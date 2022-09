George Forsyth jura que si gana la alcaldía de Lima se quedará hasta el fin de su gestión

11/07/2019 El candidato municipal George Forsyth POLITICA SUDAM�RICA PER� EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

George Forsyth, quien es postulante para alcalde de la Municipalidad de Lima con el partido Somos Perú, fue consultado si en caso de ganas las elecciones municipales, renunciaría a la alcaldía de la capital con miras a postular para presidente de la República, tal como lo hizo durante su gestión en el distrito de La Victoria.

El candidato al sillón municipal prometió para las cámaras de Canal N que “ culminará hasta el último día la gestión en Lima ”. “Siento que tengo la energía, la fuerza, la juventud, la preparación. He sido alcalde interino, he sido alcalde, comencé como regidor. Tengo la preparación profesional para darle esa energía y conocimiento a mi patria”, mencionó.

Como se recuerda, el exdeportista renunció al cargo de alcalde de La Victoria en el 2020 para iniciar su campaña a la presidencial del Perú. Este hecho provocó que recibiera múltiples críticas, sobre todo de los residentes del distrito limeño.

“Tienen mi compromiso de quedarme hasta el último día con la ciudadanía, con la población trabajando”, afirmó George Forsyth el último viernes.

No obstante, el candidato de Somos Perú dejó abierta la posibilidad de algún cambio en los años siguientes.

“Más adelante se verá qué me depara el futuro, pero hoy mi trabajo está con Lima”, finalizó.

Algunas de sus promesas

Frente a su oponente Rafael López Aliaga en el último debate municipal, el candidato de Somos Perú se comprometió a clausurar todos los locales de venta de celulares robados en Lima en el lapso de solo 50 días, en caso gane las elecciones municipales de este año.

George Forsyth y López Aliaga estuvieron en el debate municipal. (Andina)

Para esta propuesta, el exburgomaestre de La Victoria enfatizó que tiene experiencia que logró obtenerla cuando estaba al frente de la Municipalidad de La Victoria “luchando contra la inseguridad ciudadana a corto plazo”.

“ En los primeros 50 días vamos a clausurar todos esos locales y vamos a denunciar penalmente a todos los que se vean envueltos. Ya me conocen, no me tiembla la mano”, expresó durante el evento que organizó América Televisión y Canal N.

El exesposo de Vanessa Terkes recordó que, “pusimos orden en Polvos Azules, en Gamarra, el Mercado de Frutas y La Parada luchando contra las mafias y los delincuentes. Todos sabemos dónde roban”, añadió el aspirante al sillón municipal de Lima.

Asimismo, el candidato a la alcaldía de la capital peruana, precisó que que la ciudadanía “ya lo conoce” y que “no le tiembla la mano” para tomar acciones contra la delincuencia.

Cabe mencionar que para George Forsyth la única forma de combatir este tipo de delitos es cerrando los lugares donde se compra y vende productos robados.

Asimismo, George Forsyth aseguró que en el marco de su lucha contra la inseguridad ciudadana tiene planificado implementar tecnología y estrategia con la unificación de más de 4 mil cámaras de seguridad en Lima.

Pero eso no es todo, también dijo que de ser el próximo alcalde de Lima, adquirirá tres mil cámaras con con identificación de rostros y de placas vehiculares, que darán mayor seguridad a todos los limeños que viven estresados por tanta delincuencia.

Entre otras de las propuestas del aspirante a alcalde de Lima está: la implementación de semáforos inteligentes para combatir con la terrible congestión vehicular.

