Abogado de Harvey Colchado asegura que denuncia de Pedro Castillo es “ilegal y violatorio a la Constitución”

Abogado de Harvey Colchado asegura que presidente Castillo violó la Constitución | RPP TV

La defensa legal del coronel Harvey Colchado sostuvo que la denuncia interpuesta por el presidente Pedro Castillo en su contra ante la Inspectoría General de la República es ilegal y “violatorio a la Constitución Política”.

Luis Naldos recalcó que Colchado acudió a la diligencia tras ser notificado del proceso disciplinario en su contra. “El coronel acudió a hacer sus descargos y ejercer su defensa”.

Indicó que al coronel de la PNP se le imputan tres faltas: un supuesto acto de violencia contra efectivos de la Policía Nacional, la supuesta participación en una actividad política y abuso de autoridad.

“El coronel es un hombre de temple, no en vano no es uno de los mejores oficiales de la Policía Nacional. Él afronta esto con la seguridad que no existe niguna falta y lo toma como un tema personal, dijo Naldos.

Agregó que Harvey Colchado seguirá trabajando en el Equipo especial de fiscales contra la corrupción, porque “este es un proceso que está en etapa preliminar del procedimiento administrativo disciplinario y por la cual no se ha decidido un inicio del proceso.

Recalcó que “el inicio de este procedimiento es violatorio a la Constitución puesto que significa una interferencia de poderes. Que una autoridad administrativa, bajo la potestad del poder Ejecutivo pretenda interferir con una diligencia a cargo de una autoridad competente, consideramos que esto está prohibido por la Constitución”.

En tanto, el abogado Luciano López Flores comunicó que será el encargado de asumir la defensa legal de Harvey Colchado “a la permanencia en el ejercicio de la función pública (policial) que desempeña, así como a la garantía de interdicción a la arbitrariedad. Asimismo, coadyuvará con el patrocinio del Coronel Colchado, el abogado Luis Naldos, en el rpocedimiento administrativo -disciplinario que de manera indebida, y en claro abuso de poder, se ha iniciado a propósito de la denuncia formulada contra él por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones’.

#ATENCION Ante el claro abuso de poder contra el Coronel #HarveyColchado, debido a la denuncia del Pdte. Pedro Castillo ante la Inspectoría General de la @PoliciaPeru, he aceptado la defensa de los derechos constitucionales del Crnel. Colchado.

Aquí el comunicado de prensa👆👇 pic.twitter.com/0MEQfgIOvT — Luciano López Flores (@lucianolopez27) September 5, 2022

