuvo que todo dependerá que como el delantero peruano haya terminado el clásico del fútbol peruano. Por lo tanto, se conocerá si la ‘Foquita’ estará apto para el compromiso del fin de semana en los siguientes días.

Fecha 11: partidos de Universitario y Alianza Lima

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys en la siguiente jornada. Su partido está programado para el domingo 11 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú). El estadio todavía no se confirma. Su rival viene de igualar 1-1 con Ayacucho FC en la altura.

Alianza Lima chocará con Academia Cantolao. El compromiso se llevará a cabo el sábado 10 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Alejandro Apud empató sin goles con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

