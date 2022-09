Peter Arévalo criticó el replanteo de Carlos Bustos en Alianza Lima vs Universitario: “Hizo cambios por desesperación”

Peter Arévalo desaprobó las modificaciones de Carlos Bustos.

Muchas veces los partidos no se ganan dentro de la cancha sino desde el banquillo y eso sucedió en la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima por la jornada 10 del Torneo Clausura. Carlos Compagnucci superó a Carlos Bustos en el duelo de pizarras en Matute. Por ese motivo, el periodista deportivo Peter Arévalo criticó al técnico ‘blanquiazul’ por sus modificaciones en el clásico del fútbol peruano.

“Los cambios que hace Bustos los hace en su desesperación y necesidad. Llenó el equipo de delanteros y generó un hueco en el mediocampo donde nadie tenía la pelota. ¿Qué sacabas teniendo a Lavandeira por un lado y Arley por el otro, a Farfán, Barcos y Aguirre metidos como ‘nueves’, Concha no apareció, Ballón no arma. Lleno el equipo de delanteros y no tengo a quien tenga la pelota, quien intente jugar algo”, comenzó el popular Mr. Peet en Equipo F.

“A mi me parece que eso lo hace por desesperado. Tú metes delanteros, Arley, Jefferson, Barcos, Aguirre y Lavandeira. Estamos hablando de cinco jugadores, pero no tenía a alguien que intente algo distinto. Y Hurtado, ¿A qué entró Hurtado? A meter centros. La presencia de Hurtado no trasciende. Yo no sé quién decide las contrataciones en Alianza, pero Hurtado no trasciende”, complementó el panelista.

“En el medio la segunda pelota la ganada Quispe y Guivin. Se le facilitó a Universitario. A partir de que la segunda pelota la gana Quispe y Guivin, lanzamiento para Polo, para Quintero y para Succar. Alianza nunca pudo encontrar, por eso a mí me parece que fue un técnico desesperado”, concluyó.

Peter Arévalo opinó sobre el manejo del partido por parte de Carlos Bustos en el clásico del fútbol peruano.

Cambios de Bustos en Alianza vs Universitario

Tal y como manifestó Peter Arévalo, el técnico ‘blanquiazul’ realizó cambios ofensivos y despobló la mitad de la cancha. Los únicas modificaciones que hizo puesto por puesto fueron las de Paolo Hurtado y Wilmer Aguirre, quienes reemplazaron a Aldair Rodríguez y Cristian Benavente correspondientemente.

Después con el resultado en contra, comenzó a apostar a modificaciones que rompían el equilibrio en el campo. Por ejemplo, sacó a Jairo Concha y metió a Jefferson Farfán. Terminó jugando con Josepmir Ballón como único pivote. Luego, hizo ingresar a Arley Rodríguez por Ricardo Lagos y pasó a línea de tres en el fondo.

El desorden del equipo de Carlos Bustos le facilitaron las cosas a Universitario, el cual estaba con inferioridad numérica tras la expulsión de Alexander Succar por doble amarilla. Carlos Compagnucci mantuvo su alineación de inicio a fin y solo varió de nombres para refrescar.

Carlos Bustos vivió de pie el clásico del fútbol peruano. (A presión)

Próximo partido de Alianza Lima

Con la derrota 2-0 ante Universitario de Deportes por goles de Leonardo Rugel y Alexander Succar de penal, Alianza Lima sumó su segundo partido sin sumar de a tres. Previamente empató 1-1 con UTC en Cajamarca. De este modo, los ‘íntimos’ se alejan del líder, Sporting Cristal. Actualmente están a cuatro puntos de los ‘celestes’ en el Clausura. Eso sí tiene un partido pendiente con Melgar, el cual es un rival directo.

Los dirigidos por Carlos Bustos no pueden seguir sin conseguir triunfos en esta segunda fase. Por eso saldrán con todo cuando enfrenten a Academia Cantolao el próximo sábado 10 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. El ‘delfín’ viene de igualar sin goles con Universidad Técnica de Cajamarca en condición de local.

SEGUIR LEYENDO