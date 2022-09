Pedro Castillo deberá responder ante la Fiscalía por casos Petroperú y Mariano González

Pedro Castillo se presentará en el Ministerio Público para responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias y encubrimiento personal.

El presidente Pedro Castillo deberá acudir este lunes 5 de septiembre al Ministerio Público para responder a las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias y encubrimiento personal que le inició la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los casos de Petroperú y la salida repentina del Ministerio del Interior de Mariano González.

El mandatario peruano deberá presentarse a las 8:30 de la mañana de este lunes luego que el fiscal supremo adjunto Marco Huamán señaló que se acepta por última vez (tercera ocasión) el pedido que hizo la defensa legal del jefe del Estado para que esta diligencia vuelva a ser reprogramada respecto a estos casos.

Castillo Terrones acudirá acompañado por sus abogados a la sede del Ministerio Público donde se le tomará la manifestación por el caso de la salida de Mariano González, quien denunció que en el Ejecutivo existen trabajas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes; su sobrino Fray Vásquez y Bruno Pacheco, quien luego se entregó a la justicia.

Por ello la fiscal Benavides “dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior”.

El Jefe de Estado también deberá someterse a las interrogantes de la fiscal por el caso Petroperú, investigación preliminar que Benavides retomó y en el que se acusa a Castillo de presunto tráfico de influencias por la compra de biodiésel en favor de la empresa Heaven Petroleum.

El caso que saltó a la luz el 2021 cuando Pedro Castillo apenas tenía unos meses al frente de su gobierno. El mandarario se reunió con el empresario Samir George Abudayeh Giha y con el entonces gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en Palacio de Gobierno.

Otro de los temas por los cuales también responderá Castillo es sobre el supuesto liderazgo que se le imputa en una organización criminal que operaba al interior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión de Geiner Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Investigaciones

Pedro Castillo Terrones encabeza seis investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público.

Los otros casos son: Caso Puente Tarata III, ascensos militares y favorecimientos en la Sunat (tráfico de influencias), presunto plagio de la tesis de su maestría, obras en Cajamarca (presunto delito contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal)

De otro lado, la primera dama, Lilia Paredes, también deberá acudir a la audiencia programada para las 08:30 horas del día lunes en la Sala Penal Nacional de Tacna, donde se debatirá la solicitud de 36 meses de impedimento de salida del país en su contra planteada por la Fiscalía.

“La Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país y comparecencia. Para la Fiscalía no es necesaria la prisión preventiva. El juez no da prisión de oficio. No cabe la prisión para la primera dama”, sentenció el letrado.

En esa línea, Benji Espinoza mencionó que están evaluando si entregar o no el pasaporte de Paredes Navarro. “Eso se sabrá el lunes”, indicó.

SEGUIR LEYENDO