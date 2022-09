Pedro Castillo y Lilia Paredes se presentarán en el Ministerio Público el lunes 5 de setiembre

Pedro Castillo y Lilia Paredes, pareja presidencial y padres de dos hijos.

El presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama de la nación, Lilia Paredes, acudirán el lunes 5 de setiembre a las diligencias judiciales donde se verá el pedido del Ministerio Público de impedimento de salida y las indagaciones correspondientes al caso Biodiésel y la salida del exministro Mariano González.

Según informó el abogado Benji Espinoza, será él quien acompañe a la esposa del mandatario a la audiencia programada para las 08:30 horas del día lunes en la Sala Penal Nacional de Tacna, donde se debatirá la solicitud de 36 meses de impedimento de salida del país en su contra planteada por la Fiscalía.

“La Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país y comparecencia. Para la Fiscalía no es necesaria la prisión preventiva. El juez no da prisión de oficio. No cabe la prisión para la primera dama”, sentenció el letrado.

En esa línea, Benji Espinoza mencionó que están evaluando si entregar o no el pasaporte de Paredes Navarro. “Eso se sabrá el lunes”, indicó.

Eduardo Pachas será el encargado de acompañar al jefe de Estado a la citación del Ministerio Público programado para la misma hora. Pedro Castillo deberá dar su declaración en los casos Biodiesel-Petroperú y la salida de Mariano Gonzáles del Ministerio del Interior (Mininter), según mencionó Espinoza.

Sobre el último caso, Benji Espinoza resaltó que el presidente “participa en cada una de las diligencias y muestra su colaboración. El presidente elegirá ir a la Fiscalía”, manifestó.

Caso Biodiésel

En julio del presente año, la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, dispuso iniciar los actos de investigación preliminar contra el mandatario por el presunto delito contra la Administración Pública –Tráfico de Influencias por la compra de Biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

El Ministerio Público sindica al mandatario peruano de haber intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa petrolera mencionada.

Caso Mariano González

Otra investigación que afronta Pedro Castillo por el Ministerio Público es por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal tras la salida de Mariano González del Ministerio del Interior (Mininter).

La Fiscalía abrió esta investigación contra el mandatario luego que el exministro Mariano González, tras su salida del Mininter, acusara al jefe de Estado de obstruir la justicia al mostrarse el desacuerdo con la conformación de un equipo especial de la PNP para capturar a los prófugos de la justicia: Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez.

Mariano González califica de “abusiva” denuncia del Presidente Castillo contra el Coronel PNP Colchado. Foto: Andina/Composición de Infobae

Pedro Castillo y su “sacrificio”

Luego que el Poder Judicial dictara 30 meses de prisión preventiva contra su cuñada Yenifer Paredes, el jefe de Estado se dirigió a su esposa, en una ceremonia en el Callao el último viernes, para pedirle que sea “fuerte para sacar adelante este país”.

“El pueblo lo necesita (...). La familia tiene que sacrificarse, pero estamos acá para poner el pecho por el Perú”, precisó el mandatario.

UCV indicó que Pedro Castillo no plagió en su tesis a pesar de hallar un 43% de “similitudes”. (Captura)

Como se sabe, Yenifer Paredes es acusada de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada presuntamente liderada por el propio jefe de Estado. La cuñada del jefe de Estado llegó durante la tarde del miércoles al Penal de Mujeres de Chorrillos donde deberá permanecer mientras duren las investigaciones.

