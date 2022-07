Willy Huerta negó reglaje a Karelim López y Zamir Villaverde, y criticó a Mariano González

Willy Huerta habló sobre varios temas de su gestión. Video: Canal N

Durante una presentación de resultados de recientes operativos policiales, el ministro del Interior, Willy Huerta negó que la Policía Nacional del Perú (PNP) haga reglajes en contra de la colaboradora eficaz y lobbista Karelim López y el empresario Zamir Villaverde; y explicó que el personal policial solo estaba cumpliendo con la verificación de un servicio de custodia personal.

“(La PNP) No hace reglajes, pero a veces lo toman a mal por desconocimiento. Ese tema ya se aclaró en la comisaría y en la Fiscalía. La Policía no hace este tipo de actos”, manifestó.

El titular del Mininter agregó que “no ha existido” la situación del reglaje y que el último sábado durante una presentación se aclaró con la Fiscalía en la comisaría. Además, defendió a los policías porque su trabajo “no solamente es asignar, sino también verificar que los servicios se cumplan, por eso hay un personal asignado de control, es decir, hay un grupo de policías y tengo que verificar que se esté cumpliendo”.

“Estamos solicitando una reunión de urgencia con la Fiscalía de la Nación, a fin de tratar el tema del equipo especial. La Policía Nacional tiene el encargo por parte del Ministerio del Interior que se le dé todas las facilidades, pero deben comprender que tienen que establecerse los procedimientos, las funciones, las responsabilidades para este fin. No puede hacerse de la noche a la mañana, hay un respeto que tiene que haber recíprocamente”, especificó.

BÚSQUEDA DE BRUNO PACHECO

En esa misma línea, Huerta aclaró que siguen buscando al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros prófugos cercano al presidente Pedro Castillo; y sostuvo que en ningún momento hubo la intención de desarticular al equipo especial encargado de la investigación.

“¿Se está continuando la búsqueda de Pacheco? Totalmente la orden del señor presidente de la República es la lucha contra la corrupción, esa es la orden, yo no he recibido otra orden. Que continúe y se fortalezca ese equipo especial, pero de manera coordinada”, dijo.

Bruno Pacheco sigue siendo buscado por la PNP, aseguró el ministro del Interior.

El ministro del Interior comentó que era “falso” que él haya desarticulado ese equipo especial de la PNP.

“Me sorprende que los medios de comunicación traten de desinformar a la ciudadanía. Es una falta de respeto al ciudadano que se informe una situación que no es verdad. Yo quisiera que me demuestren que yo he dispuesto que se desarticule”, expresó.

CRÍTICA A MARIANO GONZÁLEZ

Willy Huerta criticó a su predecesor Mariano González porque, según él, no le había entregado ningún plan para atrapar a los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco.

“No se me hizo conocer ningún plan, debería haberlo entregado, pero una cosa es que lo diga (en televisión) y otra es que lo haya hecho”, expuso.

Finalmente, el ministro del Interior insistió que se está trabajando con la PNP, a través de diligencias, “allanamientos de locales, inmuebles; (la PNP) se encuentra en la búsqueda para poder cumplir con su cometido y lo requerido por la justicia”.

