Ethel Pozo organizó su despedida de soltera sin Brunella Horna ni Janet Barboza

Ethel Pozo y Julián Alexander se casan el 10 de setiembre a las 16:00 horas en una ceremonia privada en un fundo en Pachacamac. La pareja se encuentra puliendo algunos detalles para esta fecha especial, así como también publicando imágenes de algunos momentos especiales, como es el caso de la despedida de soltera y soltero.

La conductora de ‘América Hoy’ publicó un video de su cuenta de Instagram, donde se ve lo bien que la pasó con sus mejores amigas. Vestidas de negro, las emocionadas mujeres celebraron la despedida de soltera de Ethel Pozo. Sin embargo, lo que más llamó la atención es la ausencia de Brunella Horna y Janet Barboza, sus compañeras del programa matutino.

Ethel Pozo hizo su despedida de soltera sin Brunella Horna y Janet Barboza. | América Hoy

En la descripción de su video, la presentadora de TV agradeció a sus mejores amigas, indicando que fue una noche donde bailó, cantó y lloró mucho.

“Noche de chicas, mi mejores amigas me organizaron la tan esperada Despedida de soltera. Ahhhh, la pasé increíble, demasiadas risas y emociones. He reído, bailado, cantado y llorado. Vale la pena soportar el terrible dolor de cabeza con el que amanecí, porque al final…nadie me quita lo bailado. Las adoro”, indicó.

Julián Alexander tampoco se quedó atrás y compartió en sus redes su reunión por su despedida de soltero. Sin embargo, a diferencia de Ethel, no se trató de ninguna fiesta, sino de una carrera de autos con sus amigos.

El vestido de novia

Hace unos días, Ethel Pozo escogió su vestido de novia en íntimo evento al que solo asistieron sus amigas. Este momento también fue compartido a través de sus redes sociales.

“Y se acerca poco a poco el día soñado. Me siento tan agradecida de verdad. Mis hijas, mi novio, mi familia y por supuesto mis amigas, son sin duda las personas que hacen que mi risa cada vez sea más y más increíble”, empezó diciendo en sus publicación de Instagram.

Asimismo, Ethel Pozo resaltó que a este evento solo asistieron sus amigas más cercanas, con quienes ha compartido durante años.

“Mis mejores amigas de toda la vida, las del cole e infancia, a este lindo “Say yes to the dress”, evento en el cual fuimos a Pronovias para que conozcan todo sobre las últimas colecciones en vestidos de novias y me ayuden a escoger”, añadió.

Ethel Pozo escogió su vestido de novia en íntimo evento a la solo asistieron sus amigas. | Instagram

