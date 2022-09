Karelim López entregó un USB con información de irregularidades en siete proyectos entregados por Provías Nacional

Fiscalía investiga a familia de Karelim López por el presunto delito de lavado de activos

La empresaria Karelim López entregó, como parte de su colaboración eficaz, información que podría servir bastante en el marco del caso Puente Tarata-Provías Descentralizado, donde se busca conocer cómo se beneficiaban a ciertas empresas durante la etapa del hoy prófugo Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según el diario El Comercio, la lobista entregó un USB al Ministerio Público. En ese dispositivo tenía datos claves que extrajo de la computadora del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Por ejemplo, una lista de siete proyectos entregados por Provías Nacional que tendrían un valor de aproximadamente S/ 891 millones.

Sin embargo, el detalle es que en estas licitaciones se habrían encontrado irregularidades. La fiscalía hizo un peritaje respectivo y encontró que los proyectos ya estaban direccionados a beneficiar a empresas. Cuatro de ellas fueron para INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar, en asociación con empresas chinas como China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú.

Entre los proyectos que INIP y China Civil Engineering Construction se encuentran un servicio de gestión y conservación vial que se desarrolla entre Puno y Tacna el 1 de octubre del 2021. Ambas firmas, luego, se unirían en el Consorcio Vial Sullana Tambogrande que ganó un servicio de gestión y conservación vial en Piura y Tumbes por S/105′981.236.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Foto: Agencia Andina

Según Karelim López, INIP, de Roberto Aguilar, tenía vinculación con ‘Los Niños’ de Acción Popular. “[...] Estos a su vez tienen conexión con Alejandro Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa, quien dio la compañía para que participara con empresas chinas en el otorgamiento de buenas pro en el MTC que ya fueron beneficiadas con contratos millonarios”, señaló ante fiscalía.

Durante su quinta declaración a la fiscalía, López señaló que el primer desembolso para los congresistas de AP y miembros de la presunta mafia fue el día de la primera censura a Juan Silva, en noviembre del 2021. “Villaverde era el que se encargaba de repartir el dinero a los congresistas, a través de su empresa de seguridad. [...] ‘Los Niños’ eran la parte de AP, pero hay otra parte con César Acuña de Alianza para el Progreso”

Otros contratos

El Grupo Constructor, fundada por Roberto Aguilar, también hizo negocios China Civil Engineering Construction en el Consorcio Bellavista para ganar el servicio de gestión, mejoramiento y conservación de un corredor vial que pasa por Cajamarca, por S/158′347.521.

El 9 de noviembre, China Railway Tunnel Group Sucursal del Perú (CRTG) se adjudicó el servicio de gestión y conservación vial en Junín por S/64′950.961. El 29 del mismo mes, CRTG ganó otra licitación de la lista por S/225′727.698. Se trata de un servicio de gestión y conservación vial en Apurímac.

Roberto Aguilar Quispe, dueño de empresas y parte de la organización criminal liderada por Castillo. Foto: Composición.

Elvis Vergara

La situación legal del congresista Elvis Vergara (Acción Popular) se podría complicar en los próximos días. La tesis brindada por la lobista Karelim López a la fiscalía, en el sentido que sería uno de los llamados “Los Niños” por sus nexos con el Gobierno, cobra con mayor fuerza a partir de una nueva revelación.

Según el diario Perú 21, el parlamentario de la lampa registra comunicaciones telefónicas con el presidente Pedro Castillo y el hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. De hecho, la publicación señala que es el mismo Vergara quien llama a las dos autoridades a pesar de que, en su momento, negó cualquier vinculo alguno.

El actual vocero de Acción Popular utilizó dos celulares para hacer los contactos con el presidente, quien usaba el número 929851100, y con el extitular del MTC, que respondía con el número 931175838.

Vergara llamó por primera vez a Castillo el 12 de octubre de 2021 a las 8:41 a.m. El jefe de Estado no contestó, pero el parlamentario insistió con un mensaje de texto a las 8:44 a.m. Un minuto después envió otros dos mensajes que le surtieron efecto. Castillo respondió a las 8:58 a.m., según el registro. A las 8:59 a.m., el entonces portavoz de AP le envió otros dos mensajes.

El congresista acciopopulista envió un mensaje al presidente a las 2:40 p.m. y este último le respondió a las 5:10 p.m. el pasado 19 de octubre. Un dato clave aquí es que, al día siguiente, Elvis Vergara se convertiría en el vocero titular de su grupo político.

SEGUIR LEYENDO