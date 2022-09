Exjefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado habría ayudado con cuatro obras a alcalde de su pueblo

Salatiel Marrufo asesoró al alcalde de Anguía, Ninel Medina, y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

Un nuevo escándalo envuelve a un excolaborador del ministro de Transportes, Geiner Alvarado, quien es investigado por la Fiscalía de la Nación por pertenecer a una presunta organización criminal. Se trata de Salatiel Marrufo, quien habría usado su cargo como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda para ayudar a algunas autoridades locales.

Según el diario La República, Marrufo presionó a los funcionarios de su sector para que cuatro proyectos ubicados en el distrito de Cumba, en la provincia de Utcubamba, en la región Amazonas, fueran considerados en el Decreto de Urgencia 102-2021 que firmó el presidente Pedro Castillo el 29 de octubre del 2021. De hecho, esto fue confirmado por el propio alcalde de dicha zona.

“Salatiel Marrufo es de Cumba, y es un pueblo pequeño. Acá todos nos conocemos porque es un pueblo pequeño. Todos somos amigos acá en Cumba, no solamente Salatiel Marrufo, sus hermanos también”, dijo el alcalde Elvis Ramos Guevara sobre la ayuda del exfuncionario del Ministerio de Vivienda a conseguir el financiamiento para 4 proyectos de obras públicas por 4,9 millones de soles.

La citada publicación señaló que los integrantes de los comités de licitación de las 4 obras son los mismos, todos escogidos por el propio alcalde Elvis Ramos, como sucedió con el caso de Anguía, José Nenil Medina, quien cumple 30 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón desde el pasado 31 de agosto.

Dos obras resultan particulares por los ganadores. La primera es Lenus SAC, cuyo propietario resulta ser Leyder Núñez Sigüeñas, sobrino de Fermín Silva Cayatopa, dueño de la Clínica La Luz, hombre de confianza del presidente Castillo. Durante el Gobierno de este, Núñez ha conseguido 30 contratos con el Estado.

Y la segunda son las dadas a las empresas Marrufo Ingeniería y Construcción y Rois Obras Civiles, cuyo dueño es Henry Marrufo Delgado, ganaron en Cumba dos contratos por 1,8 millones de soles. Henry Marrufo sería miembro de la familia del exjefe del Gabinete de Asesores Salatiel Marrufo Alcántara.

¿Quién es Salatiel Marruffo?

Como se recuerda, Salatiel Marrufo Alcántara, se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y se habría aprovechado de su cargo para encargarse de recibir al empresario Hugo Espino y a José Medina, alcalde de Anguía, con el objetivo de contactarlos con el ministro Geiner Alvarado.

A pesar que él niega todo vínculo con el empresario, el registro de visitas del MVCS demuestra que Hugo Espino llegó hasta la sede principal de esta cartera el 6 de setiembre del 2021. Ahí se consigna una reunión con Geiner Alvarado, quien en ese momento lideraba esta cartera antes de pasar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

“Si estaba enterado del ingreso de Hugo Espino al ministerio, pero lo hizo junto a otros tres jóvenes que postulaban a un puesto en comunicaciones”, explicó para el programa dominical, quienes presentaron un informe especial sobre el caso.

“En aquella época, el Ministerio de Vivienda necesitaba personas que conociesen el tema del manejo de redes sociales para difundir mejor los proyectos que se realizaban en esta cartera”, indicó antes de concluir su entrevista.

Según el exfuncionario, vinculado a Hugo Espino y Geiner Alvarado, no conoce al primer personaje con quien se le involucra en casos de corrupción y delitos contra el Estado. “Al empresario no lo conozco, no ha sido ni mi amigo”, sostuvo esta noche en el noticiero de Latina.

