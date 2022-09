Keiko Fujimori le responde a Vladimir Cerrón por decir que la “dictadura está codificada en su ser”

Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón se enfrentan en las redes sociales

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le respondió a Vladimir Cerrón luego que a través de Twitter la criticara por su pedido de adelanto de elecciones y afirmara que “la dictadura está codificada en su ser, mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social”.

“Gracias Sr. Vladimir Cerrón, pero cuando necesite un diagnóstico buscaré el de un especialista de verdad y no de un confeso marxista, leninista y admirador de Fidel Castro y su dictadura. Lo único que queremos quebrar es una situación insostenible para el país”, respondió Keiko en la red social.

Agregó que “el adelanto de las elecciones es un mecanismo democrático con un cambio en la Constitución que, por si no lo sabía, puede ser más fácil y rápido. Con 66 votos y un referéndum que el pueblo confirme, terminaremos con el gobierno de Pedro Castillo y su grave daño a los peruanos” .

Keiko Fujimori le responde a Vladimir Cerrón en Twitter

Posteriormente, el líder del partido Perú Libre respondió a la lideresa fujimorista y le indicó que ambos están de acuerdo en llamar a un referéndum, pero que este a su vez responda si se puede dar la instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución.

“Estamos de acuerdo con el referéndum si se quiere consultar un adelanto de elecciones, pero en el mismo debemos preguntarle al pueblo si desea instalar o no una Asamblea Constituyente, para elaborar una nueva Constitución. Como usted dice: “que el pueblo confirme”, escribió.

Keiko reaparece en redes sociales

En un video publicado en TikTok, Keiko reapareció en las plataformas sociales con un pedido de adelanto de elecciones. “Desde mi último video aquí, han pasado tantas cosas. Podríamos quedarnos horas hablando de los escándalos de corrupción y errores de este gobierno, pero ahora es tiempo de soluciones”.

“Muchos me preguntan ¿Cuándo va a terminar esta situación?, ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Vivimos en una incertidumbre constante. En los dos pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor”, continuó.

Ante el fracaso de estas iniciativas, Fujimori Higuchi consideró que ya llegó el momento de acordar entre todas las fuerzas políticas un adelanto de elecciones y remarcó que ella no participaría en ellas en caso se den. “Está demostrado que solos no podemos, lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, precisó.

Keiko Fujimori vuelve a TikTok y reitera su deseo de adelanto de elecciones: “Vacancia no es la única salida” | VÍDEO: TikTok

En otro momento, Cerrón al conocer el caso de los polémicos audios del partido de Acuña, sostuvo que “en los golpes de Estado latinoamericanos, el imperialismo ha optado por patrocinar los golpes blandos (lawfare + golpe parlamentario), pero no debemos olvidar que nunca se descarta el golpe militar, como en Bolivia el año 2019″.

“La tarea de la izquierda no solo debe ser contrarrestar el intento golpista, sino también la persecución judicial a las organizaciones, medios alternativos y sus líderes”, agregó.

